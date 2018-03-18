Именно поэтому салфетки для снятия макияжа могут быть опасны!

СЕГОДНЯ 22:36 2018-03-18T22:48:56+03:00

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Салфетки для снятия макияжа - самый простой и легкий способ для ежедневной вечерней рутины. Однако эксперты предупреждают, что тем, кто использует их регулярно, следует подумать дважды, прежде чем применять в качестве замены мыла или мицеллярной воды.

Как оказалось, эти пропитанные специальным составом тканевые полоски редко когда справляются со своей задачей на все сто процентов.

Чаще всего они просто размазывают мейк-ап по лицу, смешивая его с накопившимися за день бактериями.

В итоге вместо того, чтобы принести пользу, салфетки только вредят. Например, могут вызывать раздражение, спровоцировать появление угрей и даже стать причиной преждевременного старения.

Специалисты назвали три главные проблемы, которые вызывают такие средства.

НЕ ОЧИЩАЮТ ПОЛНОСТЬЮ

Джоанна Варгас, дерматолог-эстетист, среди клиентов которой в том числе Ева Мендес и Грета Гервига, в интервью Daily Mail утверждает, что салфетки для макияжа оставляют на коже остатки тонального крема, пудры и поверхностной грязи.

По этой причине рассматривать такие средства как вариант на каждый день ни в коем случае не стоит.

Только в экстренных случаях и только как способ «быстрого реагирования». Например, во время отпуска или в знойный день в офисе без кондиционера.

«Нужно понимать принцип работы таких салфеток: по сути, они просто помогают смазать слой накопившегося кожного жира и мертвые чешуйки эпидермиса.

Однако без добавления воды они просто перемещают грязь с одного места на другое. Да, что-то остатся на самой салфетке (тот результат, что мы видим после их использования), однако назвать это стопроцентным очищением сложно".

Кроме того, по словам Джоанны Варгас, эти салфетки оставляют на коже пленку в виде остатков химического состава, что может вызвать раздражение и стать причиной аллергических реакций.

"Вижу остатки крема!"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОБЕЗВОЖИВАЮТ КОЖУ

По мнению косметолога Дануты Миелох из лондонской клиники Rescue Spa, такие салфетки часто становятся причиной обезвоживания кожи и нарушения баланса кожной мантии.

В первую очередь потому, что большинство таких средств обильно пропитаны большим количеством спирта.

При постоянном использовании таких средств кожа начинает реагировать на "сушку", вырабатывая еще больше жира.

Для людей с жирной кожей это может стать большой проблемой, пытаясь избавиться от проблемы, они только сильнее ее провоцируют.

«Наша кожа не меньше кишечника нуждается в хороших бактериях, - говорит Миелох, - хорошие бактерии эквивалентны пробиотикам,однако сколько бы вы не принимали их внутрь, на коже это никак (положительно) не скажется, если при этом лицо не будет тщательно очищаться. А с салфетками такое редко когда возможно".

Ничто лучше воды кожу не очиститФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЫЗЫВАЮТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ

И, наконец, салфетки для макияжа могут разрушить защитный слой кожи, который ограждает от грязи с одной стороны и потери влаги в другой.

Одри Матни, управляющий директор BeautyFix Medspa, также напоминает, что ингредиенты, которые вызывают ощущение увлажненной кожи, в дешевых средствах есть ничто иное, как пропиленгликоль - химикат, обладающий сомнительными увлажняющими свойствами.

Он может вызвать процессы, которые приводят к раннему старению кожи и гиперпигментации. Не считая того, что такие ткани не обеспечивают глубокую очистку кожи, люди ложатся спать с остатками грязи на лице - а это еще один плюс в пользу воспалений.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЛФЕТКИ ДЛЯ ЛИЦА?

Во-первых, они не должны стать рутинной привычкой – используйте их только в экстренных случаях.

Во-вторых, такие салфетки можно считать неплохим вариантом для снятия губной помады или туши, но не тонального крема. Так вы мейк-ап не снимете, а просто размажете его по лицу.

В-третьих, протирайте лицо салфетками от центра к краям, и ни в коем случае не круговыми движениями.

В-четвертых, после использования салфеток лицо стоит протереть тоником, чтобы удалить остатки косметического средства.

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