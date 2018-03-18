2018-03-18T11:31:06+03:00
Политика

На Бали прошли выборы класса «Люкс»

Участок для выборов организовали прямо в шикарном отеле, а избирателей забирали из Леса обезьян
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Избирательный участок 8103 был организован прямо в пятизвездочном отелеИзбирательный участок 8103 был организован прямо в пятизвездочном отелеФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Информированность о предстоящих выборах на тропическом острове, так любимом россиянами, в этом году была на высшем уровне. В самых туристических и людных местах заблаговременно расклеили листовки. «Приглашаем вас на выборы президента России, которые состояться 16 марта в отеле "Nusa Dua beach hotel & spa"».

Да, это не шутка. Избирательный участок 8103 был организован прямо в пятизвездочном отеле. И выборы прошли досрочно.

Зато день тишины 17 марта был самый настоящий: не работал интернет, не летали самолеты, не работали магазины. Вообще ничего не происходило.

Автобусы собирали голосующих от знаменитого «Леса обезьян», что в Убуде Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Автобусы собирали голосующих от знаменитого «Леса обезьян», что в УбудеФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Дело в том, что так совпало, что выборы президента РФ, назначенные на 18 марта совпали с балийским новым годом. - Рассказал «КП» завсегдатай Бали, бизнесмен из России Александр Росляков. - По традиции накануне этого праздника всегда устраивается сначала карнавал, а затем и день тишины - niepy. В субботу только религиозная полиция ездила на велосипедах. А все жители и туристы сидели по домам, в отелях или квартирах. Запрет был на все - даже на пляжи.

Но это не помешало нашим соотечественникам сделать свой выбор 16 марта.

- Людей было очень много, - говорит Росляков. - Очередь почти как в мавзолей. Приезжали автобусами, так как были организованы бесплатные трансферы для желающих проголосовать.

Автобусы собирали голосующих от знаменитого «Леса обезьян», что в Убуде. Из серферского района Кута и тусовочного Семиньяк.

Правда вот ни пирожков, ни значков россиянам на Бали не раздавали Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Правда вот ни пирожков, ни значков россиянам на Бали не раздавалиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- В самом отеле были указатели и хорошо организованный участок. Трое полицейских проверяли документы. Внутри уже классическая избирательная комиссия: и паспортные данные в журнал вносили и выдавали бюллетени. И просторная "кабинка" для голосования.

Правда вот ни пирожков, ни значков россиянам на Бали не раздавали.

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