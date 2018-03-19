Звезда сериала «Осколки» Наталья Антонова: Женщина из высшего общества - это человек в футляре

СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-19T14:33:02+03:00

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На канале «Россия» продолжается показ сериала «Осколки», где одну из главных ролей сыграла Наталья Антонова. Ее героиня Анна - жена богатого человека, и для нее положение в обществе важнее всего. По сюжету ее дочь когда-то перепутали в больнице с другой девочкой, рожденной бедной одинокой женщиной по имени Маша. Узнав спустя много лет о том, что вырастила чужого ребенка, героиня Антоновой хочет сохранить все в тайне.

- Сначала я пробовалась на роль Марии (ее сыграла в итоге Татьяна Черкасова. - Ред.), но вдруг досталась совершенно противоположная история, - рассказывает актриса. - Ты сценарий с позиции Марии прочитала, оправдала ее со всех сторон. И вдруг теперь ты Анна!

- После такого было сложно оправдать свою героиню?

- Нет, несложно. Вообще эта история хороша тем, что в ней нет плохих и хороших персонажей. У нас каждого героя можно оправдать. Мы все живые люди - с характерами, с проблемами, с какими-то своими пороками. Моя героиня Анна при всей своей материальной состоятельности оказывается слабым человеком. Она начинает дурить, совершает много глупых, очень неправильных поступков. В первой серии мы видим ее, образно говоря, на верхушке горы. К шестнадцатой она окажется внизу. Она потеряет все, но превратится в живого человека.

- Вам ее жалко?

- Я полюбила ее за четыре месяца съемок. Мне всех жалко. Я всем сочувствую. И надеюсь, что зритель будет сопереживать героям. Через эту работу я и на себя стала поглядывать. Настолько ситуации яркие, что я думаю: «Боже мой, а я-то как?» Я такая же страшная? Или я такая же жалкая? Когда роль заставляет актера задумываться, это прогресс. Я раньше не играла людей такого социального уровня. Их мир для нас неведом. Но мне хотелось понять манеру их поведения. Почему они так себя держат? Почему у Анны всегда прямая спина?

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- И что, комфортно вам в образе женщины с прямой спиной?

- Уже да. Я понимаю, откуда ноги растут. Это воспитание, ответственность за семью, за положение в обществе. Она - человек-футляр. Но потом жизненные обстоятельства снимут с нее всю эту скорлупу. И мы увидим несчастную, незащищенную женщину, которая способна любить, отдать все, простить. Она нормальный человек. Воспитание дает человеку возможность совершать правильные поступки, не предавать, не подличать. Она человек чести. Да, она ошибается, делает глупости. Но в результате отдает любимому мужчине все.

- Часть съемок проходила в Калининграде. Успели погулять по городу?

- Нет, съемки - это всегда гонка. Отработал, побежал, поспал, встал, опять отработал... Именно в Калининграде было очень много трудных, драматических сцен. Там снимались все истерики, все срывы моей героини. К счастью, мы жили прямо рядом с объектом, где шли съемки, не надо было тратить время на дорогу. Мы все вместе завтракали, обедали и ужинали - это очень сближает. Не было привычного расписания: «Спасибо, съемка закончена» - и все по домам. Я считаю, роль получается, когда, к сожалению, ты оторван от семьи. Когда тебе не нужно быстрее закончить работу и бежать варить суп. Я это серьезно говорю.

- Эмоциональные срывы, свойственные Анне, у вас случаются?

- Нет, в жизни я очень спокойна. Весь негатив оставляю на работе. Весь свой багаж переживаний и нерешенных проблем запихиваю в Анну или в кого-то еще. Это очень помогает оставаться ровным человеком.

«Осколки».

Понедельник - четверг, 21.00.

«Россия 1»