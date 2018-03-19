Дневник трижды мамы: ”На этот раз не болею я сама и это превосходно!”

СЕГОДНЯ 20:13 2018-03-19T20:13:47+03:00

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***

Я поняла, почему некоторые мамы одного тихого ребёночка искренне не понимают тех, кому достались вожди краснокожих вместо детей. Знаю, почему они так уверенно заявляют "воспитывать надо нормально!" и "покажите вашего врачу! такая активность - это ненормально". Пока мы болели, я несколько раз тасовала детей: то один в садик не пойдёт, то другой. Так вот. Когда я оставалась дома с Ваняткой, он, как вода, занимал весь предоставленный объём. Волочился, кричал, требовал внимания, бесконечно просил называть предметы, прыгал на мне, орал, если что-то не по его. Таскалась с ним наперевес всё время. Мне было не трудно – один, хоть и очень активный, это не три. Даже близко (хотя некоторые умудряются мне регулярно сообщать "ой, мой один как ваши три!" - ну да, ну да).

Потом я осталась дома с Федей. И у меня было ощущение, что у меня вообще дома никого нету. Только ласковый котик. Не капризный, а невероятно покладистый. Готовый просто лежать рядом. Маме надо заняться делами? Я просто посижу рядом. Ты, мама, мой посуду, а я тут рядом полежу, у батареи. Я вот и машинку нашёл. Хочешь спать, мамочка? Давай я тебя обниму за шею, и мы вместе будем грезить.

А ведь эти два мальчика - идентичные близнецы. Думаю, не стоит упоминать, что аналогичный опыт с их единоутробной сестрой ничем особо не напоминал две вышеописанные истории. Маргарита - это совершенно другая песня во всём.

Обновки у девчонок к 8 марта.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Она активная участница всех маминых дел – всё повторяет, старается помогать. Минимум капризов, максимум практической деятельности.

Рита и ТеодорФото: Анастасия АКСЯНОВА

Сестринская любовь беспощадна!Фото: Анастасия АКСЯНОВА

И у меня в голове замигало "Вот она - ошибка выжившего!" "Я всё делаю правильно, по инструкции, поэтому у меня спокойный, воспитанный ребёнок".

Ошибка тех, кому что-то досталось просто так, по умолчанию, и они быстренько приписали это в собственные заслуги. Заслуги как результат за какие-то правильные действия. Да если бы всё было так просто и очевидно.

Ритун сам сходил в кладовку, выбрал одежду и облачился.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

***

На днях мне приснился самый страшный сон за всю мою жизнь. Сразу отмечу, что я не тревожная мать. Не испытываю иррациональных страхов. Никогда не боялась, что дети перестанут дышать во сне. Не просыпалась от тревоги. Так вот, мне приснилось, что мы гуляли и потеряли Федю. В детстве, наверное, все переживали жуткий сон, в котором умирает мама. Так вот, это было даже не в половину так страшно. Дело не столько в горе утраты. А в безумном отчаянии, во всепоглощающем чувстве вины, в понимании, что ты теперь НИКОГДА себя не простишь. И не сможешь жить. Не взирая на двух оставшихся. Я так надсадно орала "Федя! Феденька!", до хрипа, до истерики. До боли в лёгких и рези в горле. Во сне мы его не нашли - я проснулась. И записала сразу, чтобы не сбылось. Я полна благодарности, что в жизни он рядом. Что мы все в порядке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/643646" frameborder="0"></iframe> Федор Аксянов.

***

У меня ж тут Фёдор заговорил. Ну, то есть как - заговорил? “Басё-дайзи-пася-сися-сисё-сё”. И это всё таким тоном, с таким несчастным лицом, что я все волосы на себе изорвала в попытках понять. Думала, может, уймётся ребёнок. Не тут-то было! По нарастающей пошло. Уже и ночью включается эта радиопередача из параллельной вселенной. Пока перевела только слово “А-а-у-у” (ударение на “а”) - “Нет!”. С подобия японского Помидорка периодически переходит на нечто, похожее по звучанию на суахили. Полиглот.

Фёдор пробрался в кухонный шкаф...Фото: Анастасия АКСЯНОВА

***

Пришли мы сегодня в садик - детей забирать. Харизмыч из вежливости интересуется: как, мол, дети сегодня, не баловали? Воспитательница говорит: "Нет, нет! Ну, что вы! Хорошо себя вели". Мимо проходит нянечка и бросает небрежно: "Расскажите им, как мальчики Риту побили...". У меня в этот момент глазоньки на затылок уехали. "Как это?" - спрашиваю. И тут воспитательница раскололась, что мальчики очнулись ото сна дневного, пошли организованной группой к Ритиной кровати, скинули с неё одеяло и как давай ладошками хлопать по всей ритунишковой поверхности. Реваншисты! Оба с ног до головы покусанные, а дома мстить мамка не даст.

Брежнев, Хонеккер и КиссинджерФото: Анастасия АКСЯНОВА

Хоть и ругает Маргариту родительница изрядно, объясняет словом и жестом, а сестра всё никак не уймётся.

Тем не менее, встретили нас радостные все трое. Никто домой идти не хотел: шутка ли! Больше месяца взаперти. Да ну её, такую жизнь.

***

Четыре дня Ванадий. Пять - Ритунишка и Помидорка.

(Вы прослушали краткое содержание сериала "Три дня ходим в садик - месяц болеем”).

Но я не жалуюсь! Напротив - благодарю мироздание за целых четыре дня счастья. Ещё бы - дети ходили в садик, я работала и гуляла с отпускником Харизмычем. После месяца и недели непрерывных болячек - это было нескончаемым праздником. Работалось особенно вдохновенно. Вот такое чудо декрета – работа в отсутствие детей становится видом отдыха!

И вот третий день сызнова: температура, сопли, кашель, режущиеся зубы, непрерывные истерики, безумные ночи, драки. Но я снова нашла, чему порадоваться, - на этот раз не болею я сама и это превосходно! Весна неотвратима, как понос в августовском Геленджике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/643645" frameborder="0"></iframe> Тройня ломает блокиратор на кухонном шкафу.

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