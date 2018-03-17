2018-03-17T23:43:56+03:00
Утраты

Умер известный журналист-международник Павел Михалев

Он начинал свой путь в "Комсомольской правде" и проработал в газете три десятка лет
Людмила СЕМИНА
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Павел Филиппович Михалев начинал свой путь именно в "Комсомолке" Фото: Великжанин Виктор/Фотохроника ТАССПавел Филиппович Михалев начинал свой путь именно в "Комсомолке" Фото: Великжанин Виктор/Фотохроника ТАСС
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17 марта 2018 года в 11 утра скончался Павел Филиппович Михалев, наш коллега, член клуба журналистов "Комсомольской правды", многие годы работавший также в ТАССе. Он ушел, не приходя в сознание, в больнице, где оказался после травмы при падении от головокружения. Позже будет известно, где и когда пройдет прощание. Напомню биографию Павла Филипповича.

Родился 16 августа 1930 года. Журналист, спорторганизатор. Заслуженный работник культуры РСФСР. Окончил Ленинградский государственный университет (1955). В «Комсомольской правде» — 1958-87 (с перерывами): литературный сотрудник, заместитель редактора отдела физкультуры и спорта, член редколлегии, редактор по иностранному отделу, собственный корреспондент в Египте, Великобритании, обозреватель. Заместитель (с 1987 года) и советник (с 2011 года).Генерального директора ИТАР-ТАСС. С весны 1963 года — председатель Федерации баскетбола СССР. Соавтор книг: «Дороги ведут в Рим» (1961), «Мяч летит через океан» (1962), «Автографы чемпионов» (1964), «Автографы на шлеме» (1967). Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (21.12.2005).член Союза журналистов СССР и России, лауреат высшей профессиональной награды - Почетного знака "Честь. Достоинство. Профессионализм".

Для нас, журналистов Шестого этажа, Михалев - настоящая легенда, многие обязаны ему своей профессиональной судьбой. А как его любили женщины! Брал за живое не столько красотой и фирменным чубчиком надо лбом, особой франтовитостью и шиком, сколько обаянием живчика, неугомонного спортсмена, энергичного распорядителя. Как жаль: не дожил до 90 лет всего ничего... Еще недавно говорили с ним по телефону о предстоящем юбилее. Последние слова в этом разговоре: "Спасибо за память!" Помнили и будем помнить! Прощайте, Павел Филиппович!

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