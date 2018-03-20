2018-03-20T09:43:43+03:00
Телевизор

Екатерина Стриженова: «С друзьями у нас договор – за столом о политике ни слова»

Известная телеведущая 20 марта отмечает юбилей
Инна ФЕДОТОВА
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Екатерина Стриженова рассказала как отметит день рожденияЕкатерина Стриженова рассказала как отметит день рожденияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- Екатерина, «Комсомольская правда» поздравляет вас с юбилейным днем рождения! Сегодня увидим вас, как обычно, в полдень на Первом канале в программе «Время покажет»? Или взяли выходной?

- Весь день работаю, после эфира приедет муж, и мы забежим с ним на «Вечерний Ургант». А потом отметим в очень узком семейном кругу - совсем нет времени и желания на большие банкеты.

- О каком подарке от супруга мечтаете?

- Самое прекрасное, что можно подарить друг другу - это впечатления! Муж знает, что я мечтаю побывать в Японии, но туда ведь не сбежишь просто на выходные - поэтому будем искать время, чтобы я могла этот подарок «почувствовать»!

- К юбилею творческие люди обычно устраивают что-то для поклонников.

- Само слово «юбилей» устрашающее, как будто сейчас за тобой придут и заставят отчитаться за все прожитые годы (Смеётся). Вот чтобы самой не пугаться и не пугать окружающих, решили в честь юбилея сыграть с мужем спектакль «Неугомонный дух», в театре на Таганке 30 марта. Это, как вы говорите, «для поклонников», выйдем к зрителю и вместе отметим!

- Часто телеведущим желают побольше эфиров. Но вы и так ежедневно в эфире с 12 дня и до 19 вечера. Четвертый год ведете ежедневное шоу о политике. Что самое сложное в работе над общественно-политической программой?

- Необходимо быть в курсе всех событий. Но самое главное понимать, что прямой эфир - это ответственность за каждое сказанное слово. Всё, что происходит - происходит здесь и сейчас! Важны сиюминутные эмоции и реакции, а не смонтированные приглаженные сюжеты, поэтому зрители больше доверяют именно прямому эфиру, где всё по-настоящему.

- К вам теперь наверняка на улице подходят поговорить о политике? В компании друзья вовлекают в политические споры?

- Я привыкла, что люди со мной на улице заговаривают. 20 лет на телевидении, поэтому вполне естественно когда ко мне обращаются, как к хорошо знакомому человеку. Чаще всего спрашивают про экспертов из Украины и Польши: «Они правда говорят, что думают или у них есть какой-то сценарий?» Поверьте, всё что они делают, делают исключительно по собственному желанию, никто их к стулу не привязывает и не пытает (Смеётся).

А вот когда с друзьями собираемся за столом, то у нас договор: о политике ни слова. Кто нарушит - того штрафуем рублём. Иначе все разговоры сводятся к политике. Сегодня ситуация в мире может меняться несколько раз в день, интернет даёт возможность моментально реагировать на происходящее. В наше время каждый человек хочет знать и понимать, что происходит и почему!

- Вам повезло с соведущими - Артемом Шейниным и Анатолием Кузичевым?

- Да! У меня прекрасные профессиональные напарники - я их так называю. У нас над программой трудится большой коллектив: ежедневно выдавать столько часов эфира - огромный труд. У нас редактора ночуют прямо в Останкино. Не знаю, как они все это выдерживают, но это прекрасная школа жизни, бесценный опыт.

- Как выдерживает ваши нагрузки семья?

- Это, наверное, лучше спросить у них. А вот я испытываю дефицит общения с дочерьми (которые сами невероятно заняты) и с мужем, у которого своих две программы – «Звезда на звезде» и «Десять фотографий». И если мы не едем на выходные на гастроли со спектаклем, то эти дни принадлежат только семье.

- Если бы в день рождения вам подарили исполнение трех желания. Чтобы загадали?

- Я, как и все люди, эгоист. Поэтому первым желанием я бы попросила, чтобы мои близкие были живы и здоровы. Второе желание - пусть в России будет больше солнечных дней. Я питаюсь энергией от солнца, мне ужасно не хватает тепла! Третье желание - я бы хотела выучить китайский язык, пока не знаю зачем, но пригодится!(Смеётся)

Программа «Время покажет» на Первом канале по будням с 12.15.

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