Атомщики узнали, откуда берутся желания

СЕГОДНЯ 10:10 2018-03-21T10:13:17+03:00

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В Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, который входит в состав «Росатома», ученые создали магнитометрический комплекс, определяющий в мозге центры возникновения желаний.

Магнитоэнцефалограф способен зарегистрировать сверхслабые биомагнитные поля мозга.

Они в миллионы раз слабее магнитного поля Земли, и чтобы их выявить, нужны магнитометры на основе сверхпроводников. Их и создали саровские ученые.

Чтобы обнаружить центры желаний, не нужно вскрывать черепную коробку – прибор действует неинвазивно, то есть, без прямого вмешательства в ткань мозга. Для исследований подопытный садится в экранированной комнате под колпак сверхпроводящей биомагнитной системы. Она улавливает электромагнитные импульсы мозга и передает сигналы на регистратор данных, которые выводятся на компьютер в виде разноцветного графика.

-Отсутствие какого–либо воздействия на организм, в отличие от компьютерной, магниторезонансной и позитронно-эмиссионной томографии делает комплекс абсолютно безопасным и позволяет применять его для диагностики и контроля функционального состояния в процессе лечения детей, беременных женщин и больных с психоневрологическими заболеваниями, используя многократную регистрацию и продолжительный мониторинг. Продолжительный мониторинг позволил учёным выяснить, что происходит в мозге человека при нарушении сна.

Эта разработка даст возможность выявлять «центры желаний» у людей с наркологической зависимостью, контролировать и даже управлять их активностью с использованием разработанной в федеральном ядерном центре технологии низкочастотной магнитотерапии, - рассказала начальник научно-исследовательского отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор биологических наук, кандидат технических наук, профессор биофизики Евгения Лобкаева.

Если, как уверяют разработчики комплекса, с его помощью можно не только выявлять в мозге центры желаний, но даже управлять ими, то не исключена и революция в диетологии: достаточно будет отключить «центр голода» - и похудение без препаратов и жесткого испытания силы воли обеспечено.

Как известно, Саров – закрытый город, потому что в нем куётся ядерный щит страны. Но в арсенале саровских ядерщиков немало перспективных гражданских разработок. Например, на днях объявлено о создании первого в мире прибора, который синтезирует моноксид азота (NO) прямо из воздуха. Кстати, в природе это соединение образуется тоже в воздухе - при мощных грозовых разрядах.

А в лабораториях его производят, окисляя аммиак при очень высоких температуре и давлении, либо при взаимодействии азотной кислоты с некоторыми металлами. После чего закачивают в баллоны и отправляют потребителям. Газ широко применяется в медицине , например, для ингаляций при нарушениях легочного кровообращения.

Благодаря изобретению ученых «Росатома», газобаллонное оборудование больше не нужно. Аппарат ингаляционной терапии «Тианокс» синтезирует моноксид азота в газовом разряде во время процедуры. А это значит, что такое лечение станет доступнее.

Директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ ядерной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков уверен, что внедрение в практику прибора, который уже прошел клинические испытания, увеличит среднюю продолжительность жизни россиян.