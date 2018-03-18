2018-03-18T14:20:58+03:00
Общество

Патриарх Кирилл предложил вузам обзавестись церквями и священниками

Глава РПЦ привел в пример нашим университетам Гарвард и Оксфорд
Ксения КОНЮХОВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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На заседании Высшего церковного совета в эту пятницу патриарх Кирилл предложил восстановить дореволюционную традицию: каждому университету – по церкви!

- Университетский священник, домовая церковь в вузе — это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки, - заявил глава РПЦ. - Вы найдете университетскую церковь и в Оксфордском, и в Гарвардском университетах. Многие бывали в тех странах и видели, что там присутствие капеллана в университете так же естественно, как присутствие профессора. Именно через эти храмы у образованной части нашего общества может формироваться представление о православии, чтобы стирались стереотипы в том числе о том, что наука и религия находятся в вечном конфликте.

Для работы со студентами патриарх предложил отбирать священников, которые получили высшее образование в светских вузах – это, по его мнению, позволит служителям вести адекватный диалог с представителями науки.

Напомним, свои домовые церкви сейчас есть не только при МГУ, но и при других вузах – например, у СПбГУ, РГСУ, Университета МВД и других. А в столичном МИФИ можно изучать не только ядерную физику, но и религию – для этого там открыта специальная кафедра теологии.

С точки зрения законов, образование при этом остается светским. Если церковь не входит в структуру вуза, не влияет на его программу и не участвует в его управлении, а ее посещение остается добровольным для студентов, то юридически тут всё в порядке. Естественно, администрация вуза сама решает, какой религии открыть ворота.

К слову, с приходом на пост министра образования Ольги Васильевой, защитившей диссертацию по религиоведению, многие опасались, что основным школьным предметов теперь станут основы православной культуры. Однако первым делом министр вернула в школы астрономию:

- Основы религиозных культур и светской этики - предмет культурологический, - объясняла Ольга Васильева в интервью «Комсомолке». - Задача этого предмета - укрепить нравственные основы личности. В Татарстане большая часть выбирает мировую религию и основы светской этики. Религиозное обучение проходит в медресе. Так же делают и многие кавказские республики. Предмет построен так, что любой модуль начинается с того, что Россия – наша общая родина, многоконфессиональная и многонациональная, про нравственные ценности, любовь и уважение к отечеству.

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