«Король Эфира» Виталик Бутерин: лучшее, на что стоит жертвовать деньги — это борьба со старением

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-20T01:30:01+03:00

Создатель одной из двух самых дорогих в мире криптовалют Эфира, гениальный молодой программист рассказал «КП», почему передал 2,4 млн $ на исследования старения и ради чего стоит продлевать жизнь.

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ВПЕРЕДИ ЦУКЕРБЕРГА

24-летнего российско-канадского программиста называют одним из самых влиятельных людей на Земле, «криптобогом» и «королем Эфира». В 2013 году он разработал уникальную платформу для онлайн-сервисов Эфириум (Etherеum) и стал создателем криптовалюты Эфир (Ether), которая сейчас является одной из двух самых дорогих в мире наряду с биткоином. В 2014 году Виталик Бутерин получил почетную награду World Technology Network, обогнав Марка Цукерберга.

Возможно, и сейчас молодой гений оказался на шаг впереди создателя Фэйсбука - по крайней мере, так считают ведущие мировые ученые, которые занимаются исследованиями для продления жизни. Как известно, Марк и его супруга Присцилла объявили, что в течение 10 ближайших лет пожертвуют 3 млрд долларов на исследования для борьбы против сердечно-сосудистых, онкологических и других болезней. Виталик Бутерин в феврале этого года передал криптовалюту Эфир на сумму 2,4 млн долларов в международный фонд поддержки исследований по борьбе со старением, который возглавляет знаменитый британский геронтолог Обри ди Грей (SENS Research Foundation). На прошлой неделе Бутерин приехал на организованную SENS конференцию «Отменить старение» (Undoing Aging) в Берлине, где собрались более 340 участников из 36 стран мира. Корреспондент «КП» оказался единственным российским журналистом и одним из немногих представителей СМИ, приглашенных на этот конгресс.

ОТМЕНИВ СТАРЕНИЕ, ПРЕДОТВРАТИМ РАК

- Виталик, обычно состоятельные люди жертвуют деньги на исследования и лечение рака, болезни Альцгеймера и других заболеваний. Почему вы решили передать криптовалюту Эфир на борьбу со старением?

- Во-первых, как раз потому, что многие и без меня жертвуют на борьбу против рака и других конкретных болезней. Это, конечно же, очень важно и нужно. Но - это второй мой аргумент - сегодня уже есть веские научные доказательства: в корне тяжелейших заболеваний лежит именно старение организма.

- Да, «КП» не раз писала об этом: тот же рак, диабет и другие недуги, уносящие больше всего жизней людей, возникают в подавляющем числе случаев именно в пожилом возрасте. И ведущие мировые ученые уже доказали, что именно старение является причиной, то есть вызывает те самые сбои, из-за которых развиваются злокачественные опухоли, случаются инсульты и начинается болезнь Альцгеймера. Получается, если замедлить старение или даже обратить его вспять, можно будет уберечь людей от этих тяжелых болезней.

- Вот именно. Ведь если не предотвратить сами болезни, «отменяя старение», то придется лечить уже больных людей, которые страдают, у них ухудшается качество жизни, а на экономику ложится огромная нагрузка, потому что лечение нередко дорогостоящее, нужен уход за пациентами и т.д. Этих проблем можно было бы избежать. Исследования старения сейчас выглядят как очень важные, но людей, которые вкладывают деньги в это, к сожалению, очень мало.

- Как вы думаете, почему?

- Многие просто не знают или не верят, что со старением можно успешно бороться. Но я прочитал книгу Обри ди Грея «Ending Aging» («Отменить старение»), интересуюсь научными открытиями и вижу, что все это реально. Исследователи уже могут намного продлевать жизнь лабораторным животным, и нужно дорабатывать эти технологии, чтобы скорее перенести их на человека. А на это (исследования и полноценные клинические испытания антивозрастных технологий на людях. - Авт.) нужны деньги.

БИОХАКИНГ ЭТО ИНТЕРЕСНО

- Как вы относитесь к биохакингу, сторонники которого считают, что человеческий организм можно и нужно «взломать», усовершенствовать то, что дано нам природой, в том числе замедляя старение, с помощью новейших достижений науки и медицины?

- Это очень интересно. Но сам я этим сейчас не занимаюсь. У меня пока много времени (улыбается). Пока планирую подождать, посмотреть, как будет расти индустрия антивозрастных лекарств, технологий, когда появится что-то доказанно эффективное и безопасное.

Виталик выделялся среди участников конференции необычной футболкой с котиком и рассказал нам, что у него в семье живет 6 котов.Фото: Анна ДОБРЮХА

- В исследованиях старения сейчас много направлений — лично вам какое кажется самым важным?

