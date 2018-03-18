Немецкая газета Bild поздравила Путина с победой за двое суток до выборов

СЕГОДНЯ 12:30 2018-03-18T12:37:53+03:00

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Крупнейшее германское издание выбрало странный способ написания статьи об избирательной гонке в России. Заглавие материала, выложенного в Сеть ещё 16 марта в 23:00, гласит: «Bild поздравляет Путина с его победой» (Bild gratuliert Putin zu seinem Sieg). Причём это явно не ошибка и не чья-то самодеятельность — на странный текст обратили внимание блогеры ещё вчера, 17 марта, и сутки назад заголовок был таким же.

Немецкая газета Bild поздравила Путина с победой за двое суток до выборовФото: Скриншот сайта

Правда, содержание заметки заявленной теме не соответствует: далее следует лишь заурядная информационная справка в формате коротких вопросов-ответов — кто соперники, как идёт кампания, что показывает социология и т.д. А «логический вывод» автор статьи, Филип Пиатов (Filip Piatov), выносит в начало текста. Дескать, результат гонки предопределён, поэтому главная жёлтая газета ФРГ и «поздравляет заранее». Видимо, это такой специфический тевтонский юмор. Который выглядит особенно двусмысленно на фоне постоянных обвинений со стороны Запада, будто Кремль «вмешивается в выборы» в Америки, Германии и других странах. И можно только гадать, какие истерики устроил бы коллективный госдеп, если бы, например, крупнейшая в РФ газета «Комсомольская правда» поздравила с победой Дональда Трампа за сутки до итогов голосования в США-2016.