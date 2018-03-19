80-летняя бабушка Ольги Бузовой зажгла с Филиппом Киркоровым

СЕГОДНЯ 19:30 2018-03-19T19:29:51+03:00

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Говорят, яблочко от яблоньки недалеко падает. В данном случае эта поговорка получила прекрасное подтверждение - мы, наконец, узнали, в кого пошла Ольга Бузова. В бабушку Аллу Тимофеевну, которая в свои 80 зажгла на сцене вместе с Филиппом Киркоровым.

Но обо всем по порядку. В эти выходные Киркоров выступал в Клайпеде. А там как раз живет Алла Тимофеевна, бабушка Ольги Бузовой. Да-да, у Ольги есть литовские корни. Там родилась ее мама, Ирина Александровна. Но уехала после школы поступать в Ленинград, мечтая стать врачом. Семья Бузовых всегда поддерживала связь с литовскими родственниками. Ольга часто навещает свою бабушку, устраивает ей праздники, которые она очень любит. Свое 78-летие, например, Алла Тимофеевна отмечала с внучками и своей дочерью в Амстердаме. Поэтому, совершенно не удивительно, что Бузова - старшая, узнав о приезде Филиппа в Клайпеду, решила пойти на концерт. Киркоров, надо сказать, окружил свою 80-летнюю поклонницу невероятным вниманием - женщина даже вышла с ним на сцену сплясать под новый хит поп-короля «Цвет настроения - синий», и подпела его песне. Когда Фил подсел к ней в зрительном зале. После шоу Филипп отвез Аллу Тимофеевну домой, подарив ей все цветы, которые ему вручили на концерте.

Бузова - старшая, узнав о приезде Филиппа в Клайпеду, решила пойти на концерт.

Не удивимся, если бабушка Ольги решит начать карьеру в шоу-бизнесе. В Британии, например, есть 70-летняя бабушка - диджей, которой возраст не мешает «взрывать» клубы.