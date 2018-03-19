Когда "Прости нас, заграница!" получает 1% - это хорошие выборы

СЕГОДНЯ 17:25 2018-03-19T17:31:46+03:00

У избирательной кабинки на одном из подмосковных участков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если итоги этих выборов ругают, значит они не такие уж плохие

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Выборы мне понравилось.

Почему?

Да вот же, смотрите:

"Очень хочется громко закричать, облить ледяной водой всех и, прежде всего, себя, распахнуть форточки, чтобы выветрились все эти затхлые запахи безвременного безумия, хочется не видеть, не читать, не слышать всего этого, хочется проснуться, и все это оказалось кошмаром.."

(модный телевизионный мальчик)

"А мне и правда жить не хочется. И давно. Еще с крымнаша".

(литературный критик)

"Какой позорный, душный конец всех наших надежд"

(другой литературный критик)

"Я живу в мире, где есть только оппозиция".

(биограф Ельцина)

"Боже, за что я родился в этой стране".

(популярный блоггер)

"Моя страна теперь - официальный, зафиксированный опасный урод, вместе со своей властью и минимум 85 процентами народа (грудининцы и жириновцы сюда же).

Те, кто еще может уехать из страны, хоть на последние деньги, уезжайте".

(певец)

"Хочется проклясть тех, кто вводит нас в бред и делает людьми без хребта, костяка и внутренностей, особенно тех, кто знает, что творит – но это значит проклинать и самих себя и значит забраться под тот же гондон, стать рядом с ними и вместе выблевывать свою страну и жизнь"

(главный редактор)

Ну и так далее, этого море.

Хорошие выборы.

Они были про то, что люди, демонстративно отрицающие существование и самостояние родины, люди, прыгающие с криками "Прости нас, заграница!" - или получают один процент, или сидят и бесятся от бессмысленной злобы.

Успехов им в этом полезном деле.

Но именно это, по-моему, хорошо.

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