Итоги выборов президента России 2018: 84% голосовавших за границей - за Путина

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-19T21:59:01+03:00

В отличие от 2012 года, действующий президент России смог победить практически на всех участках, расположенных за рубежом

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Прошедшие в воскресенье выборы характеризовались как рекордные в разных направлениях. В том и числе и по голосование за рубежом. К урнам пришел практически каждый зарегистрированный за границей избиратель - по данным ЦИК, явка среди «иностранцев» составила 98%. Рекорд был поставлен и по числу открытых избирательных участков за пределами нашей страны - 394 участка в 145 государствах.

Казалось бы, что россияне, постоянно видящие «блага западной либеральной цивилизации», должны были бы голосовать против «президента, ограничивающего свободу слова и попирающего основы международного права» - как об этом рассказывают все главные СМИ Европы и США. Но подсчет показал прямо противоположный результат. Действующий президент получил одобрение почти 84,7% электората, что почти на 9 процентов выше среднероссийского значения.

А репортажи с мест вызывали изумление - сотни избирателей выстраивались в длинные очереди, чтобы отдать голос.И, видимо, наши дипломаты оказались не совсем подготовленны к такому наплыву соотечественников. Например, в Риме на участке даже закончились бюллетени.

- Не так просто организовать подобный процесс в посольстве или консульстве и это всегда «головная боль» для дипломатов, - пояснил «КП» ветеран дипломатической службы, который за свою карьеру участвовал в организации практически всех выборов, организованных в России. - Посольство - это режимный объект и по мерам безопасности там нельзя организовать пребывание слишком большого числа людей. Проблема состоит еще в том, что каждое место для голосования необходимо оборудовать камерами, обеспечить соответствие всем требованиям со стороны ЦИК. Так что с очередями справиться было бы очень сложно. Единственное, что могли сделать - привлечь еще больше сотрудников посольств для помощи людям, которые пришли голосовать. Так можно было бы ускорить продивжение людей в очередях.

Так выбирали президента за рубежом

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