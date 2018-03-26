Балашихинская братва «побила» Алексея Петренко из-за Никиты Михалкова

СЕГОДНЯ 01:14 2018-03-20T11:26:23+03:00

Алексей Петренко с женой в национальных узбекских костюмах на Московском кинофестивале. Кстати, костюмы они выбирали накануне в Ташкенте. Точнее, выбирал Петренко, заставляя Азиму мерить один наряд за другим. Когда она возмутилась, продавщицы на нее зашикали: «Женщина, молчи! Что хозяин скажет, то и будешь носить...» Фото: Мила СТРИЖ

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Алексея Петренко не стало в феврале прошлого года. За несколько лет до ухода актер начал писать книгу о себе. Его вдова Азима Абдумаминова с любовью хранит дневниковые записи мужа и собирается издать их, дополнив собственными воспоминаниями. А пока Азима Расуловна любезно поделилась ими с «Комсомольской правдой».

Нарисовал синяк под глазом

Октябрь 1998 года. До премьеры «Сибирского цирюльника» три дня. У меня температура, лежу в постели. В комнату заходит сердитая Галюся (вторая жена актера, журналист Галина Кожухова. - Ред.): «Звонил помощник Михалкова и сказал, что для нас только 10 пригласительных вместо 30. Мы уже всех пригласили и что будем делать?» Я полусонный и больной: «Понятия не имею. Мне Никита лично говорил: сколько надо, столько и получишь».

У Галюси градус давления поднялся еще выше: «Ты понимаешь, как это - дать отбой двадцати друзьям? Вот такой ты НАРОДНЫЙ АРТИСТ!»

Хлопнула дверью и ушла из квартиры. Температура моя тут же понизилась, ломка в костях перешла в фазу творческого мышления. Я сел к зеркалу, взял грим. Вокруг глаз навел сине-фиолетовые разводы, нарисовал царапки на лице, под правую щеку скрутил и заложил ватный шарик, щека тут же увеличилась в объеме. Разорвал на себе рубаху и оборвал джинсы на коленях, взял две трости и поехал в офис к Михалкову.

Напуганные работники офиса задавали лишь один вопрос:

- Алексей Васильевич, что с вами случилось, кто так посмел?

- Ну кто-кто? Балашихинская братва! Я им обещал билеты на премьеру, вы обещали, а потом отказали нам их дать. Они примчались ко мне и сказали, что, если не достану им 20 билетов, убьют!

Все забегали, засуетились. Переполох был жуткий. Через 15 минут 20 билетов (правда, на задние ряды) были у меня на руках. Я бегом в такси. На все про все ушел час. Пришел домой, умылся, билеты на стол положил и лег. Через полчаса пришла Галина Петровна. Громко зову ее к себе.

- Билеты Никита передал, как обещал, 30 штук. Вот такой я НАРОДНЫЙ АРТИСТ!

«Восточная сладость» Азима

Ох уж эти восточные женщины! Они даже ругаются по-особенному. Который раз пытаюсь Азимушку (последняя жена Азима Абдумаминова. - Ред.) разозлить, вывести из себя, чтоб нутро ее разглядеть поподробнее. Думаю, ну вот услышу отборный, если не русский, то узбекский точно.

Моя первая жена еврейка, закатывала обычно недельные скандалы. Спасался бегством из дома в театр или вообще брал отгулы и уезжал в Чернигов к родителям. Галюся - цыганка, та отборным русским языком разбирала по запчастям моего отца, потом немного меня. Это могло длиться максимум полдня.

Узбечка моя после моего разгона начинает петь украинскую песню: «Цвитэт тээрен, цвитээт тэрен. Лыстья оопадает». Берет ведро, тряпку, и в доме начинается генеральная уборка. Три часа уборку делает и три часа пения обеспечено. Попрошу чай с лимоном - тут же приготовит, принесет, но молча. Я ей говорю: «Дом и так чистый, займись другим, более полезным делом…» Она молчит, песню под нос напевает и все равно продолжает мыть. Проходит время, обычно к вечеру подходит и просит прощения у меня за мой гнев. И тут я снимаю все шляпы перед ней. Эх, Алеша! Восток - дело тонкое и не для каждого ума доступное…

Свою третью жену Азиму у артист называл восточной сладостью. Немало страниц в книге посвящено именно ей.

«71 год - это много или мало? Это поздно или самое время для жизненно важных решений? В январский зимний вечер, ничего не сказав любимой Азимушке, я принял решение повенчаться с ней. О чем объявил в кругу близких.

- Азимушка, мы с тобой венчаемся! Ты согласна идти со мной под венец?

- Алексей Васильевич, мне, конечно, очень приятно ваше предложение. Но я, хоть женщина взрослая и самостоятельная, без благословения родителей и старшего сына не могу дать вам согласия. Приезжайте к нам Киргизию, получите благословение, и тогда я приму предложение.

Поначалу меня одолела гордыня, замолчал и ушел смотреть телевизор, чтобы сбавить «бурление». Потом задумался. А ведь девка-то воспитана по Божьим законам. Жить по вере! Учить детей своим личным примером, учить отношениям с Богом и родителями.

...Март 2011-го. Знакомство с исторической родиной Азимы Расуловны. Немерено родственников. Все как есть узбеки и, конечно же, узбечки. Слабый пол родственников - ядреный, сексуальный и нескрываемо любвеобильный. Чакры открываются, хочется гаремить, гаремить и гаремить! Мужики-родственники - с открытым кошельком, готовы тратить на новоиспеченного киевболу (зятя) свои сомы и свое время. Предлагали втайне от Азимы Расуловны пойти помужиковать по бабам и многое другое... Втихаря в корейском кафе накормили собачатиной. Это в великий пост-то. Уят, уят (стыдно), Алексей Васильевич.

