СЕГОДНЯ 14:25 2018-03-19T14:51:14+03:00

«КП» посмотрела на то, как голосовала наша страна в этом тысячелетии, когда на пост главы государства баллотировался Владимир Путин. И вот как выглядит история президентских выборов в России

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Вот как выглядит история президентских выборов в России в ХХI веке.

2000-й

Президентская компания 2000-го года была необычной. 5 января, через 5 дней после того, как первый президент России Борис Ельцин под бой курантов заявил «я устал, я ухожу», Совет Федерации назначил досрочные выборы на 26 марта.

Шесть кандидатов поделили голоса большинства избирателей в первом туре.

Итоги:

1. Владимир Путин (и.о. президента) — 52,9% (39 млн. 585 тыс.)

2. Геннадий Зюганов (лидер КПРФ) — 29,2 % (21 млн. 882 тыс.)

3. Григорий Явлинский (лидер «Яблока») — 5,8% (4 млн. 331 тыс.)

4. Аман Тулеев (губернатор Кемерово, самовыдвиженец) — 3% (2 млн. 213 тыс.)

5. Владимир Жириновский (лидер ЛДПР) — 2,7%. (2 млн. 020 тыс.)

6. Элла Памфилова (самовыдвиженец) — 1,01% (900 тыс.)

7. Против всех — 1,9%

Явка - 68.7%.

Особенности: меньше процента набрали режиссер Станислав Говорухин, генпрокурор Юрий Скуратов, самарский губернатор Константин Титов, депутат Алексей Подберезкин, бизнесмен Умар Джабраилов.

Владимир Путин. 2000 годФото: REUTERS

2004-й

Выборы 2004 года прошли 14 марта, лишь один из шести кандидатов участвовал в компании вторично.

Итоги:

1. Владимир Путин ( самовыдвиженец) — 71,31% (49 млн. 565 тыс)

2. Николай Харитонов (от КПРФ) — 13,69% (9 млн. 513 тыс.)

3. Сергей Глазьев (самовыдвиженец) — 4,10% (2 млн. 850 тыс.)

4. Ирина Хакамада (самовыдвиженец) — 3,84% (2 млн.671 тыс.)

5. Олег Малышкин (от ЛДПР) — 2,02% (1 млн.405 тыс.)

6. Сергей Миронов (от «Российской партии жизни») — 0,75% (524 тыс.)

Явка - 64,38%.

Особенности: шесть человек не прошли регистрацию, в том числе экс-спикер Госдумы Иван Рыбкин, первый русский миллионер Герман Стерлигов и экс-глава Центробанка Виктор Геращенко.

Владимир Путин на выборах-2004 набрал 71,31% голосовФото: ТАСС

2012-й

Выборы 2012-го прошли 4 марта. Борьбу вели четыре политических тяжеловеса-кандидата от партий и один миллиардер-самовыдвиженец.

Итоги:

1. Владимир Путин (от «Единой России») — 63,6% (45млн. 602 тыс.)

2. Геннадий Зюганов (от КПРФ) — 17,18% (12 млн. 318 тыс.)

3. Михаил Прохоров (самовыдвиженец) — 7,9% (5 млн.722 тыс.)

4. Владимир Жириновский (от ЛДПР) — 6,22% (4 млн. 458 тыс.)

5. Сергей Миронов (от «Справедливой России») - 3,85% (2 млн.763 тыс.)

Явка — 65,34%

Особенности: 10 потенциальным кандидатам ЦИК отказал в регистрации. Среди них были такие яркие фигуры, как писатель Эдуард Лимонов, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов и даже Григорий Явлинский( среди подписей в его поддержку выявили более четверти брака).

В 2018 году 56 миллионов россиян доверили Путину странуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2018-й

Выборы 2018-го прошли 18 марта. ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов.

Итоги*:

1. Владимир Путин — 76,67 % (56 млн.100 тыс.)

2. Павел Грудинин — 11,78% (8 млн.600 тыс.)

3. Владимир Жириновский — 5,66% (4 млн.100 тыс.)

4. Ксения Собчак — 1,68% (1 млн.200 тыс.)

5. Григорий Явлинский — 1,04% ( 764,5 тыс.)

6. Борис Титов — 0,78% (554 тыс.)

7. Максим Сурайкин — 0,68% (494,5 тыс.)

8. Сергей Бабурин — 0,65% (477,7 тыс.)

Явка - 67,47%

*Данные предварительные — после обработки 99,5% голосов утром в понедельник, 19 марта.

Особенности: 28 потенциальных кандидатов не прошли фильтр ЦИКа. При отмененных открепительных талонах более 5 миллионов человек в рамках новой системы смогли проголосовать не по месту прописки.

56 миллионов доверили Путину страну

Рекорды, сопровождавшие выборы Президента Российской Федерации, не один день будут анализировать политологи. Один из самых удивительных для аналитиков фактов - «взрывное» увеличение числа тех, кто проголосовал за действующего главу государства, на 10 миллионов человек больше, чем 6 лет назад. Люди сплотились перед внешними и внутренними угрозами. В России около 110 миллиона тех, кто имеет право голоса — и более половины из них отдали свой голос тому, кто руководит страной многие годы. То есть, большая часть всех избирателей доверили Путину вести страну курсом, который он определяет, до 2024 года.

Легитимность главы государства в таких условиях не может быть поставлена под сомнение никем и ничем. В 21-м веке ни один из лидеров развитых стран (за одним исключением) не получал подобного кредита доверия от своего населения. И слово "доверие" в ночь на 19 марта прозвучало несколько раз.

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