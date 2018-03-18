2018-03-18T12:37:53+03:00
Политика

Немецкая газета Bild поздравила Путина с победой за двое суток до выборов

Что это: ошибка, провокация или специфический тевтонский юмор [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments12
Владимир Путин проголосовал на президентских выборах в здании Академии наукВладимир Путин проголосовал на президентских выборах в здании Академии наукФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Крупнейшее германское издание выбрало странный способ написания статьи об избирательной гонке в России. Заглавие материала, выложенного в Сеть ещё 16 марта в 23:00, гласит: «Bild поздравляет Путина с его победой» (Bild gratuliert Putin zu seinem Sieg). Причём это явно не ошибка и не чья-то самодеятельность — на странный текст обратили внимание блогеры ещё вчера, 17 марта, и сутки назад заголовок был таким же.

Немецкая газета Bild поздравила Путина с победой за двое суток до выборов Фото: Скриншот сайта

Немецкая газета Bild поздравила Путина с победой за двое суток до выборовФото: Скриншот сайта

Правда, содержание заметки заявленной теме не соответствует: далее следует лишь заурядная информационная справка в формате коротких вопросов-ответов — кто соперники, как идёт кампания, что показывает социология и т.д. А «логический вывод» автор статьи, Филип Пиатов (Filip Piatov), выносит в начало текста. Дескать, результат гонки предопределён, поэтому главная жёлтая газета ФРГ и «поздравляет заранее». Видимо, это такой специфический тевтонский юмор. Который выглядит особенно двусмысленно на фоне постоянных обвинений со стороны Запада, будто Кремль «вмешивается в выборы» в Америки, Германии и других странах. И можно только гадать, какие истерики устроил бы коллективный госдеп, если бы, например, крупнейшая в РФ газета «Комсомольская правда» поздравила с победой Дональда Трампа за сутки до итогов голосования в США-2016.

Немецкий «Bild» уже поздравляет Путина с победой.Еще до начала голосования немецкая газета выпустила статью с поздравлением Владимира Путина с победой на выборах, делая вид, что "просто рассказывает о кандидатах в президенты России"

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Выборы-2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция
На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны [обновляется]
Новости 24
Захарова назвала беззаконием недопуск россиян на выборы-2018 на Украине
Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России
ЦИК: в 2018 году явка намного выше, чем на прошлых выборах
Украинский пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПП
Жертвами пожара в отеле на Филиппинах стали не менее четырех человек
В Венесуэле появилась еще одна альтернативная валюта из-за дефицита наличности
В ЦИК прокомментировали ситуацию с выборами-2018 на Украине
Выборы-2018 в Баку: Россияне активно участвуют в голосовании
Памфилова: в день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК
В ОБСЕ прокомментировали недопуск россиян к выборам-2018 на Украине
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала весны
Вице-президент ОАЭ спас туристов, застрявших в пустыне
В День святого Патрика в Ирландии, США и Великобритании прошли парады
Желающих проголосовать на выборах президента России не пускают в посольство в Киеве
СМИ: премьер Грузии может вскоре уйти в отставку
Канада введет миротворцев в Мали
Турецкая армия начала наступление на сирийский Африн
Избирательная явка в 2018 году выше, чем на прошлых выборах президента
Выборы президента России в Токио проходят спокойно