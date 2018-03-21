Бизнес Аллы Пугачевой: теперь примадонна продает зонтики

СЕГОДНЯ 01:08 2018-03-20T14:47:25+03:00

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Под каблуком у Аллы Пугачевой ее поклонники находятся с конца 90-х. Именно в то время певица выпустила свою первую коллекцию обуви. И после ухода со сцены Пугачева не оставляет свое хобби. Мол, нужно же куда-то выплескивать творческую энергию.

- Без работы и без вдохновения сидеть не могу, мое увлечение - это тоже песня, но несколько другая. Я не люблю быть дилетантом, поэтому все делаю всерьез, - рассказывала о своей обувной коллекции артистка. - Моя обувь должна быть прежде всего удобной. Я это знаю как певица, которая раньше по пять часов стояла на сцене. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтому всегда долго выбираю, что надену. Конечно же, я не раз выходила на сцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсь найти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука. В нашей семье за гардероб отвечаю я. Мужа нельзя назвать модником. Заставила недавно его сделать модную стрижку. Такую крутую прическу сделали. А он все равно эту челочку заглаживает. Моего мужика вытащить в магазин невозможно. Как и все настоящие мужчины, Максим не любит покупать себе одежду. Поэтому я сама хожу и ему потом домой притаскиваю. И дочку Лизу учу правильно выбирать одежду: «Ты должна выглядеть не как королева, а как леди!»

А теперь Примадонна выпустила еще и линию именных аксессуаров. И если цены на обувь от звезды кусаются, доходят порой до 20 тысяч рублей, то, к примеру, зонт от Аллы Пугачевой обойдется ее поклонникам примерно в 3000 рублей. К зонтику можно присмотреть шарф из меха кролика за 4000 и шляпу-котелок за 2000. Помимо ретрозонтов, в коллекции Пугачевой есть кошельки, недорогая бижутерия в пределах 1000 рублей, сумки и палантины. Последние, кстати, разрисованы по эскизам Пугачевой, которая много лет увлекается живописью.

- Мама прекрасно рисует, хочу сделать выставку ее картин, - делилась с «КП» дочь АБ Кристина Орбакайте. - Раз она сейчас не поет, то было бы здорово, если бы она посвятила свое время живописи. Вот я недавно была в Праге, там певец Карел Готт теперь стал самым знаменитым художником в стране. Я подумала: а почему же маме не сделать выставку своих картин? Пустим клич по знакомым и по друзьям, соберем мамины работы. Причем мама рисует не только акварелью, она может и лаком для ногтей нарисовать картину! Или губной помадой.

СПРАВКА «КП»

Другой бизнес Аллы Пугачевой

Алла Борисовна никогда не считала себя удачливым бизнесменом. Особенно после того, как финансовая пирамида «Властилина» в 90-е годы завладела ее миллионами, которые, как многие россияне, певица отнесла туда добровольно. Поэтому все попытки заработать на чем-то еще, кроме шоу-бизнеса, для Пугачевой скорее развлечение.

- Артисты не бизнесмены. Они могут быть лоббистами, могут нечаянно заработать. Но бизнесмен - это бизнесмен. Это такой же артист, только в совершенно другой сфере. И, как правило, это не совпадает, - объяснял в интервью «Комсомолке» муж Пугачевой Максим Галкин.

И все же попытки вложений у АБ были. В 1990 году певица выпустила с французской компанией Sogo парфюм «Алла». Духи раскупали как горячие пирожки, но, по словам певицы, ее подвела юридическая безграмотность при подписании контракта. И особой прибыли звезда не получила. Вскоре производство парфюма по просьбе певицы было приостановлено.

Неудача ждала Аллу Борисовну и на продуктовом рынке. В 2001 году звезда приобрела цех на заводе в Крымске и решила выпускать чипсы. В 2006 году завод обанкротился и был пущен с молотка за 600 тысяч евро.

Сейчас (помимо редких выступлений на корпоративах, где певица работает как минимум за 300 тысяч евро), Алла Пугачева руководит творческой мастерской для юных талантов «Рецитал». Обучение в ее школе стоит около 39 тысяч рублей в месяц. Хотя самые талантливые дети учатся бесплатно.