Загитова пока проигрывает Костнер на чемпионате мира, но все решит произвольная программа

СЕГОДНЯ 18:44 2018-03-21T18:49:57+03:00

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Чемпионат мира по фигурному катанию в Милане начался с сенсации, причем неприятной для нас. Олимпийская чемпионка Алина Загитова - только лишь вторая после короткой программы. Первая - итальянка Каролина Костнер. Хозяйка соревнований выдала лучший прокат в жизни перед своими трибунами, и судьи оценили это. Произвольную программу девушки покажут 23 марта, и это будет яростное сражение за золотые медали - между лидерами меньше одного балла.

Первой от России на чемпионате мира выступала Станислава Константинова. Это был ее дебют на международных взрослых соревнований, и, честно говоря, он не получился блестящим. 17-летняя Константинова оказалась на турнире неожиданно - должна была ехать Евгения Медведева, но врачи ей рекомендовали как следует залечить недавно травмированную ногу, и надо было выпускать кого-то на замену. По спортивному принципу этой запасной оказалась Станислава. Именно она была 4-й на недавнем чемпионате России, и по всем регламентам ей и надо было ехать на чемпионат мира.

Станислава Константинова после падения на льду чемпионата мира в Милане.Фото: REUTERS

В Милане волнение и отсутствие опыта дало о себе знать. Как, впрочем, и отсутствие громкого имени. Судьи были излишне строги к дебютантке - 59,19 баллов маловато даже с учетом тех ошибок, что сделала Станислава. Но изначально вся надежда была на опытную Сотскову и мегаталантливую Загитову.

Алина выходила на лед после Каролины Костнер. А что значит итальянка Костнер в Милане? Это любовь переполненных трибун, это эмоции, и это личный рекорд - более 80,27 баллов. Даже легендарный российский тренер Алексей Мишин, которой сейчас работает с Каролиной, был впечатлен ее прокатом. Чего уж говорить о зрителях. Но, казалось, Загитова справилась с давлением, причем легко и с таким настроением, что арбитры не имели права не отдать ей лидерство. Но за судейскими столиками решили иначе - 79,51. Причем оценки за технику у Алины были, естественно, выше, но все решили баллы за презентацию. "Не все получилось в программе, я скованно каталась", - заметила Загитова после проката.

Зато порадовала Мария Сотскова. Может, 71,8 балов после короткой программы не ее максимум, но это четвертая позиция после короткой программы, а значит, реальный шанс на "бронзу". Но главная битва будет за "золото". Опыт против юности - когда Костнер завоевала свою первую медаль чемпионата мира, Загитовой не исполнилось и трех лет.