Николай Басков: Я могу иногда прильнуть к чужому бюсту, но у нас с Викой никакой ревности

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-21T01:38:49+03:00

Николай и Виктория свадьбу пока перенесли. Но уже появились слухи о наследнике. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В прошлом году Николай Басков презентовал в Кремле концертное шоу «Игра». А теперь певец покажет этот спектакль на бис в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом и не только Николай рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

«Омолодил Успенскую»

- Николай, ты очень похудел - костюмы, наверное, пришлось перешивать (за последние два года певец скинул около 20 кило. - Ред.)?

- Наоборот, сейчас массу набираю. Мне кажется, я как раз мужчина в самом расцвете сил. Хотя некоторые костюмы из шоу «Игра» действительно стали великоваты, пришлось перешивать.

- Как тебе удается не срываться с диеты? Артистов же все время поклонники подкормить пытаются.

- У меня режим, спорт. Для тонуса организма я употребляю пищевые добавки, которые на мне два года испытывали российские ученые.

- Это тот самый «эликсир молодости», про который ты нам в прошлом интервью рассказывал?

- Там не только эликсир, это целая система продления жизни и борьбы со старением. Например, кремы против морщин. Для нас, артистов, которые почти каждый день используют грим, это нужная штука. У меня все коллеги, кстати, просят этот крем и капсулы на основе пептидов, которые замедляют старение кожи. Все хотят быть молодыми.

- Кто еще решил омолодиться?

- Валерия, Успенская, Гагарина... Киркоров, кстати, для своих родственников пять коробок попросил.

Николай сетует: c Викторией они встречаются редко. То у нее съемка, то у него гастроли...Фото: Личный архив

- Тебе на этом удалось как-то заработать?

- Пока нет. Меня сначала заинтересовали разработки наших ученых, я им поверил, рассказал об этом научном проекте одной компании. И эта компания мне предложила определенный процент. Моих личных вложений там нет.

- Долго ученые на тебе испытывали этот эликсир?

- Около года я его принимал, сдавал анализы. И только убедившись, что никаких побочных эффектов нет, решил помочь ученым выпустить систему омоложения.

Для Ельцина и Кучмы спел «Шарманку» 28 раз

- Звонок от Тамары Ивановны: «Очень мало стало выступлений на концертах и очень много корпоративов».

- У меня большой тур был в прошлом году. И в сборных концертах участвую, премии веду. С одной стороны, говорят, что меня много на телевидении, куда ни плюнь - Басков! Теперь говорят, что не хватает. Благодаря корпоративам мы, артисты, можем делать масштабные шоу. Я сам себе продюсер.

- На частных вечеринках люди выпивают, иногда конфликтуют. Как тебе удается сглаживать углы, если драка намечается?

- Меня приглашают на дорогие корпоративы, где публика цивильная. Не знаю, может, другие артисты и попадают в передряги, но у меня конфузов не происходило.

- А сам рюмочку-другую позволяешь себе выпить на отдыхе?

- Я не пью. У меня такая активная психика, что алкоголь не для меня.

- Как тогда расслабляешься?

- Иногда позволяю себе дни, когда разрешаю себе есть все, что хочется: и сладкое, и картошку. Правда, потом обязательно спорт, какое-то сокращение в питании. Обожаю уединенный отдых, куда-то уехать в теплые края на несколько дней, почитать книжки, посмотреть сериал. Самое большее удовольствие я испытываю от своих концертов, от публики, она меня заряжает. Так что, пользуясь случаем, приглашаю на заключительный концерт тура «Игра». Мы решили повторить наше театрализованное шоу в Москве по огромному количеству заявок на моем сайте.

Формы Яны Кошкиной артисту тоже нравятся. Примерно так же, как предметы искусства в музее.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Не было такого, что по десять раз приходилось петь одну и ту же песню?

- У меня есть личный рекорд. Для экс-президента Украины Леонида Кучмы во время его встречи с Борисом Ельциным мне 28 раз пришлось спеть «Шарманку».

- Я один раз видела, как на концерте Томаса Андерса дамы пытались ему деньги засовывать чуть ли не в брюки...

- И мне пытались предложить деньги за вечер, проведенный тет-а-тет.

- И дорого ли вы стоите, Николай?

- Я даже не стал обсуждать. Дама не унималась: «Коля, скажи, сколько?!»

- Как удалось выкрутиться?

- Я сказал: «У меня особенности организма такие, такой период, что вот сейчас я на брюнеток я не реагирую...» Она сказала: «Я перекрашусь!» (Смеется.)

Прижался к груди пятого размера

- В прошлом году ты стремительно расстался со своей девушкой Софи...

- Ну как стремительно? Три года мы были вместе.

- Она по-прежнему в твоем продюсерском центре или все, разошлись, как в море корабли?

- Мы в прекрасных отношениях. Я теперь решил расставаться красиво. С артистами непросто. Нас надо понимать. Это надо быть такой же ненормальной девушкой, чтобы жить с певцом. У нас с Софи все само сошло на нет. Знаете, когда затяжные гастроли, когда потом уставший, без настроения возвращаешься домой, ты хочешь побыть один... На сцене много энергии отдаешь, поэтому хочешь заботы и внимания к себе. А вторая половина этого не понимает.

Кадры из нового сериала «Хор». Да-да, брюнет с усами - это тоже Басков! Фото: Марс Медиа

- Кто-то из артистов рассказывал, что, когда ты знакомил Софи с Пугачевой, она захотела сфотографироваться с Примадонной, а Алла Борисовна сказала: «Продержись с Николаем хотя бы годик, а потом посмотрим...»

