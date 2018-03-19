В Китае в массовое производство запускают напечатанный на 3D-принтере электрокар

СЕГОДНЯ 19:40 2018-03-19T19:39:21+03:00

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Китайский производитель 3D-материалов для печати Polymaker совместно с итальянским автомобильным концерном XEV представил в Шанхае 3D-печатный автомобиль, который будет стоить 7,5 тысяч долларов (около 430 тысяч российских рублей). Об этом сообщает CNBC.

Двухместное авто под названием LSEV может достичь скорости 70 километров в час и проехать на одной зарядке до 150 километров. По словам руководства XEV, сейчас компания находится ближе всех к созданию массового производства электрокаров. Ожидается, что продажи машины начнутся во втором квартале 2019 года. Уже сделано около 7 тысяч предзаказов.

С помощью материалов Polymaker, XEV уменьшило количество пластиковых компонентов в автомобиле с более чем 2 тысяч до 57. LSEV весит всего 450 килограммов (в среднем автомобили такого класса и размера весят около 1 тонны). В машине распечатаны почти все ее видимые части, за исключением окон, сидений и шин.

КСТАТИ

Что еще печатают на принтере

Жилые дома

Жилые дома.

В феврале 2017 года компания Apis Cotr, чьи офисы находятся в России и Сан-Франциско, построила и покрасила при помощи 3D-принтера дом всего за 24 часа. Сразу после строительства принтер вытаскивается краном, а на дом устанавливается крыша. Здание может эксплуатироваться 175 лет, а стоимость строительства составляет около 10 тысяч долларов (около 580 тысяч российских рублей).

Бионические протезы

Бионические протезы.

В мире уже существует несколько компаний, предлагающих клиентам установку бионических протезов рук и ног, напечатанных на 3D-принтере. Например, британская компания Open Bionics уже четыре года устанавливает пациентам индивидуальные роботизированные руки. Один из ярких примеров их деятельности - установка протезов, созданных по образу конечности Адама Дженсена из компьютерной игры Deus Ex, девочке-инвалиду Тилли Локли.

Кроссовки

Кроссовки.

В декабре 2016 года компания Adidas представила концепт беговых кроссовок, подошва которых напечатана на 3D-принтере. На летней Олимпиаде-2016 в Рио компания подарила всем медалистам по такой паре, а затем и поклонники бренда смогли купить обувь по цене в 333 доллара (около 19 тысяч рублей).

Мотоцикл

Мотоцикл.

В 2017 году компания Airbus представила модель мотоцикла Light Rider, который изготовлен при помощи трехмерной печати. Весит модель всего 35 килограмм и больше напоминает велосипед. Главной особенностью конструкции мотоцикла Light Rider является его рама, изготовленная из материала, который способен выдержать все нагрузки во время поездок по дорогам разного типа. Максимальная скорость транспортного средства составляет 80 километров в час.

Органы и ткани человека

Органы и ткани человека.

В ноябре 2014 года специалистам американской компании Organovo удалось напечатать человеческую печень на 3D-принтере. Ученые успешно воссоздали рабочую человеческую ткань, которая сохраняла свои способности в течение 5 недель. С тех пор различные компании с успехом печатают различные ткани и органы человека: уши, сосуды, суставы, детали фаланги пальцев и многое другое.