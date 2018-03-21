«Маршрут болельщика»: как я ехал на поезде из Москвы в Калининград

СЕГОДНЯ 17:01 2018-03-21T17:25:56+03:00

Любителям футбола в этом году помогут Российские железные дороги, которые запустят между футбольными городами бесплатные поезда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Чемпионат мира по футболу в России - это грандиозное по масштабу событие, сравнимое разве что с переселением народов. Вы только представьте себе это броуновское движение, когда в течение целого месяца (с 14 июня по 15 июля) между 11-ю городами России будет перемещаться более двух миллионов болельщиков. Фанатам разных стран (а всего в чемпионате участвуют 32 сборные) придется путешествовать за своими командами, которые каждый матч играют в новом месте.

Как же провернуть такую махину? В этом всем любителям футбола помогут Российские железные дороги, которые запустят между футбольными городами бесплатные поезда.

Но, что это за поезда, как в них сесть и как вернуться обратно?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили прокатиться по маршрутам чемпионата мира сами. В этой части мы отправляемся по одному из самых сложных, так как надо пересекать два раза госграницу, между Москвой и Калининградом. Что из этого вышло, смотрите в твиттер-трансляции нашего корреспондента.