2018-03-19T13:03:47+03:00
Звезды

Андрей Малахов показал первое фото с женой и сыном

Телеведущий поделился в Инстаграме редким кадром
Ирина СУХАНОВА
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Андрей и его жена Наталья предпочитают не делиться в соцсетях снимками своего сына.Андрей и его жена Наталья предпочитают не делиться в соцсетях снимками своего сына.Фото: Мила СТРИЖ
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В ноябре прошлого года Андрей Малахов и его жена, издатель Наталья Шкулева, стали родителями. Хотя маленькому Сашу уже исполнилось четыре месяца, телеведущий и его супруга не торопятся показывать первенца в соцсетях. В минувшие выходные Андрей решил поделиться в Инстаграме редким кадром, на котором он запечатлен вместе с женой и с сыном.

Звездное семейство сфотографировалось 18 марта, в день выборов президента, по пути на избирательный участок. Андрей и его жена позируют рядом с коляской, в которой надежно укрыт от холода их сын. Да и сами родители оделись на прогулку потеплее — Андрей позирует в меховой шапке, Наталья — в шубе: мартовский день в Москве выдался не по-весеннему морозным.

- На выборы всей семьей! - подписал снимок Малахов.

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На выборы всей семьёй! #яголосую #выборы2018
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Телеведущий редко говорит о маленьком Саше — после рождения ребенка Андрей почти не делится подробностями своего отцовства. Видимо, 46-летний Малахов, как и некоторые другие звездные родители, считает, что счастье любит тишину, и что не стоит слишком откровенно рассказывать о самом личном. Лишь однажды в интервью Андрей упомянул, что у его сына не обошлось без обычных младенческих проблем — новорожденного мучили колики.

- С одиннадцати до трех ночи спать он нам не дает, у сына типичные мальчиковые проблемы – колики. И пусть специалисты твердят, что в первые недели жизни грудничок узнает родителей не зрительно, а только по запаху и голосу, я уверен – Сашка точно знает, кем ему приходится красивая и нежная тетя, которая постоянно рядом, и тот замотанный на работе дядя, иногда меняющий ему подгузники, - рассказал Андрей.

К слову, 37-летняя Наталья сразу после рождения сына предупредила, что не планирует долго засиживаться в декрете - она собирается побыстрее выйти на работу. Напомним, супруга телеведщущего — бизнес-леди, дочь известного издателя, миллионера Виктора Шкулева. Андрей и Наталья расписались 6 июня 2011 года. Свадьбу жених и невеста сыграли с особым размахом: брачное торжество проходило в резиденции французских королей – Версале. Андрей и Наталья давно мечтали стать родителями, но долгое время у них не получалось родить малыша. Поэтому сын Саша стал для пары по-настоящему долгожданным.

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