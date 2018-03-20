4-летняя дочь Пугачевой и Галкина вышла на подиум в свадебном платье
Максим Галкин и Алла Пугачева регулярно размещают фото и видео своих очаровательных 4-летних двойняшек в Инстаграме, но не появляются с детьми на светских мероприятиях, где много прессы.
- Дети дают мне силы, купаюсь в этой теплой, детской энергии,-призналась недавно журналистам Алла Пугачева.-Они дают мне силы держаться на плаву. Хочу дожить до того, как им будет 13 лет, и выйти с ними в свет.
Но ради показа своего друга кутюрье Валентина Юдашкина Алла Борисовна и Максим сделали исключение, разрешили детям посетить публичное мероприятие (в это время АБ была на юбилейном концерте Ильи Резника-Ред.).
Дети Аллы и Максима вместе с наследниками Филиппа Киркорова украсили дефиле Валентина Юдашкина. Маэстро выпустил коллекцию для юных модников и пригласил поучаствовать в дефиле детей своих друзей. Лиза Галкина вышла на подиум в свадебном платье и фате. Компанию малышке составил плюшевый мишка, которого девочка трогательно прижимала к груди.
Как уже писала «КП», у детей артистов много увлечений: Лиза Галкина занимается плаванием и вместе со своим братом Гарри учит французский язык с педагогом из Сорбонны.
6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин Киркоровы занимаются в академии фигурного катания Евгения Плющенко, ходят на теннис и берут уроки танцев.
Во время подготовки к показу Лиза Галкина трогательно поделилась со стилистами, что ее любимая еда - хачапури. А Гарри Галкин, по словам сестры, любит колбасу.
Дочь Пугачевой и Галкина вышла на подиум.