А завтра снова Москва, выхлопные газы, пробки, съемки... Узбекская сказка, подаренная Азимой Расуловной, закончилась.

В фильме Михалкова «Сибирский цирюльник» Петренко сыграл генерала.Фото: кадр из фильма

«Взял вместе с урюком»

Воспоминания Азимы: Мне часто задают вопрос: «Как вам живется с гением и кинозвездой?» Как на вулкане! Не знаешь, что будет завтра. Передать словами невозможно, это можно понять, лишь окунувшись в высокоразвитую галактику Петренко. И при всем своем величии эта личность очень скромна и не публична, любит передвигаться в пространстве на велосипеде, электричках, метро, а лучше пешим ходом, да и еще смиренно выстаивать в очередях. В одном я уверена точно: я люблю! Я счастлива! Тысячу раз благодарю Всевышнего за этот подарок в 75 лет и массой в центнер.

...Москва, вечер, я в гостиничном номере. Подъезжает Алексей Васильевич. «Хочу познакомить тебя с моими друзьями. Очаровательные простые люди, живут в деревне, недалеко от Москвы. Поехали к ним поужинаем, прямо сейчас». - «Да, но мне нужно время одеться, собраться, я ж не могу в спортивном костюме ехать». - «А почему нет, мы же в деревню. У меня одна просьба к тебе, завяжи на голову шарф свой по-восточному, мне так нравится».

Я обвязала голову шарфом, на спортивный костюм накинула дубленку, и мы вышли на улицу. Навстречу нам идет красивая блондинка, в шикарной норковой шубе, на каблучках, видно, очень ухоженная дама, только что из салона красоты - с укладкой, маникюром и французским парфюмом. Обнимает, целует Василича и приглашает в не менее шикарный джип. Алексей Васильевич поворачивается ко мне и жестом приглашает в машину. У дамы оценивающий взгляд на меня, мы с ней молча садимся на заднее сиденье, А. В. рядом с водителем. Игривый голос красивой дамы задает вопрос:

- Василич, ты нас хоть познакомь, кто эта незнакомка, где ты ее нашел?

- Иннушка, ты же знаешь, у меня больное сердце. Врачи настоятельно рекомендовали каждый день кушать сушеный урюк. Я пошел на базар, глядь, шикарный урюк, а продавщица еще лучше. Я спросил, почем килограмм, она - 800 рублей, я предложил забрать весь мешок, но только вместе с урючницей. Она согласилась. Видишь, прямо с рынка забрал, зовут Азимушка». (Смеется, заливается.).

Инна, поверив рассказу, немного оторопела, но потом, не подав виду, продолжила диалог с Василичем. Зато я была в полном ауте. У меня внутри все кипело и бурлило. Хотелось выпрыгнуть из машины и забыть, кто такой Петренко.

Перепутали с Лениным

Мы на экскурсии в китайском Харбине. Коллеги Василича настойчиво рекомендовали пройти массаж стоп у таек. Расположившись в гостинице, пошли в бассейн, а после на массаж. Нас уложили в одной комнате на разных кушетках. Через некоторое время в комнату зашли две маленькие, в полтора метра ростом худенькие массажистки. Мы договорились, что за каждого заплатим по шесть долларов. И та, которая подошла к Василичу, увидела его стопу 46-го размера, качая головой, говорит: «Ого, вот это нос-с-ски, за такие цена двойная, 12 долалов». Мы с хохотом согласились. Она села на стул и за стопой Василича потерялась на полчаса. Запотевшая массажистка перешла к коленям Батьки - и тут пауза, пристальный взгляд на А. В. Он лежит с закрытыми глазами на спине, руки сложил на животе. Таечка подходит к лицу Василича, двумя руками гладит его бороду, качает головой и приговаривает: «Ах! Какой ка-а-асивый Ленин!»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Азима АБДУМАМИНОВА, вдова артиста:

Многое из наших отношений я поняла только сейчас, читая его записи

- Над своей будущей книгой Алексей Васильевич работал года два, я ему помогала. Он сам придумал название - «Плюшкиниана». Подразумевается, что он, как Плюшкин, собирал все, что полезно для жизни. В этой книге будет весь жизненный опыт Алексея Васильевича, где-то окажется приоткрыта завеса его личной жизни, где-то - его философских размышлений.

Писал он хаотично. У него «наплывало» - он сядет, настучит на компьютере, а что-то от руки напишет. И вот сейчас я копаюсь в компьютере, то одно выплывает, то другое. Думаю: ну надо же, а я-то порой сокрушалась, ну что же он так ко мне придирается. А он, оказывается, так экспериментировал, проверял, на что я способна, - о чем прочитала уже после его ухода в его записях! Собираю книгу, и для меня самой многое становится интересным открытием - его наблюдательность, его неординарное отношение к жизни... Эта книга будет моим подарком мужу на 80-летие. Планирую, что она выйдет в апреле, когда устрою его вечер в Доме кино.

СПРАВКА «КП»

Был женат трижды

Первая супруга (С 1960 по 1979 год) - певица Алла Петренко. От этого брака в 1962 году родилась дочь Полина.

Вторая жена - журналист, бывший театральный обозреватель Галина Петровна Кожухова-Петренко (скончалась в 2009 году). Приемный сын - телеведущий Михаил Кожухов.

Третья жена - Азима Абдумаминова (в браке с 2010 года) - режиссер документального кино (ранее работала директором «Кыргызфильмофонда»).