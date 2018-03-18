Путешествие на родину Тарковского

СЕГОДНЯ 02:16 2018-03-18T02:16:54+03:00

Наш корреспондент отправился в Иваново, чтобы узнать - чем новая "Ласточка" может быть интересна москвичам. Что можно посмотреть в Ивановской области на выходных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фотокорреспондент «КП» Виктор Гусейнов отправился в Ивановскую область, чтобы посмотреть на почти не тронутую цивилизацией Россию [фото]

Во-первых, до Иваново теперь можно добраться быстро и с комфортом.

- Это просто чудо! - говорит мне девушка в Ласточке. - Билет теперь стоит в два раза дешевле!

- Чем какой? - уточняю.

- Чем старый билет на «ласточку»!

- Так ведь ее только сегодня запустили, раньше же не было никакой...

- Да нет, я во Владимире выйду, мне в Иваново не надо.

Ласточка с бортовым номером 002 отправляется в ИвановоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С соседнего сиденья на нее со снисходительной улыбкой смотрит семья с тремя детьми, которая направляется в Иваново. Они ее понимают, хотя она теперь для них конкурент. Но как раз таки для них этот поезд, который идет в два раза быстрее и в несколько раз дешевле и запустили.

Говорят, что местные жители ждали прямой электрички до Москвы около полувека, а тут такая — с туалетами, розетками и бизнес-классом.

- Меня производители несколько раз переспрашивали - вы точно уверены, что вам нужна такая комплектация? А я им отвечал, что ее столько времени ждали, так что давайте самую лучшую! - рассказывает мне и.о. губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, который наконец и выбил два долгожданных поезда.

И.о. губернатора Ивановской области Станислав ВоскресенскийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воскресенского сравнительно недавно назначили руководить этим регионом, и от приставки и.о он должен избавится после сентябрьских выборов. Мы с ним немного знакомы. Бывший замполпреда Калининградской области, Замминистра экономического развития России, в конце концов создатель успешного фестиваля короткометражных фильмов «Короче», несколько часов с горящими глазами рассказывает мне истории про Ивановскую обрасть.

Обжился.

Собственно за этим то я сюда и ехал — узнать, чем эта новая «ласточка» может быть интересна москвичам. Что можно посмотреть в Ивановской области на выходных.

И немедленно вышел на станции Шуя, чтобы отправиться в Палех.

Ласточка отправляется со станции Шуя.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работница небольшого производства покрывает сусальным золотом шкатулку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Именно миниатюрная живопись принесла селу Палех всемирную известность.

Средняя цена на главный местный сувенир 2-4 тысячи в местных магазинах.

Палехское художественное училище. Сейчас здесь в основном учатся студенты из других регионов страны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директору училища Михаилу Белоусову досадно от того, что с каждым годом все больше приезжих студентов, и все меньше местных — настоящие династии художников потихоньку исчезают.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Музей Палехского искусства. Здесь содержится уникальное собрание древних икон.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Смотрительница музея разгадывает кроссворд.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Скорая помощь на одной из улиц Палеха.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Местный житель Валерий, возле Крестовоздвиженского храма. Валерию 75 лет, 43 из которых он провел в Палехе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Шуи (30км.) или Иваново (60км) до Палеха можно доехать на рейсовом автобусе или взять такси, которое стоит около тысячи рублей.

Всех приезжающих в Иваново встречает монумент Молодым революционеркам текстильного края. Прообразом для него послужила революционерка Ольга Генкина, убитая черносотенцами на находящемся рядом вокзале в 1905 году.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Революционные картины в зале ожидания Ивановского вокзалаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы же отправляемся дальшеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Можно было просто поехать в Плес, местную жемчужину на Волге, но местные жители рекомендовали отправиться в Юрьевец. К Плесу здесь относятся прохладно и немного с завистью. Говорят, мол там пафосно и Четыре вертолетные площадки. Плес, и правда, очень красивое место, но в Юрьевце (ударение на «Ю» мы еще не были.

В этом доме в Юрьевце жил великий режиссер Тарковский. Сейчас эта улица названа его именем, а в доме располагается музей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соседняя улочка ведет к Богоявленской церкви. За 4,5 миллиона рублей (огромные деньги для дома в Юрьевце) здесь можно купить небольшой домик и скатываться зимой до музея Тарковского на санках.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Старинные изразцы над окном Богоявленской церкви. Таких милых мелочей очень много в Юрьевце.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Юрьевца показывает миниатюрные лапти, которые она плетет в кружке рукоделия.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кружок, в свою очередь, располагается в отлично сохранившемся доме судовладельца Лицова построенном в начале прошлого века, со световым фонарем над верандой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Виктор очутился в Юрьевце после армии, купил себе дом, и очень долго приводил его в порядок своими руками, построил даже небольшой кинотеатр. В доме располагается гостевая комната которую Виктор сдает за 2200 рублей в сутки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крест на ВолгеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недалеко от Юрьевца посреди Волги стоит 12 метровый крест. Он установлен на отмели рядом с местом где раньше стоял Кривоезерскоий монастырь, затопленный в пятидесятые годы прошлого столетия в Горьковском водохранилище. Летом добраться до него можно на лодке, зимой же либо пешком, либо на снегоходе.

Ну и конечно, по пути попадается огромное количество домиков-теремков со старинными русскими наличниками, до многих из которых еще не добрались производители пластиковых окон и они сохранились в первозданном виде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Резные наличники в ЮрьевцеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Резные наличники в ЮрьевцеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отец Александр встречает нас на входе в церковь Пресвятой Богородицы в деревеньке Жарки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жарки — последняя остановка в нашем путешествии по Ивановской области. Сюда можно доехать только на машине, да и то при хорошей погоде. Церковь 19 века стоит в некогда большой, а ныне почти вымершей деревне.

Расписание «Ласточки»

из Москвы

07:07 Москва-Курский 10:48 Иваново

20:07 Москва-Курский 23:48 Иваново

из Иваново

06:24 Иваново 10:05 Москва-Курский

19:04 Иваново 22:45 Москва-Курский

Цены

503 рубля эконом

1501 рублей бизнес