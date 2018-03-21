Скворечных дел мастер

СЕГОДНЯ 01:32 2018-03-21T01:35:32+03:00

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Дядя Юра держит трех бычков, работает водителем «Скорой помощи», зарплата - 10 тыс. руб. в месяц. У соседа дяди Саши - пара бычков, а еще пасека, утки и прочее хозяйство. Но последние годы основное занятие этих мужиков из глухой рязанской деревеньки Богородицкое - сколачивать скворечники. Пару тысяч каждый сезон.

А пристроил их к этому труду москвич Алексей Лапшин. В этом году к ним присоединился и друг детства Лапшина: на своей «Газели» привозит в деревню пиломатериалы, увозит готовые скворечники в Москву.

- Да я их всю жизнь знаю, ну и они меня, - рассказывает Лапшин, - Богородицкое - моя малая Родина, каждое лето проводил тут у бабушки. И вот как-то предлагаю мужикам-соседям: «А давайте скворечники делать?» Они, конечно, покрутили пальцем у виск: «Да кому они нужны, эти твои скворечники, кто их купит?»

Хоть и не поверили в бизнес-идею земляки, но по-свойски решили помочь: дядя Саша под это дело даже предоставил свой любимый сарай. Делать-то все равно нечего: работы в Богородицком, после того как развалился совхоз, вообще нет. Летом еще хозяйство, а зимой просто тоска: кто не на пенсии - на вахте в Москве, охранником или водителем. Типичная сельская история...

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ

На улице еще холод и снег, но внутри сарая дяди Сашинастоящая весна. В углу у буржуйки штабели готовых скворечников. Пахнет деревом. И каждые десять минут появляется новое изделие: производство в сарае как на конвейере.

- Пять лет назад гулял по Патриаршим. Весна, птички поют, красиво, - вспоминает Алексей. - И вижу скворечник: висит такой облезлый, покосившийся. Может, еще пионеры когда-то повесили. Жуткое зрелище. Думаю: как же в таком скворечнике птицы размножаются...

Размышления о тяжелой доле московских скворцов совпали с духовными исканиями самого Лапшина:

- У каждого рано или поздно наступает состояние, когда надоедает каждое утро добираться по пробкам в офис. Начал думать, каким бизнесом заняться.

Тогда Алексей работал в компании по продвижению сайтов. А тут скворечники - дело вообще непонятное.

- Залез в интернет - никто скворечники не продает! Как будто и вовсе нет такого товара. Но ведь если есть птицы - скворцы, мухоловки, синицы всякие, - значит, должны быть и скворечники!

По соседству с офисом Лапшина был столярный цех: заказал там первые пятьдесят скворечников на пробу - каждый обошелся в 350 руб.

- Разместил объявление на «Авито», все скворечники за неделю раскупили, но уже по 700 руб.! Создал собственный сайт «Мастер Карло». Хоть тот не скворечники, а Буратино строгал, но аналогия вполне понятна.

Лапшин решил завязать с ненавистной офисной жизнью и начать делать скворечники в собственном цеху.

- Хочешь, чтобы было хорошо, - сделай сам. Занял у знакомых. И свои вложил. Вышло около 1 млн. руб.: купил нужные инструменты, ну досок, гвоздей.

Скворечник - товар вроде простой: семь дощечек, круглый леток да планка сзади, чтобы подвешивать к дереву. Но есть тонкости.

- Если сделать скворечник не по стандарту, меньше - птенцы будут недоразвитыми, больше - замерзнут. А толщина стенок должна быть не менее 12 мм, - советует Алексей тем, кто решится сколотить самостоятельно, - леток - круглое отверстие, в которое залетает птица, - должен быть ровно 50 мм. Если меньше, поселится синица. Если больше, заберется кошка. Внутренняя поверхность стенки должна быть с насечками - иначе птенцам не выбраться.

Алексей Лапшин к приходу весны готов. Фото: Наталия СИДОРОВА

ПТИЧКУ ЖАЛКО

- Но почти сразу выяснилось, что скворечники сами по себе никому не интересны! - удивляет меня Лапшин. - Несколько сотен в сезон продать можно, но не больше. А трое здоровых деревенских мужиков в цеху легко по сотне в день сколотят.

На новый этап скворечниковый бизнес Лапшина вывела дочка.

- Сказала: «Папа, я хочу сама сделать свой скворечник и наблюдать за птичками». Так и сделали: я напилил досок, и мы вместе его собрали. Причем девочка пяти лет колотила молотком с таким азартом! Потом вместе повесили на дерево, и теперь гостям дочка показывает сделанное своими руками.

Как сделать самому скворечник.

Лапшин решил делать не готовые скворечники, а комплекты для сборки. Упаковать семь досок в картонную коробку с ручкой, красиво оформить, вложить гвозди и инструкцию - и вот он, почти идеальный подарок для ребенка или дачника. За первый же весенний сезон Алексею удалось продать несколько тысяч наборов «Сделай сам», окупив все вложения в цех. Когда пошли деньги, мужики деревенские уверовали в силу городского маркетинга. Трудозатраты на набор ниже, чем на готовый скворечник: сколачивать-то будут покупатели. Но продать его можно дороже: сейчас комплект для сборки выставляется за 1349 руб.

Пока скворечники Алексея берут на реализацию лишь интернет-магазины. Основной оборот за корпоративными заказчиками, которые покупают по нескольку сотен наборов для весенних корпоративов.

Оказалось - стучать молотками любят не только дети.