Монархия в шоке: хакеры опубликовали в Интернете обнаженные снимки невесты принца Гарри

СЕГОДНЯ 03:00 2018-03-18T03:18:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Невеста британского принца Гарри актриса Меган Маркл оказалась в эпицентре скандала: неизвестные хакеры похитили и слили в Сеть обнаженные снимки звезды. И это накануне свадьбы Меган с внуком Елизаветы II (пара планирует пожениться в мае), когда голливудская Золушка изо всех сил пытается завоевать расположение не только венценосной бабушки, но и чопорной британской нации!

Меган Маркл стала жертвой хакерской группировки Celeb Jihad, специализирующейся на публикации интимных фотографий звезд. Когда первая порция снимков Меган появилась на сайте CelebJihad.com, Кенингстонский дворец немедленно заявил, что снимки – подделка. В ответ обиженные хакеры опубликовали видеоролик, из которого они и наделали скандальных кадров. И пригрозили, что опубликуют еще более откровенные фотографии. Мол, то, что они слили в Интернет, - лишь малая часть компромата, который им удалось раздобыть.

Видеоролик был снят во время отпуска Меган Маркл на море: актриса загорает топлесс на пляже в компании подружек. И хотя Кенингстонский дворец уверяет, что кадры с Меган – фальшивка, похоже, что они все-таки настоящие, и ролик сняла сама звезда. Судя по кадрам, компания подружек нежилась под солнышком без верхней части бикини, и Меган в какой-то момент решила сделать селфи на память. Актриса разместила свой телефон так, чтобы она с подружками попадала в кадр. А видео сняла для пробы, чтобы убедиться, что выбрала верный угол обзора. При этом Меган сверкнула перед камерой обнаженной грудью.

Напомним, свадьба Меган и Гарри назначена на 19 мая 2018 года. Брак Гарри и Меган уже официально одобрила бабушка Елизавета II. Венчание пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Ради Гарри Меган сменила веру и перешла в лоно англиканской церкви. А еще – оставила Голливуд и любимый сериал «Форс-мажоры», в котором она снималась семь сезонов подряд. Также ради брака с принцем Меган Маркл откажется от американского гражданства и станет британкой.

Напомним, до свадьбы Гарри и Меган встречались всего год. 36-летняя актриса жила в Канаде, где снималась в сериале «Форс-мажоры», и 33-летний Гарри летал к ней при любой возможности. Пара долго скрывала свои отношения, но когда таблоиды все-таки раструбили об их любви, официально объявили о помолвке.

Ради Меган Гарри отказался заключать брачный контракт.

- У Гарри никогда даже мысли не возникало потребовать от Меган подписать брачный контракт, - сообщил британской газете Daily Mail источник, близкий к королевской семье. По словам инсайдера, королевский двор пытался надавить на Гарри и заставить его заключить брачный контракт, обезопасив таким образом свое состояние в 30 миллионов британских фунтов. Но Гарри и слышать не хочет об этом.