- Да она с ней сфотографировалась, потому что даже больше годика со мной продержалась. (Смеется.)

- А как Алла Борисовна на Вику Лопыреву отреагировала?

- Мне позвонил Галкин и сказал, что в Чечню они не поедут (там 5 октября должна была состояться свадьба Баскова и Лопыревой, но пара перенесла торжество. - Ред.).

- Одно время бурно обсуждали вашу свадьбу с Лопыревой, потом ее перенос, а сейчас другая тема нарисовалась: пишут, что Виктория пообещала родить тебе наследника.

- У Вики в преддверии чемпионата мира по футболу сложный график. Мы были на концерте Ани Лорак, а уже на следующее утро Вика опять улетела в командировку. В феврале пытались выбраться вместе на Мальдивы хотя бы на пять дней, но, увы, не сложилось. То у Вики работа, то у меня съемка. Поэтому пока решили повременить с этим вопросом до лета. И потом, мы с Викой уже не такие молодые, чтобы, как в 20, знаете, прямо фонтан эмоций, страсти кипят. Как-то поспокойнее все у нас.

- Детей правда планируете?

- Конечно, хотелось бы...

- В шоу-бизнесе настоящий беби-бум. Вон Виторган-старший в 78 лет «разродился», теперь Лобода на подходе. Дело за вами.

- Хочу, чтобы у меня было много детей. У меня уже сын один растет (Бронислав, от первого брака. - Ред.), а теперь надо завести девочку. А может быть, еще и мальчика. Мне бы еще троих.

- Часто пишут: то Вику заметили с каким-то футболистом, то тебя с «Мисс Россия» Софией Никитчук. Сцены ревности друг другу закатываете?

- Никакой ревности. С Софией мы просто большие друзья.

- А телеведущая Яна Кошкина? Чем она тебя так прельстила?

- При чем тут Кошкина? Яна просто была моей соведущей на музыкальной премии.

- Видели, как ты к ее бюсту прильнул.

- Шикарная девушка, красивая диафрагма, пятый размер... Ну, естественно, я завис. Захотелось просто посмотреть на красоту. В музей тоже ведь ходят, смотрят.

В казино все проиграл за пять минут

- В интернете появились кадры из сериала «Хор». Ты там на фото с темными волосами и усами.

- Это проект Первого канала о жизни известного хора Попова. Я играю солиста театра оперетты, который часто уходит в запой. Парик для меня сшили и усы приклеили, надели на меня одежду из 70-х и окунули в атмосферу...

- В последнем интервью «КП» ты рассказывал, что голливудский режиссер пригласил тебя в свой фильм и тебе придется побриться наголо. Что с этим проектом?

- Да, я должен был сниматься с Ченингом Татумом, выходить с ним на ринг. Контракт был подписан, но в последний момент что-то случилось, и проект пока заморозили.

- Бывает, что тебя ловят на слабо? На спор что-то приходилось делать?

- Нет. Я не поддаюсь таким провокациям. Сначала действую разумом, а потом уже сердцем.

С певицей Софи Кальчевой Николай был вместе три года.Фото: Личный архив

- А как же азарт, казино?

- Нет, нет. Я пошел как-то со своими друзьями в казино. Они мне дали денег, я их проиграл за пять минут. Они сказали, что больше меня не будут брать.

- Что-нибудь еще пришлось из жизни исключить?

- Я категорически не воспринимаю экстремальные виды спорта. Не катаюсь на лыжах с горы, на санках, коньках, давно не ныряю глубоко, дайвингом не занимаюсь, потому что у меня однажды клапан заел... Слава богу, я успел задержать дыхание и вынырнуть.

- В общем, экстрим только на сцене, да?

- Однажды на концерте я не заметил, что в сцене сделали углубление, и упал с двухметровой высоты. Я тогда только ногу повредил, хромал потом. Так что никакого экстрима, дорогие друзья! Лучше долго жить. Читателям «КП» хочу пожелать, чтобы они просыпались с позитивом, несмотря ни на что. У меня есть любимый анекдот на эту тему. Мужик жалуется: «Господи, все надоело: жена - дура, дети в школу не ходят, столько денег забирают, ипотека огромная, что делать, вообще эта жизнь никуда не годная». И Господь говорит: «Ну, что, продлевать будем?» Поэтому - будьте счастливы!

КСТАТИ

«В 40 лет переосмыслил свою жизнь»

- Мария Александровна с нами на связи: «Николай, а правда, что вы записываете альбом духовной музыки?»

- Он будет называться «Верую». Концерт состоится 9 октября в Кремле. Там я презентую альбом. Надеюсь, приедет Патриарх, поскольку именно он благословил меня на запись этого альбома.

- Как правило, к духовной музыке обращаются, когда в жизни случается какая-то драма или надлом. Что на тебя повлияло?

- В 40 лет у меня произошло переосмысление жизни. Мы в церковь ходим и все время что-то просим, а меньше всего говорим спасибо. На меня повлияла встреча с 72-летним батюшкой-отшельником: он спит в гробу, ест только траву, овощи...

- В каком гробу?

- В обыкновенном. Тем самым он показывает, что не боится смерти, и что мы ни с чем приходим в этот мир и ни с чем уходим. Но при этом он говорит, что никто не отменял права радоваться жизни, зарабатывать деньги, помогать людям. Я его спросил: в чем главная задача? Он говорит: становиться лучше. Даже если мы кому-то помогли хоть чем-то - доброе слово сказали или донесли сумку, то этими добрыми делами мы очищаем свою душу.