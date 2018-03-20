«На шестом месяце»: Андрей Малахов признался, что готов расцеловать живот Собчак

СЕГОДНЯ 15:50 2018-03-20T16:00:40+03:00

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Помните, как начиналась первая беременность Ксении Собчак? Два года назад телеведущая, упорно скрывавшая свое «интересное положение», вела в Санкт-Петербурге светскую премию вместе с Андреем Малаховым. И хотя округлившийся животик блондинки был уже более чем заметен, Ксения по-прежнему делала вид, что она «совсем не беременна». Подругу «спалила» кулинарный блогер Ника Белоцерковская, крикнувшая из зрительного зала про грядущее пополнение в семействе Собчак. И тогда Андрей Малахов, встав перед Ксенией на колени, приложился губами к животу телеведущей.

Сейчас ситуация повторяется: СМИ уже вторую неделю обсуждают новую беременность кандидата в президенты России Ксении Собчак, эмоционально расплакавшейся после теледебатов с Владимиром Жириновским. Ксения слухи не подтверждает, но и не отрицает, интригуя общественность и продолжая носить наряды один свободнее другого. Андрей Малахов решил провести собственное расследование и выяснить, наконец, не ждет ли его подруга второго ребенка. О результатах телеведущий доложил в редакторской колонке, которую он написал для журнала StarHit.

По словам Малахова, в светских кругах вовсю судачат: Ксения уже чуть ли не на шестом месяце беременности.

- Вердикт прекрасные дамы вынесли такой: «Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине (Жириновскому — Ред.), непростительно…», - пересказал Андрей светские сплетни. - Обратившись за информацией к ближайшей подруге Ксении Нике Белоцерковской, я получил ответ, что ей ничего неизвестно. Но Ника была не в курсе и позапрошлым летом, когда я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша.

Хотя Андрей не подтверждает напрямую, что Собчак беременна, телеведущий заявил: он готов снова опуститься перед Ксенией на колени и расцеловать ее в живот. Тем самым подлив масла в огонь и косвенно подтвердив, что подозрения общественности все-таки верны.

- Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй, - пишет Андрей Малахов.

Два года назад Андрей Малахов, встав перед беременной Ксенией на колени, приложился губами к животу телеведущей. Фото: кадр видео.

Напомним, на выборах президента России Ксения Собчак набрала 1,4% голосов избирателей. Предвыборную кампанию Ксения совмещала с воспитанием маленького сына Платона — она стала мамой в ноябре 2016 года. Телеведущая никогда не скрывала, что прохладно относится к детям, но когда у нее появился собственный ребенок, моментально превратилась в обожающую мамашу. Так что когда Ксения несколько недель назад вдруг немного поправилась и перешла на более свободную одежду, никто особо не удивился. А по Сети моментально поползли слухи о том, что Собчак ждет второго ребенка.