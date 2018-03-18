Украина - Россия: Доломать все до конца?

СЕГОДНЯ 12:05 2018-03-18T12:29:13+03:00

Киев собирается уже в марте объявить о разрыве Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией. На фоне нынешней ситуации это даже удивительно: кажется, что там еще можно порвать, ведь все и так уже порвано?

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Некоторые положения программы сегодня выглядят полной экзотикой. Там предусматривались совместные работы в области военно-технического сотрудничества и технологий двойного назначения, в области углеводородной энергетики и даже совместная эксплуатация черноморского шельфа. Все это, разумеется, уже в прошлой жизни. Во многих областях отношения уже разорваны – в военно-технической, например.

Договор о дружбе Киеву мешает денонсировать разве что то, что им признается «территориальная целостность» Украины. Дипломатические отношения не разорваны – также по инициативе Киева – лишь потому, что миллионы украинских граждан, работающих в Росси, приедут обратно и придут на Майдан спросить с тех, кто это сделает.

Однако на Россию при этом пришлось в прошлом году 12% товарооборота Украины. Экспорт украинских товаров в Россию вырос за год почти на 10%, а импорт российских на 40%. Хотя этот «отскок» произошел после резкого падения объемов взаимной торговли (если в 2011 году он составлял $48,5 миллиардов, то в 2016 – лишь $10,2 миллиардов), этот «отскок» происходит не просто на фоне неулушения ситуации в Донбассе, а наоборот – на фоне ее эскалации, полного нежелания Киева договариваться, а также на фоне установленной экономической блокады со стороны Украины.

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В прошлых, 2014-2017 годах, мы фактически помогали расти украинской экономике. На пике кризиса в Донбассе, российские банки продолжали активный экспорт капитала на Украину под предлогом надобности докапитализировать тамошние свои «дочки». Чем все кончилось? Бесчинствами нео-бандеровцев около российский компаний, угрозами экспроприации и вынужденной продажей целого ряда активов с большим дисконтом. Для сравнения: на едва ли не главного союзника нынешней Украины – на США – пришлось в прошлом году лишь в общем «жалкие» $537 миллионов накопленных прямых инвестиций (сумма российских, по минимальным оценкам, раз в 8 больше). Совсем не спешат американцы в Незалежную со своими деньгами. Да и «интегрировать» украинскую экономику в состав Европы тоже никто не спешит: скажем, в прошлом году прирост торговли Украины с ЕС составил лишь скромные 3,7%. А какие были радужные планы по поводу «евроассоциации»! Западные деньги практически не идут в страну, которая получает их раз в 6 меньше, чем соседняя и сопоставимая по размерам Польша. В этих условиях, конечно, объявлять об очередном «окончательном разрыве с Россией» - необычайно «мудро и дальновидно».

К этому стоит добавить усугубляющийся долговой кризис на Украине. Начиная с текущего года и по 2021-й Киев должен выплатить по внешним долгам более $7 миллиардов в год. Притом, что валютные резервы страны составляют лишь $18 миллиардов. Для сравнения: сумма ожидаемых в Киеве кредитов от МВФ в этом году составит $3,8 миллиарда, однако с их получением возникли проблемы в связи с невыполнением Украиной обещаний проведения реформ.

Судя по всему, идя на официальный разрыв экономических связей, Киев рассчитывает, что неформально, на уровне частных компаний, сотрудничество будет продолжено, а возможно, и расширится. По почти единодушному мнению даже западных экономистов, экономика Украины не выйдет из кризиса без нормальных отношений с экономикой России. Вопрос в том, надо ли нам помогать Киеву в этом? Особенно учитывая нынешнее ухудшение ситуации в Донбассе, нагнетание враждебной по отношению к Москве риторике и подначивание Запада на новые антироссийские санкции. Может, пусть они уже все доломают до конца? А там посмотрим, кому от этого станет лучше и кто от этого станет более сговорчивым.