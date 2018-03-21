Виктория Макарская: После двух ЭКО, из-за которых я чуть не умерла, родила без помощи врачей

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-20T14:29:58+03:00

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Певица Виктория Морозова и актер Антон Макарский познакомились на мюзикле «Метро», в котором оба были заняты в главных ролях.

- Антон тогда был даже не начинающий актер, он только вернулся из армии - красивый, кучерявый, - вспоминает жена Макарского. - И я благодарю бога, что он меня выбрал. Мне один мудрый человек как-то сказал: «Женщину всегда должен выбрать мужчина, тогда брак прочный, счастливый».

Артисты почти сразу стали жить вместе. А через некоторое время, посчитав, что Вика достойна лучшей жизни, Антон ушел. Денег едва хватало на съемное жилье, а Макарскому хотелось баловать вторую половину, обеспечивать семью. Как вспоминает Вика, чтобы вернуть мужа, ей пришлось забыть о гордости. Она до сих пор уверена, что гордость - враг счастья.

- Где есть гордыня, там любовь не живет. Зависть к успехам друг друга - у нас такого никогда не было и, я надеюсь, не будет, - делится Макарская.

Супруги мечтали о ребенке: 13 лет Вика пыталась забеременеть, но не складывалось. Когда, казалось бы, были испробованы уже все средства и надежды не осталось, Вика неожиданно забеременела. В 2012 году 39-летняя Виктория и 36-летний Антон стали родителями. В израильской клинике (в Израиле живут родственники Макарского. - Ред.) у пары родилась дочь Мария.

- Скажу сразу: ЭКО не было. Суррогатных матерей тоже не было, - призналась «КП» Виктория. - Перед этим у меня в Москве были две попытки ЭКО, во время которых я чуть не умерла. Потом наступил переломный момент нашей жизни, когда мы с Антоном решили уповать на бога. Стали молиться, отменили ЭКО в Израиле, и через полгода я забеременела Машей. А еще через два года появился Ваня. Это два вымоленных ребенка. Врачи к их появлению не имеют никакого отношения. Это действительно чудо.

Антон и Вика ждали ребенка 13 лет. Сначала у них родилась дочь Маша, а еще через два года - сын Ваня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам жены Макарского, за годы в браке их чувства к друг другу не остыли.

- Три дня назад лежим мы с Антоном в постели, и я говорю: «Радость моя, вот у нас скоро будет 19 лет совместной жизни. И мы по-прежнему любим друг друга», - поделилась с «КП» Виктория. - А меня все пугали: 10 лет - и все, тяга друг к другу уйдет. Потом мне говорили: вот 20 лет - и все… А у нас как-то все глубже и глубже становится. Многие спрашивают: в чем секрет нашего брака? Все просто: мы всегда идем друг другу навстречу.

Артистическая пара, как оказалось, не видит в своих наследниках будущих звезд.

- Мне хочется, чтобы наши дети стали учеными, - рассказала Виктория. - У Маши любимые книги - медицинские, она вам все расскажет и про эндокринную, и про нервную систему. А Ванечка любит всех морских гадов и насекомых. Вы когда-нибудь видели ребенка, который спит с двумя огромными, специально сшитыми для него игрушечными тараканами? Но если дети захотят пойти по нашим стопам, мы не будем против, только поддержим.