- Важно скорее перейти к исследованиям на людях, а не просто ждать, пока люди умрут [естественным путем]. Уже появились достоверные биомаркеры, оценивающие биологический возраст человека, и благодаря им можно уже через 5 лет после начала терапии увидеть, насколько эффективно она работает, а не ждать 30 — 50 лет, чтобы понять, удалось ли продлить жизнь. Это может очень сильно ускорить клинические исследования терапий.

«Я ГОТОВ ВКЛАДЫВАТЬ БОЛЬШЕ»

- У вас есть планы в дальнейшем поддерживать проекты исследований старения и продления жизни? Или ограничитесь нынешним взносом в 2,4 млн долларов?

- Конечно, я готов вкладывать в это больше. Но пока смотрю, над чем работают ученые, какие направления самые перспективные, что еще стоит поддерживать.

- Какая на ваш взгляд главная проблема сейчас тормозит борьбу со старением на Земле?

- Не хватает общественной поддержки. Огромные ресурсы, как я уже говорил, вкладываются в исследования и лечение болезней, но проблема в том, что если мы будем фокусироваться только на конкретных болезнях, то это лишь не надолго улучшит жизнь людей, которые уже больны. К их жизни добавится немного времени.

СПРАВКА «КП»

Эксперты подсчитали, что полная победа над сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком может продлить жизнь людей в среднем на 5 — 8 лет

РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ ДОЛГО

- Виталик, что бы вы сказали другим состоятельным людям, у которых есть финансовые возможности и желание пожертвовать деньги на что-либо?

- Я бы сказал, что сейчас, в 21 веке много передовых технологий, которые развиваются очень быстро, искусственный интеллект выходит на новые рубежи, биология очень активно идет вперед, и на самом деле есть очень большой шанс, что в ближайшие 30 или 50 лет мы, люди, сможем очень сильно замедлить или даже обратить вспять процесс старения, чтобы человек смог жить гораздо дольше. И это одна из самых важных задач, над которой человечество может работать. Я бы напомнил всем, что успешное лечение рака, отказ от курения, победа над сердечно-сосудистыми заболеваниями могут увеличить жизнь на 5 — 8 лет, а благодаря антивозрастным технологиям есть возможность продлить жизнь на 50, 70 и гораздо больше лет.

И еще я бы сказал людям: если у вас есть деньги, вы можете пожертвовать их на борьбу со старением; если хотите — можете инвестировать, в этой сфере много интересных стартапов. Если вы молоды и выбираете, чем заниматься, то учитесь биологии, думайте о том, что вы можете сделать для продления жизни человека. Ведь это действительно самое важное.

- Иногда люди говорят: а зачем вообще продлевать жизнь, ведь это скучно. Ради чего стоит жить долго по-вашему?

- В мире так много всего происходит, столько открытий, человек может получить новый опыт в самых разных сферах жизни, а сейчас времени на все это так мало. Если можно будет жить гораздо дольше, то представьте себе, сколько всего вы сможете за пятьсот лет сделать, увидеть, почувствовать; как может измениться общество, в котором будут жить не только молодые люди, но и люди, у кого 200 — 300 лет опыта, и при этом они сохранили здоровье и разум. Я уверен, что преимущества продления жизни будут просто огромны.

В ТЕМУ

Всемирная организация здравоохранения признала, что люди заболевают из-за старения

ВОЗ приняла революционные дополнения в Международную классификацию болезней (МКБ-11). Об этом рассказала на конференции в Берлине заведующая отделением профилактики рисков здоровья Центрального НИИ информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина. Она возглавила международную группу экспертов, в числе которых был также российский биомедик Юрий Матвеев. Специалисты разработали и передали в ВОЗ подробно аргументированную инициативу — почему старение само по себе является болезнью, которая ведет к сбоям в организме, вызывающим многочисленные другие заболевания у людей в пожилом возрасте.

- Старение имеет классические признаки болезни: нарушается работа разных органов и систем организма, есть соответствующие симптомы, например, frailty (англ. - хрупкость), или старческая астения, - рассказала «КП» Дарья Халтурина. - И есть убедительные данные о том, что именно старение приводит к тем самым неблагоприятным изменениям в организме, из-за которых развиваются инфаркты, инсульты, рак, диабет и другие тяжелые заболевания.

На данном этапе ВОЗ одобрила внесение дополнений в МКБ-11, согласно которым к ряду заболеваний добавится определение «age-related», то есть связанные с возрастом, или вызванные старением. Такая новация, с одной стороны, поможет привлекать больше внимания именно к проблемам старения и исследований для борьбы с ним. А с другой стороны, это открывает возможности для официальных полноценных клинических испытаний именно антивозрастных препаратов и терапий, поясняют эксперты.

Интервью с учеными — участниками Берлинской конференции «Отменяя старение» читайте в ближайшее время в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru