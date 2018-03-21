Новый Toyota Land Cruiser Prado: тест-драйв KP.RU

СЕГОДНЯ 11:20 2018-03-21T11:30:26+03:00

Цены на Toyota Land Cruiser Prado начинаются от 2 249 000 рублей за внедорожник с бензиновым мотором 2,7 литра (163 силы) и механической коробкой передач. За дизель 2.8 (177 л. с.) с автоматом придется выложить как минимум 2 922 000 руб. Фото: производителя

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Toyota Land Criuser Prado всегда украшал толстый налет консервативности, которая в последние годы обрела особую ценность: в наше время повсеместных кроссоверов созданный по старинке Круизер кажется этаким «теплым, ламповым». И это при том, что с каждой модернизацией машина обрастала все новыми электронными системами ради большего комфорта и безопасности. А проклятьем Тойоты стала внешность: стилисты японской марки стремлением к лучшему загубили все то хорошее, что было в автомобиле: незатейливый внедорожник в конце концов превратился если и не в страшилище, то как минимум в довольно странный и противоречивый образчик промдизайна.

Материалы отделки салона стали более качественными, появился новый руль и более продвинутая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.Фото: производителя

И вот – новый Прадо. Вообще-то автомобиль не совсем уж и новый, а скорее обновленный, причем уже во второй раз – внедорожник 150-й серии выпускается с 2009 года и пять лет назад уже пережил один рестайлинг. И вот – очередной апдейт. По мне так вполне удачный! Не нужно даже садиться за руль машины, чтобы понять, что она стала лучше. В первую очередь – чисто внешне: сомнительная фронтальная часть предшественника с грубо вырубленной решеткой радиатора и слезливыми фарами уступила место более спокойному и более понятному дизайну. Теперь на Прадо приятно посмотреть! А каково на нем ездить?

Дверь в багажник открывается вбок (слева направо), объем грузового отделения варьируется от 621 до 1934 литровФото: производителя

Скажу так: интересно. Будучи избалован кроссоверами, я уже успел подзабыть, каково это – управлять серьезным внедорожником самой что ни на есть классической конструкции с рамным кузовом и непробиваемой подвеской. По ощущениям Prado самый настоящий грузовик: не слишком быстрый, довольно неповоротливый и не особо комфортабельный. Однако именно в этом и кроется его очарование: сразу чувствуешь, что этот автомобиль на многое способен. И это на самом деле так: постоянный полный привод с пониженной передачей и блокировки центрального и заднего дифференциалов наделяют Тойоту завидной проходимостью. Но что еще важнее, так это выносливость подобной конструкции: я даже примерно не могу себе представить, как и где нужно ездить, чтобы ушатать Прадо. Неслучайно этот внедорожник славится своей совершенно запредельной надежностью!

В дорогих комплектациях у передних кресел появилась вентиляция. Кроме того, задний диван теперь может быть с обогревом. А топ-версия располагает 7-местным салоном.Фото: производителя

И все же городская езда это не для Круизера. Даже с новым салоном и доселе невиданными опциями вроде вентиляции кресел он на московских улицах словно слон в посудной лавке. Причем довольно дорогой слон: в такой версии, как у меня, Прадо стоит под четыре миллиона. А за эти деньги можно уже прицениться к куда более крупной и статусной «двухсотке» – Toyota Land Cruiser Prado 200.

Главными конкурентами для Прадо станет парочка моделей Mitsubishi: Pajero и Pajero SportФото: производителя

Но вот что характерно: целевая аудитория – мужчины среднего возраста с набором традиционных хобби вроде охоты и рыбалки – уверены, что альтернативы внедорожникам, подобным Тойоте, в природе нет: дескать, машина абсолютно универсальна. Такой автомобиль в целом удобен в городе в качестве ежедневного семейного транспорта, отлично подходит для вылазок на природу (это же не кроссовер какой!) и прекрасно годится для путешествий по дорогам любого, даже самого отвратительного качества. И поспорить с этим трудно. Собственно, в этом и кроется успех Land Cruiser Prado: это автомобиль с отменной репутацией и высочайшей ликвидностью: спрос на него всегда есть, поэтому в цене он теряет мало.