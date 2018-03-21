2018-03-21T14:26:40+03:00
Афиша

В канун Дня театра россияне смогут купить билеты на спектакли с 90% скидкой

Яндекс.Афиша проведет очередную акцию "Театр.Go"
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
В акции примут участие порядка двухсот &quot;храмов Мельпомены&quot; по всей странеВ акции примут участие порядка двухсот "храмов Мельпомены" по всей странеФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Яндекс.Афиша проведет акцию «Театр.Go». Заядлые театралы и просто желающие посетить российские "храмы Мельпомены", смогут это сделать, купив заветные билеты со скидкой до 90%.

Как рассказала руководитель Яндекс.Афиши Светлана Перловская, акция приурочена к Международному дню театра и проходит совместно с компанией Radario, являющейся автором проекта.

"Мы планировали, что распродажа продлится сутки — как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдёт спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова", — поведала Перловская.

Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на Яндекс.Афише 25 марта. Купить билеты можно при помощи банковской карты или сервиса Яндекс.Деньги. Предварительно пройдя необходимую регистрацию. Сама акция стартует в ночь на 26 марта, когда, собственно, и отмечается Международный день театра.

В акции примут участие порядка двухсот театров по всей России, среди которых московский Театр имени Пушкина, Театральный центр имени Мейерхольда, петербургские театры "Балтийский дом" и "Приют комедианта", а также Свердловский академический театр драмы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Начальник Генштаба Герасимов и главком НАТО договорились о встрече
В 2018 году к расчету пенсий привлекут искусственный интеллект
Сборную России по футболу заставили пять часов сдавать допинг-тесты перед матчем с Бразилией
Первый родившийся в Британии полярный медвежонок вышел на прогулку
Россиян будут извещать о потерях пенсии из-за досрочной смены фонда
Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
Следователи попросили перевести отца полковника Захарченко под домашний арест
Минтруд раскритиковал регионы за задержку выплат маткапитала семьям
Стрельба в школе Курганской области: причиной инцидента могла стать ссора девочки с одноклассниками
Израиль: Уничтожение сирийского ядерного реактора устранило атомную угрозу целому региону
Путин поручил проработать "список Собчак"
Путин и Трамп поручили начать подготовку к двусторонней встрече
Администрация Волоколамского района опровергла сообщения о массовой госпитализации детей
Россия закрыла границу для большегрузов с Украины
Лаврову подарил главе МИД Японии официальный мяч ЧМ-2018
Госдума приняла во втором чтении закон о невозвратных билетах