Тайна мумии «Гиганта из Сан-Диего»

СЕГОДНЯ 19:15 2018-03-21T19:18:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Прежде индейцы были выше?

В 1895 году газета «Мир», выходившая в Калифорнии ( The World, October 7, 1895), сообщила о хорошо сохранившейся мумии индейца, которую обнаружила команда изыскателей в одной из пещер близ Сан-Диего.

Размеры находки шокировали. Рост индейца, чьи останки доставили ученым, при жизни превышал 274 сантиметров. Одно слово гигант - «самый большой гигант из когда-либо известных», по определению авторов заметки.

Мумию так и назвали «Гигант из Сан-Диего» и начали демонстрировать широкой публике в разных штатах.

Мумия "Гиганта из Сан-Диего". Слева профессор Макги, уверявший, что мумия поддельная. Слева -мистер Лукас, выставлявший мумию, уверенный, что она настоящая..

Журналисты подчеркивали, что мумифицированные останки обследовал профессор Томас Уилсон (Prof. Thomas Wilson), куратор отдела доисторической антропологии Смитсоновского института ( Curator of the Department of Prehistoric Anthropology in the Smithsonian Institution) и заверил, что они подлинные.

Возраст мумии ученые не установили — лишь прикинули, что она старше 250 лет. И определили, что высоченный индеец был глубоким стариком.

Среди индейцев Северной Америки ходили легенды о племени гигантов, населявших когда-то местные земли. «Бледнолицые» легендам не верили. Получалось, что зря — «Гигант из Сан-Диего» тому доказательство.

Легенды о великанах были популярны во все времена. И сейчас ими не гнушаются (кадр из "Игры престолов")

Прошло время. И о небывало рослой мумии вспомнила другая газета - The Salt Lake tribune (June 07, 1908, Page 17). Рядом с останками опять оказались ученые Смитсоновского института. Журналисты сообщили, что те выкупили «Гиганта из Сан-Диего», прибыв на выставку в Атланту, где «индеец» тогда экспонировался. Заплатили 500 долларов. Что соответствует примерно 15 тысячам нынешних долларов. Экспонат продал его продюсер — некто мистер Лукас (Mr. Lucas).

И далее выяснилось: мумия поддельная. Вместо кожи у нее засохший желатин, вместо волос пакля. Кости — человеческие, но отодвинуты в суставах друг от друга, чтобы «вытянуть» тело. В несомненной фальсификации заверил профессор Макги (W.J. McGee) - один из руководителей о Бюро этнологии США, проводивший экспертизу.

Выходит, надурили? Какая низость...Вдруг и какие-нибудь другие мумии, выглядящие сверхъестественно, тоже поддельные?

Заговор археологов

Разоблачение 100-летней давности вспоминают и поныне. Но обвиняют в бессовестной фальсификации истории не «скульпторов», создавших «Гиганта из Сан-Диего», а ученых Смитсоновского института. Мол, мумия была настоящая, а те — коварные - специально объявили ее поддельной и изъяли от греха, чтобы не портить картину мира, в котором реальные гиганты не водились, разве что о них ходили бездоказательные легенды.

Энтузиасты-конспирологи объясняют: решительные действия по сокрытию «правды» начались после того, как в конце позапрошлого века на территории Северной Америки изыскатели стали находить множество гигантских скелетов - ростом более 3 метров и выше. Смитсоновцы их выкупали и уничтожали. Судьба «Гиганта из Сан-Диего» якобы тому подтверждение.

На карте отмечены места, где якобы были обнаружены гиганты. Если верить энтузиастам, то все останки уничтожили или надежно спрятали ученые Смитсоновского института еще в прошлом веке.

А не так давно стало известно, что Верховный суд США удовлетворил иск Американского института альтернативной археологии (American Institution of Alternative Archeology - AIAA). И постановил, чтобы Смитсоновский институт обнародовал документы, которые неправомерно засекретил, и признался в том, что его сотрудники уничтожили доставшиеся институту гигантские скелеты.

Энтузиасты выявили наиболее известных гигантов Северной Америки, о котторых появлялись сообщения в печати.

В чем правда, братья?

Значит, сведения о фальсификации – сами фальсификация? И “Гигант из Сан-Диего” всместе с соплеменниками, которые вырастали еще выше, все-таки существовали в природе? Увы, не факт.

Смитсоновский институт действительно существует. А вот Американского института альтернативной археологии не было и нет. Под абревиатурой AIAA скрывается ни в чем неповинный American Institute of Aeronautics and Astronautics (Американский институт аэронавтики и астронавтики).

Энтузиасты давно разобрались : информация про суд, якобы призвавший смитсоновцев к ответу, впервые появилась на “клоунском” сайте World News Daily Report, который специализируется на забавных подделках, кажущихся правдоподобными. Однажды он сообщил, что сотрудники нашего российского эрмитажа, разбирая предметы, оставшиеся после Сталина, обнаружили среди них череп Адольфа Гитлера.

Авторы сайта так шутят. И про секретные гигантские скелеты пошутили еще 3 декабря 2014 года. Но теперь эта новость гуляет как серьезная.

Подобные фото считаются поддельными.

Так где правда? Ответа нет. Хотя археологи вполне способны ее скрывать. Подробнее об этом в истории, в которой оказалось замешанным Национальное географическое общество (National Geographic Society) - одно из старейших в мире, созданное еще в 1888 году в США. То самое, которое с тех пор издает известнейший журнал - National Geographic.