СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-19T14:22:44+03:00

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25-летний актер Сергей Романович, сыгравший зятя главной героини в сериале «Ольга», решился на серьезный шаг — он сделал операцию по пересадке волос на своем лице. Об этом он поведал в видеоролике, который выложен на сайте Youtube.com.

По словам Сергея, волосы для пересадки брали с затылка — там была донорская зона. Всего было перенесено 4000 волосяных луковиц. Теперь из них должна вырасти полноценная борода.

- Самое жесткое было — потерпеть уколы, анестезию, особенно в области подбородка. Это просто реально мясо! - говорит на видео актер.

Операция длилась 12 часов. После нее парень всю ночь спал с завязанными руками, чтобы не чесать лицо.

- Три дня нужно дать на то, чтобы луковицы закрепились, - рассказывает Сергей. - Через две недели покраснения сойдут. На второй-третий месяц пойдет рост щетины, на шестой-седьмой месяц я буду бородатым.

Принявший ислам актер сериала Ольга сделал себе операцию по пересадке бороды.Сергей Романович признался, что с детства мечтал об этом

Также артист объяснил, зачем решился на этот шаг.

- Меня спрашивают: «Зачем тебе борода? Зачем ты себя уродуешь?». Я не считаю, что это уродство, - признается Романович. - Я думаю, что борода — это украшение любого мужчины. Если честно, я с детства мечтал о бороде. Класса с седьмого. Мне говорили: если часто бриться — она вырастет. У меня ничего не росло. Когда появилась возможность сделать полноценную бороду, я понял: вот он — мой шанс! Нельзя его терять. Надо стать реальным бородачом. Мама сначала испугалась, была в шоке. Сейчас нормально уже. Я всегда этого хотел, видел себя таким с детства.

Несколько лет назад Сергей Романович принял ислам. Возможно, это также подтолкнуло его к операции по пересадке волос.

- У меня есть близкий друг Шамиль — я пришел к нему в гости, - рассказывал актер в интервью журналу «Телепрограмма». - У него есть старший брат, с которым у нас завязался спор. Даже ор. На тему религии — и в частности ислама. Я считал, что это про террористов с автоматами, которых показывают по телевизору. Но он спросил: ты читал учение, знаком с темой? Я понял, что нет. Поэтому и не мог вести конструктивный диалог. Ушел домой и начал изучать ислам, просто ради интереса. Чем больше я углублялся, тем больше находил ответов на вопросы, возникшие ранее. Для меня все стало понятно. Это то, что я искал. И уже через месяц, когда Шамиль пришел домой, он удивился, увидев, как я молюсь вместе с его братьями. Хотя он сам на тот момент намаз не совершал. Вышло так, что и он меня привел в ислам — и я его тоже. Жизнь повернулась так.