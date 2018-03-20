“Он был нежным гигантом”: в Кении умер последний в мире самец северного белого носорога

СЕГОДНЯ 14:11 2018-03-20T14:21:01+03:00

С 2014 года Судан остался единственным живущим самцом и одним из трех северных белых носорогов в мире Фото: REUTERS

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Последний в мире 45-летний самец северного белого носорога по кличке Судан был усыплен работниками природного парка Ol Pejeta в Кении. В заповеднике остались ещё две самки Фату и Наджин, с которыми защитники природы надеются спасти подвид от полного вымирания, сообщает CNN.

В течение почти десятилетия Судан находился на территории природного парка площадью 280 гектаров. Вооруженные охранники защищали его 24 часа в сутки, поскольку из-за действий браконьеров подвид находился на грани вымирания.

С 2014 года Судан остался единственным живущим самцом и одним из трех северных белых носорогов в мире. Вскоре у него начались проблемы со здоровьем: в 2017 году ветеринары обнаружили инфекцию в лапе, но тогда смогли залечить ее. А в середине февраля нынешнего года у Судана развилась новая инфекция, которая уже не поддавалась лечению. В итоге ветеринары усыпили животное, избавив его от страданий.

“Он был нежным гигантом, его внешность была просто потрясающей и, с учетом его размера, его многие боялись. Надеемся, что однажды его смерть будет рассматриваться как важный момент для сторонников охраны окружающей среды во всем мире”, - заявил Ричард Винь, исполнительный директор парка Ol Pejeta.

Вооруженные охранники защищали его 24 часа в суткиФото: REUTERS

Теперь в мире остались всего две самки северного белого носорога - Фату и Наджин. Примечательно, что Фату - дочь Судана, а Наджин - его внучка, и обе не могут забеременеть. Специалистам предстоит найти решение проблемы: они рассматривают возможность искусственного сохранения белых носорогов, используя их сперму, яйцеклетки и технологии экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, есть вероятность, что Фату и Наджин смогут спариться с другими подвидами носорогов.

“В других странах успех был достигнут с переносом эмбрионов у другого вида носорогов, поэтому, как метод, можно предположить, что он является наиболее перспективным. Кроме того, исследователи смогли спасти часть генетического материала Судана в надежде на успешное искусственное осеменение одной из двух самок”, - рассказал Винь.

Белые носороги являются вторыми по величине сухопутными животные в мире после слонов. Северный подвид носорогов считается более крупным.

КСТАТИ

Какие животные находятся на грани исчезновения

Лошадь Пржевальского

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Лошадь Пржевальского - eдинственный настоящий представитель диких лошадей, сохранившийся до наших днейФото: EAST NEWS

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Из-за действий браконьеров “в критическом состоянии” находится иберийская рысьФото: EAST NEWS

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Саола (полорогий бык)Фото: EAST NEWS

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Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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