Юрий Лоза - «Комсомолке»: Зоозащитники, обвинившие меня в убийстве собак, больные люди

СЕГОДНЯ 14:07 2018-03-16T15:02:42+03:00

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В Подмосковье продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили по статье «халатность» сразу после гибели 19-летнего Олега Шушунова в поселке Курсаково. На парня набросилась целая стая бездомных псов и загрызла насмерть. В тот же вечер собачья свора накинулась и на 26-летнюю женщину, которую чудом удалось спасти. Ее крик услышал местный житель, который выбежал на улицу и разогнал взбесившихся собак лопатой. Затем затащил женщину к себе в дом и вызвал скорую.

В администрации Истринского района «Комсомолке» сразу заявили, что в этом году к ним не поступало жалоб на бездомных псов. Хотя у представителей Следственного комитета другая информация.

- Только из поселка Курсаково, где произошла трагедия, за последние несколько месяцев поступило 34 жалобы, - сообщили «КП» в пресс-службе областного управления СК РФ.

Как выяснили следователи, отловом бродячих собак в районе должен был заниматься частный предприниматель, заключивший с администрацией договор. И его через несколько дней после ЧП задержали. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. На допросе он заявил, что никаких заявок ему не поступало. В СК возбудили еще одно дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека». Следователям предстоит выяснить, получал ли все-таки подрядчик заявки от граждан и если нет, то почему.

Тем временем в Сети развернулась чуть ли не целая кампания против известного певца и блогера Юрия Лозы, которую устроили зоозащитники. Дело в том, что парень, погибший от клыков разъяренных псов, был гражданским мужем племянницы артиста, о чем он сам сообщил на своей страничке в Фейсбуке. Девушке также 19 лет (как и было Олегу). И через месяц она должна стать мамой.

Трудно сказать, за какую фразу Лозы зацепились зоозащитники, но теперь они призывают всех удалять его песни из плей-листа и отказаться от посещения его концертов.

- С ваших рук, Юрий, течет кровь невинно убиенных собачьих душ, - говорится в обращении активистов. - И все ваши песни отныне будут пахнуть кровью.

В интервью корреспонденту «КП» Юрий Лоза заявил, что никогда не призывал убивать животных. И даже наоборот.

- Я всегда говорил и писал, что собаки должны быть с хозяевами, - объяснил певец. - Если они будут под присмотром, никакой дикости в их поведении вы не увидите. Почему бездомные псы так себя ведут? Да потому что они брошены на произвол судьбы. Помните, как в той песне, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Каждого пса, как на западе, надо чипировать. И добиваться того, чтобы животные не были предоставлены сами себе. Иначе у них просыпаются дикие инстинкты. Ну а те зоозащитники, которые обвиняют меня в убийствах собачьих душ, просто больные люди.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

- Сейчас между администрацией и предпринимателем идет борьба сумо, кто докажет, что он не верблюд, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) адвокат Олег Павлович. - Потому что если заявок не было у предпринимателя, у сотрудников администрации будет налицо факт халатности. А это преступление. Если докажут, что подрядчик получал заявки, его могут привлечь по статье «за оказание услуг, не отвечающих требованиям». Хотя доказать, что собаки накануне не были отловлены, а трагедия случилась из-за других псов (прибежавших из соседнего района, например), очень трудно. Предприниматель может сказать, что незадолго до трагедии обошел все улицы и ничего подозрительного не заметил. Но если все же его вину докажут, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Либо штраф до 500 тысяч рублей.

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