Россияне в Таиланде выстаивают по три часа в очередях, чтобы проголосовать на выборах президента

СЕГОДНЯ 10:11 2018-03-18T11:08:46+03:00

Их не смущает даже жара в 30 градусов [видео]

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Сегодня россияне выбирают президента страны. В том числе и те, что находятся за границей — в командировке или на отдыхе. Так, в 3 городах Таиланда - в Бангкоке, на Пхукете и в Паттайе - с 8 часов утра возле избирательных участков в геометрической прогрессии растут очереди из желающих проголосовать.

Для желающих проголосовать был организован проездФото: Аббас ДЖУМА

- Я сейчас отдыхаю в Паттайе. Сам только что исполнил гражданский долг, - рассказал «КП» Александр. - Люди голосуют в пятизвездочном отеле, до которого из центра ходят бесплатные автобусы. Вообще, народа море. Всем на входе раздают талончики разных цветов. Каждый цвет — это порядка 300 человек. Я приехал где-то в 10:30 утра. Взял красный талончик. Передо мной были еще желтые и зеленые — то есть около 600-700 человек. Не буду врать, кого-то это пугает, и они, увидев столпотворение, разворачиваются.

Россияне в Таиланде выстаивают по три часа в очередях, чтобы проголосовать на выборах президентаФото: Аббас ДЖУМА

Но, судя по тому, что очередь меньше не становится, большинство все-таки решают потратить 2-3 часа своего отпуска на избрание лидера страны.

Туристы готовы потратить несколько часов, что бы проголосоватьФото: Аббас ДЖУМА

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