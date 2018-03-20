Российский союз писателей назвал лауреатов национальной литературной премии

СЕГОДНЯ 18:50 2018-03-20T18:55:48+03:00

Вениамин Голубицкий стал поэтом года, а писателем года - Олег Ларионов

Изменить размер текста: A A

Вениамин Голубицкий – не только мастер пера, но и талантливый фотохудожник. Как однажды признался автор, «фотография выступает «записной книжкой» для каких-то вещей, консервирует эмоциональные реакции, позволяет обратить внимание на детали, а деталь для любого литературного текста – это самое главное». Два вида творчества отлично гармонируют, и не удивительно, что в 2017 году издательство ОГИ выпустило сборник стихов и фотографий Вениамина Голубицкого.

Наверняка мы знаем что-то из его произведений, но в песенном формате: в свое время их исполняли Владимир Пресняков, Николай Носков, Антон Макарский, Сергей Мазаев, Александр Буйнов, Евгений Маргулис, Макс Покровский.

После прочтения сборника стихов «Поиск адресата», который был презентован в мае прошлого года, поэтесса Вероника Долина назвала Вениамина Голубицкого «пристальным и неравнодушным человеком, который пишет стихи в простоте, как дышит».

Чествовали лауреата в канун Всемирного дня поэзии 19 марта. В этот день в Большом конференц-зале правительства Москвы собралось больше 800 гостей из 51 российского региона, а также русскоязычные авторы из Европы, Азии и Северной Америки.

-Очень важно, чтобы хватило вдохновения писать дальше, и не один год. Слово творит чудеса, а поэтическое слово - особенно, - отметил на церемонии победитель премии Вениамин Голубицкий.

На церемонии были также объявлены лауреаты в номинациях Дебют, Лирика, Фантастика, Мемуары, Юмор, Песни, Детская литература.

Писателем года стал Олег Ларионов. Лучшие дебютанты - поэт Александр Шелухин и писательница Александра Натарова. Звание лучшего лирического поэта снискал Иван Малов, а поэта-песенника — Любовь Сердечная. Юмористическим писателем 2017 года стала Дарья Мясникова, детским писателем - Александр Коротич,фантастом - Дмитрий Басов. В номинации «Мемуары» приз получила Галина Одинцова.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Министр культуры РФ Владимир Мединский приветствовал участников церемонии приветственной телеграммой.

«Воспитание хорошего литературного вкуса у молодого поколения, а также сохранение бесценных традиций словесности являются одними из ключевых задач культурной политики государства. Произведения русских летописцев, писателей и поэтов исторически играли важную роль в формировании национального самосознания нашего народа, в становлении всей отечественной культуры», - отметил министр культуры.

Справка

На премии «Поэт года» и «Писатель года», учрежденные Российским союзом писателей, ежегодно претендуют сотни тысяч авторов из России, ближнего и дальнего зарубежья, публикующих свои произведения в интернете. Конкурсный отбор проводился на протяжении всего 2017 года. Большое жюри отобрало в финалисты 200 поэтов и 100 писателей в 9 номинациях.