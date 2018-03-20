Сергей Степашин: "И никто не скажет, как в 1996-м, что кто-то чего-то набросал в урну"

СЕГОДНЯ 01:55 2018-03-20T02:09:16+03:00

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- Сергей Вадимович, поздравляю вас с итогами выборов. Скажите, что-то вас удивило в прошедшей кампании?

- Спасибо за поздравление. Я тут с одним товарищем, достаточно известным, фамилию не буду называть, дней за десять до выборов поспорил, сколько процентов получит Владимир Путин. Я ошибся всего на 1,5 %. Все-таки опыт работы в Счетной палате сказывается. Я сказал -75 %, а коллега назвал цифру – 66 %.

Что касается хода кампании, то, пожалуй, ничто меня не удивило. А вот порадовали два аспекта.

Первый – это явка. Причем - не только в традиционно хорошо голосующих регионах, таких, как Северный Кавказ, Сибирь, Урал, но и в областях, где обычно избиратели более пассивны, как мой родной Ленинград, то есть, Санкт-Петербург и Москва.

Второе – безоговорочная победа Владимира Путина. Точнее, не просто победа – а оглушительная победа, с таким высоким уровнем поддержки народа. Это его лучший результат. Тем более, что никто не скажет, как это было в 1996 году, что кто-то чего-то набросал в урны.

Я сам, когда голосовал, посмотрел, как работает нынешняя избирательная техника. Мы тут шагаем впереди всей Европы.

И третье. Конечно, президент настолько оторвался от соперников, что, по сути дела, это был плебисцит доверия Владимиру Владимировичу Путину. Остальные оппоненты были либо откровенно слабы, либо неинтересны.

Об этом надо думать тем, кто претендует на место в Госдуме, и тем более на высшее должностное место в нашей стране.

Я очень рассчитываю, что то, о чем говорил президент в послании Федеральному Собранию, прозвучавшем незадолго до выборов, в части, касающейся ЖКХ, чем я сейчас занимаюсь, и аварийного жилья, и домов для людей, - все это будет реализовано на сто процентов.

Главное, что президент получил поддержку более 50 миллионов граждан. Вот теперь уже никто не скажет, что президент не имеет опоры в обществе. Это поддержка практически всей активной части страны.

- Говорят, что такую высокую явку нам Запад помог организовать. И особенно «постаралась» премьер Великобритании Тереза Мэй.

- Я думаю, да. В определенной степени.

Экс-премьер Сергей Степашин - о выборах президента 00:00 00:00

Но я бы не стал переоценивать «вклада» Мэй и ее коллег по цеху. У нас народ голосует уже давно по-настоящему. Я и сам в том числе, начиная года с 1991-го. Да, оголтелые нападки западной «демократии» способствовали тому, чтобы народ сплотился. Но я абсолютно убежден, что в первую очередь люди голосовали за того, кого давно знают, кому верят.

И самое главное – знают, что он слово свое сдержит как глава государства. А то, что устроили так называемые наши партнеры, - ну, Бог им судья. Пускай они попробуют столько набрать.

- Теперь я к вам как бывший коммунист к бывшему коммунисту обращаюсь.

- Да, согласен, я бывший член КПСС.

- У нас лежат партбилеты.

- У меня и комсомольский еще остался.

- Эти всякие конфигурации, которые Геннадий Андреевич Зюганов придумал – имею в виду выдвижение от КПРФ Павла Грудинина –они как вам? Его второе место – успех? Поможет это компартии или, наоборот, навредит?

- Если говорить совершенно откровенно, то по мне так лучше бы, чтобы у нас была сильная социал-демократическая партия. Партия социальная, партия рабочих, трудящихся.

Пускай поучатся этому у Скандинавии – в Норвегии, в Швеции, где очень серьезные социальные программы.

К сожалению, не получилось у «Справедливой России» стать такой партией. А что касается КПРФ, то - я тут, конечно, не советчик, а только высказываю свою личную точку зрения, как избиратель, - так вот, со Сталиным они далеко не уйдут.

- Вопрос к Степашину, в свое время блокировавшемуся с «Яблоком» в Госдуму.

- Да, в 1999 году. Был блок - Степашин плюс «Яблоко». Но я тогда «Яблоку» помог. Теперь блока нет и «Яблока» нет.

- А можно чем-то «Яблоку» помочь? Или оно уже…

- Я ведь почему тогда пошел вместе с «Яблоком», а вместе со мной очень много симпатичных, интеллигентных, умных людей: у нас была идея на базе «Яблока» создать серьезную социал-демократическую партию, партию левоцентристскую. В Верховном Совете я как раз с Волкогоновым покойным возглавлял фракцию «Левый центр». Собственно, я и сейчас считаю это своей идеологией, с которой живу по жизни, вне зависимости от должностей. К сожалению, «Яблоко» осталось партией одного Григория Явлинского. Она получила свои голоса.

- А Бабурин?

- Сергея я давно знаю. Сергей просто решил тряхнуть стариной. И то, что он поздравил президента Путина – молодец, так держать.

- А он остальных не поздравил?

- Нет.

- А что Титов? Вопрос повис в воздухе.

- Хорошая идея, хорошая тема. Но чтобы успешно продвигать любую идею, нужен яркий человек с четкой позицией.

- Должна быть какая-то партия у бизнесменов.

- Я думаю, да. Когда в свое время Сергей Кириенко создавал СПС, получилось же. От человека многое зависит. Я ни в какой степени не сватаю Сергея Владиленовича туда снова. Пожалуй, ему это уже неинтересно. Безусловно, представители так называемого либерально-демократического, только не путать это с Жириновским, направления в Думе должны быть. Полагаю, что это тоже вопрос будущего.

- А Владимир Вольфович останется еще в политике?

- Он останется как наша история. Интересно же знать, что было когда-то, когда все начиналось. Я же тоже на съезде народных депутатов голосовал за то, чтобы он мог баллотироваться в президенты страны. Был просто интересный, яркий, неожиданный человек. Правда, постаревший уже сегодня.

- И Ксению Анатольевну вы, как ленинградец знаете, видели в детстве. Она миллион голосов получила, гордится этим. Можно ли ей и дальше гордиться миллионами?

- Гордиться можно. На самом деле это прекрасный пиар-проект. Здесь сразу и плюсы, и минусы. Она взяла большую часть голосов у молодежи за счет своей узнаваемости, в том числе в ее журналистской профессии.

- Насчет политического будущего – ну, почему бы и нет?

- Мне бы хотелось, чтобы у нас в политике всегда были яркие люди. Правда, очень любящие свою страну, в том числе и Крым. Потому что Крым – это Россия.

- На этой крымской ноте можно и закончить анализ.