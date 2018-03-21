В канун Дня театра россияне смогут купить билеты на спектакли с 90% скидкой

СЕГОДНЯ 14:20 2018-03-21T14:26:40+03:00

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Яндекс.Афиша проведет акцию «Театр.Go». Заядлые театралы и просто желающие посетить российские "храмы Мельпомены", смогут это сделать, купив заветные билеты со скидкой до 90%.

Как рассказала руководитель Яндекс.Афиши Светлана Перловская, акция приурочена к Международному дню театра и проходит совместно с компанией Radario, являющейся автором проекта.

"Мы планировали, что распродажа продлится сутки — как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдёт спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова", — поведала Перловская.

Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на Яндекс.Афише 25 марта. Купить билеты можно при помощи банковской карты или сервиса Яндекс.Деньги. Предварительно пройдя необходимую регистрацию. Сама акция стартует в ночь на 26 марта, когда, собственно, и отмечается Международный день театра.

В акции примут участие порядка двухсот театров по всей России, среди которых московский Театр имени Пушкина, Театральный центр имени Мейерхольда, петербургские театры "Балтийский дом" и "Приют комедианта", а также Свердловский академический театр драмы.