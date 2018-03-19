Летчик Волошин унес тайну сбитого над Донбассом «Боинга» в могилу

СЕГОДНЯ 00:18 2018-03-19T01:12:21+03:00

В Николаеве при невыясненных обстоятельствах застрелился украинский летчик, которого обвиняли в гибели 298 пассажиров трагического рейса МН17

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Впервые фамилия летчика Владислава Волошина прозвучала 22 декабря 2014 года в телестудии «Комсомольской правды». Журналисты КП почти два часа беседовали с бывшим техником Днепропетровского аэропорта Евгением Агаповым, уехавшим с Украины.

По его словам, за два часа до гибели «Боинга», с аэродрома в Авиаторном, были подняты три украинских штурмовика, один из самолетов был снаряжен ракетами воздух-воздух. Приводим стенограмму нашего разговора с пилотом (полную версию и видеозапись разговора смотрите на сайте kp.ru):

- Он вернулся уже без ракет?

- Без ракет. Летчик этот был очень напуган.

- Вы знакомы с этим летчиком, видели его?

- Да.

- А можете сказать, как его звали?

- Волошин фамилия.

- Он один в самолете был?

- Да. Самолет рассчитан на одного человека.

- Имя его не знаете?

- Владислав вроде бы. Не скажу точно. Капитан.

И еще одна цитата из того памятного разговора четырехлетней давности:

Что вам еще запомнилось в этот день? Что говорил летчик?

- Фраза была им сказана, когда его из самолета вывели: «Самолет не тот». И вечерняя фраза была, вопрос одного летчика к нему, к этому же, к Волошину: «Что там с самолетом?» На что тот ответил: «Самолет оказался в ненужное время и в ненужном месте».

Это интервью вызвало шквал негодований на Украине. Но время шло, техник прошел проверку на полиграфе в Следственном комитете и попал под программу защиты свидетелей. С Украины были эвакуированы его близкие родственники. Это значит, что к показаниям Агапова в России отнеслись со всей серьезностью. Хотя, на Западе продолжали по инерции искать «Буки» из которых якобы «Боинг» сбили ополченцы, а через пару лет тема как-то сама собой сошла на нет. Даже Россию и ополченцев почти перестали обвинять в этой трагедии. И сам летчик Волошин нигде не светился, а потом, в 2017 году уволился из армии. Свой уход Волошин сопроводил открытым письмом, которое до сих пор есть в Интернете. Летчик скурпулезно подсчитывал нищенские доходы и расходы. Жаловался на бессмысленную муштру, сидение на земле, плохую форму и отсутствие керосина. На гражданке, отставной капитан Волошин приземлился в неплохом месте - в кресле директора Николаевского международного аэропорта. Можно предположить, что такой немыслимый карьерный взлет был не случаен. Но со временем, видимо, кто-то обеспокоился, что после спичей о маленькой зарплате украинских летчиков, Волошин перейдет к более громким разоблачениям. Точнее - к самому громкому разоблачению начала нашего века.

В директорском кресле Волошин молчал. А потом, взял и … застрелился из пистолета Макарова, у которого отсутствовал номер. Его пытались спасти, но летчик умер в больнице. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины - «умышленное убийство». Говорят, такая статья выбрана из-за особенностей процедуры следствия или до порядочных украинских экспертов-криминалистов не успели вовремя довести «правильную» версию и они достоверно задокументировали причины смерти Волошина. Впрочем, до украинских газет правильную версию донести успели - они наперебой пишут про затяжную депрессию, сумеречное состояние души отставного капитана и проблемы на новой работе. Даже привычно намекают на «руку Москвы»...

Кстати, так кто сбил самолет рейса МН-17?