«Отверженные» из 7-Б класса: забитые девочки расстреляли одноклассников за травлю

СЕГОДНЯ 18:18 2018-03-21T18:46:24+03:00

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Утренний урок географии в седьмом «Б» классе одной из шадринских школ шел своим чередом, когда вверх взмыла рука одной из учениц.

- Тебе чего, Валя? - удивилась пожилая учительница.

- Мне плохо. Можете проводить меня в медпункт? Боюсь, сама не дойду, - ответила девочка. Она, действительно, выглядела бледноватой.

- Конечно-конечно, - засуетилась географичка. - Ребята, посидите три минутки тихо. Я сейчас вернусь.

Но порадоваться неожиданной переменке семиклассникам толком не удалось. Едва затихли шаги учительницы в коридоре, в класс проскользнула худая белобрысая девочка. «Наташка, а ты чего тут забыла», — только и успел сказать кто-то. Раздался первый выстрел, второй, третий...

Школа №15 города Шадринска, где одна из учениц открыла стрельбу из пневматического пистолета. ФОТО Эдуард Кутыгин/ТАСС

Одиночество в школе и дома

Двоюродных сестер Аню и Наташу в школе №15, мягко говоря, недолюбливали. «Чокнутые какие-то, ходят — шепчутся между собой, ни с кем не общаются. Всё-то у них секреты от нас», — говорили про кузин и их единственную подругу Валю. Приговор товарищеского суда в школе обжалованию не подлежит. Девочек перестали замечать, а если и замечали — то только для того, чтобы высмеять.

Тяжелее всего статус «отверженной» переживала младшая из сестер Аня. Ведь в семье она чувствовала себя такой же одинокой. Своего отца она никогда не знала: он бросил ее маму, еще когда та была беременной. Много лет спустя мать нашла себе другого мужчину, но так и осталась матерью-одиночкой: он угодил в тюрьму. Недавно отчим девочки вышел на свободу, и 13-летняя Аня осталась сама по себе. Взрослым было не до нее.

Фото Ани в одной из социальных сетей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Характер у девочки — не дай Бог, - рассказывают знакомые этой семьи. - Могла сцену закатить при всех, а мать ей только потакала. Совсем воспитанием ребенка не занималась. Всё свою личную жизнь устраивала.

План мести

О школьных обидах и недругах Аня рассказывала только сестре Наташе, которая училась классом старше, и лучшей подруге Вале. Кому первому пришла идея наказать однокашников за издевательства, теперь выясняют следователи. Но ясно, что роль главного мстителя была отведена восьмикласснице Наташе. Она же достала оружие. Пневматический пистолет ей накануне дал отец. Зачем — пока непонятно. Родители Наташи, кстати, тоже разошлись несколько лет назад.

Валя, согласно плану мести, должна была совершить отвлекающий маневр и увести за собой учительницу. Аня держала дверь в класс, чтобы никто не зашел раньше времени.

Семеро под пулями

Беспорядочная стрельба из пневматики продолжалась около 30 секунд: тяжелее всего пострадал мальчик, которому пулька попала в висок. После инцидента его экстренно увезли в больницу. Еще одной девочке четыре выстрела пришлось в спину, ее одноклассника ранило в колено. Всего семь пострадавших, к счастью — травмы их жизни и здоровью не угрожают.

Сразу после задержания двоюродных сестер увезли в психоневрологический интернат. Специалисты должны проверить девочек на вменяемость. А мама одной из них уже покаялась в полиции: мол, «упустила ребенка» - и попросила выпустить девочку на поруки.

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