Собчак - четвертая, но то ли еще будет

СЕГОДНЯ 22:35 2018-03-18T22:43:54+03:00

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Известно, что Бетховен был практически глухим человеком, но при этом отличным композитором. Именно его именем и назвали избирательный участок номер 158 и, по совместительству музыкальную школу в арбатских переулках.

У ее работников, которые на выборы превращались в членов избирательной комиссии со слухом все было в порядке и они периодически одергивали многочисленных журналистов, заполонивших собой все свободное пространство и привычно переругивавшихся между собой если кто-то влезал в то место, откуда должен был появиться долгожданный кандидат.

Точнее должна была.

- Женщине простительно, - периодически говорил оператор, стоявший рядом со мной поглядывая на часы.

Собчак опоздала на всего на 24 минуты, что в принципе, немного.

В светлом пальто и джинсах она на несколько минут исчезла за белой занавеской с двуглавым орлом, после чего отправила свой бюллетень в щелочку автоматической урны которая тут же посчитала ее голос.

После этого Ксения Анатольевна собиралась отправиться фиксировать злостные нарушения.

Но что-то шло не так

- В целом на данный момент эти выборы самые прозрачные, — рассказывала кандидат журналистам на крылечке школы.

Крылечко было небольшое, но народа перед ним скопилось много. Работа участка на это время не прерывалась и избиратели оказались заблокированы внутри. Мероприятие прервал резкий крик и хлопок — это старушка, пыталась пролезть через толпу журналистов, но споткнулась и задела мужчину с воздушным шариком. Он лопнул.

Штаб Собчак располагался в модном лофте на Савинской набережной. В просторных помещениях в ожидании кандидата бездельничали журналисты. С кирпичных стен на них смотрели портреты Собчак, а с больших экранов — тоже Ксения Анатольевна:

В разговоре то с Венедиктовым, то с Навальным. Навальный ругался на Собчак. Но при этом Ксения — кандидат, а Навальный — нет.

В девять вечера Собчак появилась в своем штабе в ярко красном платье. ВЦИОМ объявил данные экзитпулов, которые отдавали ей четвертое место. И пусть разница между первым местом была более семидесяти процентов, это было настоящее четвертое место.

- Я считаю, что главное, что нам удалось сделать — это прорваться к микрофону, не смутилась Собчак. - И если сегодня ночью нам не удастся побороть систему, то нам обязательно удастся это через шесть лет. Главное, что мы провели яркую, новую кампанию.

Таким образом Ксения объявила, что эти выборы для нее не последние.