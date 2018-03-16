Убавка к пенсии: Россияне потеряли миллиарды рублей пенсионных накоплений

СЕГОДНЯ 20:20 2018-03-16T20:34:04+03:00

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Россияне потеряли около 50 млрд. рублей пенсионных накоплений. Эти цифры подсчитали отраслевых ассоциациях. Речь о деньгах, которые лежат либо в государственном Внешэкономбанке, либо в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Этой суммы лишились несколько миллионов россиян, которые переводили свои деньги из одного фонда в другой в последние два года. В Пенсионном фонде России пока точными цифрами не располагают - они появятся только на следующей неделе.

Напомним, до конца 2013 года у многих россиян (тех, кто родился в 1967 году и позднее) формировалась накопительная часть пенсии: 6% от наших страховых взносов отправлялись на индивидуальные счета россиян. Но потом ежегодные перечисления заморозили. На счетах остались лишь те суммы, что успели накопиться. Плюс инвестиционный доход. Собственно, вокруг него и весь сыр-бор.

В 2015 году в пенсионные законы внесли поправку. Если раньше менять управляющего своими накоплениями можно было хоть каждый год, то потом срок увеличили - до пяти лет. Если переводить средства чаще, клиент теряет накопленные проценты. Так же, как если закрывает обычный вклад в банке досрочно (хотя у банков сейчас появились различные опции). Видимо, про это не знали 7 млн. россиян, которые в последние два года добровольно перевели деньги в другие фонды. Либо им об этом не сказали ушлые менеджеры фондов и их агенты.

Вернуть средства в таких случаях уже не получится, констатируют эксперты. Правила есть правила. А доход-то был неплохой - в среднем 20% за два года, или по 8 - 10 тысяч рублей на человека. Эксперты советуют: прежде чем переводить свои накопления в новый фонд, лучше выяснить все нюансы в старом.

Для сравнения, по данным Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, под управлением государства (Внешэкономбанк) находится 1,6 трлн рублей наших пенсионных накоплений, а в нескольких десятках НПФ - 2,8 трлн. При этом сейчас в России действует система гарантирования пенсионных накоплений. То есть, если тот или иной НПФ банкротится, государство возмещает его клиентам всю потерянную сумму (но без набежавших процентов).

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