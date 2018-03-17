Сколько пластика попадает в организм с бутилированной водой, посчитали ученые

СЕГОДНЯ 23:00 2018-03-17T23:16:06+03:00

Как оказалось, «безопасная вода» не так уж и безопасна

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Группа ученых из Университета штата Нью-Йорк решила проверить, насколько вода из бутилированных напитков соответствует своему определению «безопасная». Проверили и ужаснулись.

Замеры показали, что на каждый литр того, что попадает в человеческий организма из пластиковых бутылок, приходится 325 частиц микропластика!

Во время эксперимента химики проанализировали состав содержимого 259 отдельных бутылок из 27 разных партий. Исследовалась продукция 11 самых известных брендов в мире. Образцы для тестирования закупались в девяти стран Европы, Америки, Африки, Азии.

Воду проверяли при помощи химического анализа (спектроскопическое тестирование FTIR).

В результате оно показало, что из всех проверенных бутылок лишь 17 не содержали следов микропластика. В процентном соотношении это выглядит еще более устрашающе - всего 7% бутилированной воды.

Остальные 93% содержали превышенные нормы этого вещества. Или 325 частиц пластика на каждый литр.

Причем большинство частиц оказались размером от шести до 100 микрометров, что приблизительно соответствует толщине человеческого волоса.

Большая часть микропластика (54%) оказалась полипропиленом, из которого изготавливаются крышки бутылок. А 4% частиц показали наличие промышленных смазочных материалов.

Содержание различных веществ в воде. Обозначения на схеме: PP - полипропилен, PS - полистирол, PE - полиэтилен, PEST - смесь полиэфира и полиэтилентерефталата, Others includes - азлон, полиакрилаты и сополимеры.

Что интересно, итоги данного исследования показывают, что нередко бутилированная вода бывает опаснее водопроводной: раннее исследование, которое провела эта же группа ученых, установило, что водопроводная вода содержит в два раза меньше вредных примесей.

Идея проверить бутилированную воду родилась после того, как были обнародованы данные о «перепроизводстве» пластика в мире. С момента появления первых технологий его производства, человечество успело изготовить примерно восемь миллиардов тонн пластика.

Две трети его уже отработали свой срок и сейчас "покоятся" на свалках и поверхности Мирового океана.

Экологи давно бьют тревогу: с ростом производства пластмасс произошло связанное с этим увеличение загрязнения внешней среды. В Мировом океане уже образовались целые острова из подобного мусора.

Загрязнение отмечается и в пресноводных водах, откуда берется питьевая вода для людей.

Страдают не только водоемы. Пластик становится угрозой для морских животных и птиц. Австралийские ученые считают, что уже в 2050 году у 99% всех умерших птиц в желудках будут присутствовать непереваренные пластиковые частицы.

А МЕЖДУ ТЕМ

В Америке еще два года назад запретили пилинги. Причина запрета - главный компонент таких косметических средств. А именно, пластиковые частицы (как правило, в виде шариков). Долгое время они присутствовали во многих кремах для скраба лица и тела, зубных пастах и гелях для душа. Раньше производители использовали частицы косточек, например, абрикоса или винограда. Однако в целях экономии со временем их стали заменять измельченным пластиком. Что, как оказалось, стало наносить значительные экологические проблемы всей планете.

Иногда бутилированная вода опаснее водопроводнойФото: Константин ИВШИН

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