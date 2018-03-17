2018-03-17T23:16:06+03:00
Здоровье

Сколько пластика попадает в организм с бутилированной водой, посчитали ученые

Как оказалось, «безопасная вода» не так уж и безопасна
Олег КОЛЕСОВ
Поделиться:
Для своего эксперимента химики проанализировали состав содержимого 259 отдельных бутылокДля своего эксперимента химики проанализировали состав содержимого 259 отдельных бутылок
Изменить размер текста:

Группа ученых из Университета штата Нью-Йорк решила проверить, насколько вода из бутилированных напитков соответствует своему определению «безопасная». Проверили и ужаснулись.

Замеры показали, что на каждый литр того, что попадает в человеческий организма из пластиковых бутылок, приходится 325 частиц микропластика!

Во время эксперимента химики проанализировали состав содержимого 259 отдельных бутылок из 27 разных партий. Исследовалась продукция 11 самых известных брендов в мире. Образцы для тестирования закупались в девяти стран Европы, Америки, Африки, Азии.

Воду проверяли при помощи химического анализа (спектроскопическое тестирование FTIR).

В результате оно показало, что из всех проверенных бутылок лишь 17 не содержали следов микропластика. В процентном соотношении это выглядит еще более устрашающе - всего 7% бутилированной воды.

Остальные 93% содержали превышенные нормы этого вещества. Или 325 частиц пластика на каждый литр.

Причем большинство частиц оказались размером от шести до 100 микрометров, что приблизительно соответствует толщине человеческого волоса.

Большая часть микропластика (54%) оказалась полипропиленом, из которого изготавливаются крышки бутылок. А 4% частиц показали наличие промышленных смазочных материалов.

Содержание различных веществ в воде. Обозначения на схеме: PP - полипропилен, PS - полистирол, PE - полиэтилен, PEST - смесь полиэфира и полиэтилентерефталата, Others includes - азлон, полиакрилаты и сополимеры.

Содержание различных веществ в воде. Обозначения на схеме: PP - полипропилен, PS - полистирол, PE - полиэтилен, PEST - смесь полиэфира и полиэтилентерефталата, Others includes - азлон, полиакрилаты и сополимеры.

Что интересно, итоги данного исследования показывают, что нередко бутилированная вода бывает опаснее водопроводной: раннее исследование, которое провела эта же группа ученых, установило, что водопроводная вода содержит в два раза меньше вредных примесей.

Идея проверить бутилированную воду родилась после того, как были обнародованы данные о «перепроизводстве» пластика в мире. С момента появления первых технологий его производства, человечество успело изготовить примерно восемь миллиардов тонн пластика.

Две трети его уже отработали свой срок и сейчас "покоятся" на свалках и поверхности Мирового океана.

Экологи давно бьют тревогу: с ростом производства пластмасс произошло связанное с этим увеличение загрязнения внешней среды. В Мировом океане уже образовались целые острова из подобного мусора.

Загрязнение отмечается и в пресноводных водах, откуда берется питьевая вода для людей.

Страдают не только водоемы. Пластик становится угрозой для морских животных и птиц. Австралийские ученые считают, что уже в 2050 году у 99% всех умерших птиц в желудках будут присутствовать непереваренные пластиковые частицы.

А МЕЖДУ ТЕМ

В Америке еще два года назад запретили пилинги. Причина запрета - главный компонент таких косметических средств. А именно, пластиковые частицы (как правило, в виде шариков). Долгое время они присутствовали во многих кремах для скраба лица и тела, зубных пастах и гелях для душа. Раньше производители использовали частицы косточек, например, абрикоса или винограда. Однако в целях экономии со временем их стали заменять измельченным пластиком. Что, как оказалось, стало наносить значительные экологические проблемы всей планете.

Иногда бутилированная вода опаснее водопроводной Фото: Константин ИВШИН

Иногда бутилированная вода опаснее водопроводнойФото: Константин ИВШИН

СКАЗАНО!

Геннадий Онищенко: «Вода у нас лучше, чем в Европе!»

Москве сегодня вода из-под крана - одна из лучших в России и, уверяю вас, лучше по качеству, чем в странах Европы.Хотя кожу у кого-то может стягивать из-за хлора, которым, к сожалению, вынужден пользоваться «Мосводоканал» и московский водопровод, поскольку огромный 12-миллионный город обслуживают сети еще позапрошлого века. Поэтому воду необходимо хлорировать, чтобы избежать распространения инфекций. А вообще вода в нашей стране в разных регионах разная. В Подмосковье, например, много железа, а в Ивановской области его, наоборот, недостает. Избыток железа вызывает различные аллергии. В Липецкой области мы отмечаем повышенную заболеваемость мочекаменной болезнью, потому что там чрезмерно жесткая вода. Кстати, фильтры не панацея! Более того, если постоянно ими пользоваться, у вас могут возникнуть проблемы с костями, потому что фильтры забирают из питьевой воды ценный кальций" (подробнее).

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Вода из-под крана зачастую лучше, чем бутилированная

Не до конца доверяя водопроводной воде, мы по привычке пьем бутилированную не только летом, а круглый год. Поэтому и решили эксперты Росконтроля выяснить, а правы ли мы? В лабораторию поехали 12 образцов популярной воды по цене от 20 до 150 рублей за полтора литра (читать дальше)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Выйти с новогодних каникул без похмелья? Легко!..
О том, как сохранить хорошее самочувствие в течение праздников, нам рассказал Александр Леляк, ученый-микробиолог, основатель и бессменный руководитель научно-производственной фирмы «Исследовательский центр»
Новости 24
Мэр Львова считает, что у украинцев украли страну
На Камчатке началось голосование по выборам Президента России
На Чукотке открылось 55 избирательных участков
ОБСЕ призвала Киев соблюдать права россиян на выборах
Памфилова объявила о старте президентских выборов
Посол РФ о действиях Британии по делу Скрипаля: мы таких вещей не прощаем
Заработал сайт видеотрансляции с избирательных участков
Захарова: глава Британского совета остается в России
Савченко заявила о готовности украинских военных к госперевороту
МИД РФ: ответные меры на действия Лондона принимались с учетом возможных последствия
В Москве второй раз за день «заминировали» торговый центр «Охотный ряд»
Памфилова: Науэрт не понимает, о чем говорит от лица Госдепа
Facebook заблокировал работавшую на предвыборную кампанию Трампа фирму
В водительские права могут внести отметку о согласии на посмертное донорство
Лавров: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия
Захарова рассказала о связи дела Скрипаля с успехами России в Сирии
Рейсовый автобус в Москве столкнулся с грузовиком: девять человек пострадали
В Госдуме ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца»
Россия сделала представление США о недопустимости заявлений о готовности бомбить Дамаск
Участок желтой линии московского метро до «Рассказовки» планируют запустить к лету
Фанаты подарили Медведевой копию золотой олимпийской медали
Мэй пообещала в ближайшие дни ответить на высылку британских дипломатов из России
Генштаб РФ заявил о возможной подготовке США к ударам по Сирии
Захарова опровергла сообщения о разработке «Новичка» в России и СССР
В Москве эвакуируют ТЦ «Охотный ряд» из-за угрозы взрыва
Лавров: спецназ США, Великобритании и Франции активно работает в Сирии
Ситуационный центр по наблюдению за выборами заработает 17 марта