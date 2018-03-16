Наталья Ветлицкая назвала бывшую жену Джигарханяна настоящей богиней

СЕГОДНЯ 20:00 2018-03-16T22:50:36+03:00

Изменить размер текста: A A

53-летняя артистка, в прошлом секс-символ российской эстрады, давно живет в Испании. Но за происходящим на родине следить не перестает. Как уже писала «КП», Наталья Ветлицкая регулярно выступает с критикой практически всего, что происходит в стране. У знаменитости свой уверенный взгляд на многие вещи и на многих людей. И вот, совсем неожиданно, Ветлицкая решила высказаться о героине самого громкого за последние годы звездного скандала.

Наталья посмотрела прошлогоднюю телепрограмму с участием Виталины Цымбалюк-Романовской и написала большой пост в защиту 39-летней пианистки. Кому-то, наверное, как и Ветлицкой, грустно за то, что общество в большинстве своем встало на сторону Армена Джигарханяна. Наталья выступила против травли экс-супруги народного артиста. И объяснила почему.

- В детстве, в голову часто приходил образ, я видела себя богиней. Настоящей, живой. Поджарой, как амазонка. Такой сияющей супер-девой, которая может всё. Великая, бесстрашная, справедливая, мудрая, и всесильная. С годами до меня начало доходить, что так оно и есть на самом деле. Причем это касается всего женского пола.

Наталья выступила против травли экс-супруги народного артистаФото: Борис КУДРЯВОВ

И начиная уже с более менее сознательной части жизни, мой фокус восприятия женщин сдвинулся. До меня дошло, что они все только замаскированы под обычных женщин, а на самом деле они богини, только разного порядка (кстати мужчинам очень важно это знать и помнить об этом, это спасет их от многих неприятностей), и что они все обладают какой-то великой магией. Другой вопрос как каждая из них её использует, но сейчас не об этом.

Мне интересно исследовать людей, вообще и в общем.

И вот попалось видео.

Наталья Ветлицкая назвала жену Джигарханяна настоящей богиней.

Я слышала о нашумевшей истории, но не было повода интересоваться. А сейчас подумала "Дай взгляну, раз под руку попалось. Кто же на самом деле эта женщина, о которой так много говорили?". Взглянула.

Хорошая, искренняя, великодушная, нежная, местами наивная сильная дева. Настоящая богиня. Желаю, чтобы этот опыт не нанёс ей непоправимых увечий.

P.S.: А для Армена Борисовича она была, конечно, подарком небес. Не знаю понял он это или нет, - написала Наталья в своем Фейсбуке.

Разумеется, пост Ветлицкой прочитали ее друзья-знаменитости. К примеру, Алика Смехова. Которая поддержала подругу и передала эти слова самой Виталине. Пианистка с благодарностью ответила поддержавшей ее певице в комментариях:

- Вот вы для меня с детства совершенно недосягаемые по красоте, творческой и личной индивидуальности. Для меня очень важны ваши слова и эмоциональная поддержка, это придаёт уверенность в себе и веру в добро. Благодарю вас! - написала Цымбалюк-Романовская.

На что Наталья посоветовала ей никого не бояться и стоять за себя. Певица также подчеркнула, что верит Виталине в том числе и потому, наблюдала подобные отношения, когда один из ее супругов работал в театре:

- Мой бывший муж работал в театре, и я часто наблюдала романы между поклонницами и актерами, и некоторые из них закончились браками, причем довольно счастливыми, - продолжила Ветлицкая. - Поклонницы были юны и искренне преданы своим кумирам, они готовы были жертвовать свои лучшие годы на служение им, причем со всей своей искренностью и самоотдачей. Я много видела таких самоотверженных историй. И ни одну из них я не могу осудить, потому что очень хорошо понимаю их мотивы. Ни о какой материальной выгоде не могло быть и речи, так как подавляющее большинство актёров жило в то время и продолжает жить сейчас достаточно скромно. И, насколько я понимаю, Армен Борисович тоже не относится к числу зажиточных. Поэтому говорить о том, что она хотела что-то урвать от него, совершенно не уместно, тем паче что она прожила с ним целых 15 лет, а это совсем не малый срок.

Напомним, 82-летний Армен Джигарханян и 39-летняя Виталина Цымбалюк Романовская познакомились 16 лет назад. Их отношения закончились в октябре 2017 года, когда стало известно, что народный артист оказался в больнице и требует развода. Армен Борисович на всю страну обвинил жену и директора театра его имени в воровстве и прочем. Их официальный развод состоялся 27 ноября 2017 года. Но взаимным упрекам, склокам и даже судам пока нет конца.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Виталине все-таки придется выплатить Джигарханяну 15 миллионов рублей

Адвокат артиста уверен, что против нее скоро будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталина Цымбалюк-Романовская готова поделить с Джигарахянаном имущество

Бывшая жена народного артиста очень сожалеет, что позволила «посторонним людям» разрушить их семью.

В телешоу «Пусть говорят» Виталина и ее адвокат Лариса Широкова сделали важное заявление (подробности)

В ТЕМУ

Виталина Цымбалюк-Романовская о Джигарханяне: "Он мне все равно позвонит и скажет: «Ты мне нужна». Так будет, я уверена"

В интервью глянцевому журналу экс-супруга народного артиста СССР высказала сомнение, был ли их развод на самом деле или это очередная фикция

В этой трагикомической, или скорее, опереточной истории, даже ее главные действующие лица не понимают, что правда, а что ложь. (подробности)