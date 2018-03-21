Почта России накрыла банду, воровавшую посылки с мобильниками

СЕГОДНЯ 09:01 2018-03-21T08:23:03+03:00

На счету аферистов, задержанных столичной полицией и службой безопасности почтового ведомства, несколько сотен похищенных международных посылок. Главным образом, это мобильные телефоны, купленные россиянами в интернет-магазинах Китая и Сингапура

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Шайка состояла из пяти человек - трех работников одного из сортировочных центров столицы и двух водителей грузовой компании, оказывающей почте транспортные услуги по договору.

Как рассказали КП в «Почте России», кражи совершались по заранее намеченному сценарию: операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. Что внутри - видно по наклейкам на пакетах, пояснили почтовики. Без такой информации нельзя — тогда таможне нужно будет вскрывать каждую посылку, чтобы узнать, что там, нет ли чего запрещенного. Затем их подельники из транспортной компании по поддельным накладным вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в к себе в машину и продавали.

О том, что на Почте завелись «кроты» (то есть, предатели), стало известно примерно неделю назад. Житель района Чертаново Центральное, гуляя с ребенком обнаружил около местного почтового отделения несколько сотен вскрытых коробок. Молчать не стал, а написал о том, что видел, на портале Пикабу:

«Сегодня гулял с дитём и за ЦТП вижу картину с кучей мусора, посмотрел поближе — ба, упаковки от посылок, за сотню точно. Вначале подумал: «Кто ж так много заказывает?» А по факту это посылки в разные регионы, в основном, мобильники».

Посылки были из Китая и Сингапура, а получатели — из разных регионов России. После того, как автор нашумевшего поста разместил и фото своих находок с трекинг-кодами, несколько человек в разных концах страны узнали свои заказы и написали об этом в соцсетях.

«После обнаружения в районе Чертаново оболочек почтовых отправлений я взял расследование данной ситуации под личный контроль, - рассказал гендиректор Почты России Николай Подгузов. - Мы детально расследовали данное происшествие и установили всех подозреваемых.»

За воровской компанией организовали круглосуточное наблюдение. Прямо, как в песне про Мурку: «Банда занималась темными делами, а за ней следила Губчека». При очередной попытке кражи все члены банды были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов. Этим сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены.

Надо сказать, что это далеко не первый случай воровства сотрудниками почтовых отделений. Проблема встала настолько остро, что глава Почты России даже заявил о разработке специальной программы по борьбе с хищениями.

«Службой безопасности Почты России реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на предупреждение преступлений: это и установка дополнительных камер видеонаблюдения, и расширение штата сотрудников службы безопасности на ключевых сортировочных объектах, и другие мероприятия. Уверен, что они обязательно дадут эффект», - сказал Николай Подгузов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере). Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

А что те бедолаги, которые не дождались своих посылок? Им оплатит ущерб Почта России. По этому вопросу можно обратиться по телефону 8-800-2005-888.