Макаревича в России окружили «злобные дебилы»

СЕГОДНЯ 20:15 2018-03-19T20:53:28+03:00

Об этом он написал на своей странице в соцсети. То ли дело американцы – люди, «приятные во всех отношениях»

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Лидер некогда легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич, в последние годы прославившийся острокритическим отношением к российской действительности, опять попал в центр внимания нашей общественности.

На своей странице в соцсети «Фейсбук» он поделился впечатлением о поездке в США и сравнил американцев с россиянами. Вот как это было.

- Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное, - написал музыкант, сопроводив сию запись парочкой фото.

Тут же нашелся некий сотоварищ, заметивший, нечто ужасное, происходящее с россиянами – это результат эффективности «госпропаганды в современной России». Макаревич этот мотив подхватил: «Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Думаю, не стоит утруждаться доказыванием, что под «злобными дебилами» он имеет в виду россиян, нас с вами. Такой вот продвинутый интеллектуал с тонкой душевной организацией в окружении унтерменшей.

Удивительно, как сплошь веселые, добрые и позитивные американцы из сознании Макаревича сочетаются с населением США, две трети которого, и не только взрослых, жить не могут, не хлебая ежедневно горстями антидепрессанты. Это, кстати говоря, самые продаваемые лекарственные средства в США, часть которых производится с использованием наркотических средств. Такие вот позитивные леди и джентльмены.

И ведь далеко не первый раз Андрей Вадимович презрительно отзывается о стране и о людях. Можно было бы вспомнить ту страну, в которой он вырос. В которой детей воспитывали мультиком, где мама напутствовала Крошку Енота, что для того, чтобы не сердить того, кто живет в озере, надо не брать палку и не пытаться напугать его гримасами, а улыбнуться ему, но ту страну нынешний Макаревич поливает исключительно дерьмом. И эта субстанция стала доминирующей в том, что в настоящее время можно назвать его «творчеством». Крым – дерьмо, люди – дерьмо. Короче, есть лишь один Д’Артаньян, который весь в белом. А вокруг сплошные, ну вы поняли. Тем более, что наверняка слышали этот анекдот.

С того момента, как Макаревич спел как бы для украинских детей, изрядно разбавленных в зале и около него украинскими участниками АТО, дерьмо стало не просто доминирующей темой, а уже и музой Андрея Вадимовича. Зацикленность на этой теме породила уже опасения, все ли в порядке у Макаревича с желудочно-кишечным трактом, не является ли он жертвой перманентной диареи? Но теперь, когда к этой субстанции добавились дебилы, да еще и злобные, эти опасения должны уйти в прошлое. Всепоглощающий оптимизм внушает сочетание.

Зато Макаревич испытывает всепобеждающую тошноту при слове «патриотизм». В чем сам и признавался. А еще, наверное, ему не по себе от слова «товарищество». И уж давайте честно, если говорить не только о доброте и веселости, но и об остальных человеческих качествах. Помните, осенью прошлого года «Машина» собралась на гастрольный чес по Украине. И Макаревич тогда заменил клавишника группы Андрея Державина. Поскольку на Украине его не хотели видеть из-за позиции по Крыму и патриотической настроенности. Нет, сам Андрей Вадимович объяснил, что попросил Державины выйти из группы не по этой причине, А «совершенно по другим, личным внутренним вещам», обсуждать которые он на тот момент считал преждевременным.

И все бы ничего, да вот бывший замглавного редактора «МК» Айдер Муждабаев, сбежавший на Украину, ставший там болезненно фанатичным русофобом и крымско-татарским активистам «продал» Макаревича, признался, что это он просил лидера «Машины» заменить клавишника.

Деньги не пахнут, да? Зато начинают пахнуть люди. И эту вонь уже не заглушить ни парфюмом, ни какими бы то ни было деньгами.

Вообще-то, даже жалко его. Такое оказалось разочарование для целого поколения. И, кстати, не для одного поколения.