Валерий Сюткин: В девяностые бандиты стреляли на наших концертах от восторга

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-21T18:10:43+03:00

Валерий Сюткин: "Говорю вам авторитетно: будьте заняты. Когда вы заняты, к вам ничего лишнего не прилипает - ни болезни, ни плохие истории". Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вот это новость: Сюткину уже 60 лет. Но он по прежнему, говоря словами песни группы «Браво!» - «то, что надо». Молод (но не молодится), подтянут, улыбчив, легок в общении, прекрасный семьянин, хороший отец. Один из самых часто заказываемых артистов на тусовках элиты. Мы поговорили с Валерием Миладовичем незадолго до круглой даты.

- Выдающийся американский психиатр, Милтон Эриксон, говорил о том, что ему повезло: в 17 лет он переболел полиомиелитом. Именно болезнь помогла ему достичь таких высот…А что в вашем случае стало главной движущей силой, которая привела вас на вершину успеха?

- Ну, полиомиелитом я не болел. Хотя ветрянка имелась. А успеха часто достигают те, кто просто ставит перед собой задачу быть успешным и выбирает любимое дело на всю жизнь. Не важно - большие деньги оно приносит или маленькие, какие времена это ремесло переживает. Если вы спросите - кто эти люди? Я перед вами. Все мое поколение под влиянием Beatles взялось за электрические гитары, мы их даже на уроках труда выпиливали. Но большинство занялось другими делами, а меня крепко зацепило. Я двигался к этой цели - играть не просто музыку, а именно свою. Поэтому я, как говорят на бильярдных турнирах, по нижней сетке ударил. Сначала пять лет областных гастролей - по Кировской и Костромской областям, потом работа уже по всей стране, потом уже Москва и Санкт-Петербург, хотя я сам - коренной москвич.

Валерий Сюткин с супругой Виолой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Девяностые годы были очень тяжелыми для наших артистов. Было и безденежье, и отсутствие интереса к творчеству. Как вы их пережили?

- Они были и правда очень сложными. Но я как раз с 90-го по 95-й год работал фронтменом в группе «Браво!». Это были самые насыщенные с точки занятости времена. Поэтому я не успел испугаться. И говорю вам авторитетно: будьте заняты. Когда вы заняты, к вам ничего лишнего не прилипает - ни болезни, ни плохие истории. Это самое эффективное и дешевое лекарство на земле.

- Вы как-то в интервью говорили, что «приходят не на меня и Хавтана, а на стиль». Как этот «стиль» удавалось поддерживать?

- Нам никто ничего не шил, мы ходили по блошиным рынкам по всей стране. И если видели в продаже стильные ботинки, то даже размер не спрашивали. Покупали: если не подойдет кому-то внутри группы, то поклонникам подарим. У бабулек это все стоило недорого - пальто, брючки, рубашечки. И как-то справлялись. А уже потом, когда появилась возможность выезжать за границу, мы специально ездили в Лондон, Милан или Париж, чтобы купить стильные вещи.

- У вас в то время были проблемы с бандитами?

- Главный наш козырь был в том, что мы одни из немногочисленных артистов в 90-е работали всегда в живую. И когда ты выходишь после концерта в рубашке, которую можно выжимать, а к тебе подкатывают какие-то личности, которые просят «Эй, сыграй еще!», то я имел полное право сказать, глядя им в глаза - «Все, мы трудовые обязательства выполнили, надо доплачивать за дополнительную работу». И когда ты прав, то это дает тебе и смелость и отвагу. Шпана, конечно, была какая-то, вели себя на концертах разнуздано: с крупной я сам справлялся, на мелкую не обращали внимание. Но были тяжелые времена - и постреливали во время концертов в потолок, выражая восторг. В Казани в 92-м году был «эпохальный» «Съезд деловой молодежи» - уууу…Там такая «деловая» публика была - пистолет за пояс брюк и давай веселиться под «Московский бит»…

- Вы пришли в группу после того, как ушел Женя Осин. Он, как и многие, начал злоупотреблять алкоголем, и выпал их музыкальной обоймы. А как вам удалось удержаться от соблазнов?

- Меня не назовешь уж совсем идеальным. Можно после концерта, можно до, но не вместо. Поэтому только умеренное и добровольное самоограничение. Это, кстати, и есть свобода от вредных привычек.

Валерий Сюткин на сцене.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Вы работали и с Томом Джонсом, и с Муслимом Магомаевым, и с многими другими легендами. А с кем было сложнее всего?

- Ну, с Томом Джонсом - это громко сказано - мы работали на одном вечере, где мы вместе с ним пели «Happy Birthday». Я за него спел, и он меня обнимал и благодарил, что я освободил его от этой дополнительной нагрузки. А с Магомаевым, Хилем и Миансаровой - да, были дуэты. Когда мама услышала, как Муслим Магометович исполнил со мной песню «Браво!» «Лучший город земли», сказала, что жизнь удалась - это был ее главный кумир. Леонид Парфенов стал инициатором нашей совместной с Магомаевым записи для своей программы «Намедни», было очень интересно поработать с таким профессионалом.

- Эх, могли ли вы об этом мечтать, когда работали проводником на железной дороге…

- Закон о тунеядстве обязывал где-то работать. И я подбирал такие профессии с ненормированным рабочим днем, чтобы оставалось больше времени для игры на танцах. Не то, что я мечтал быть проводником - просто нельзя было не работать. Как Цой на «Камчатке» уголь грузил, или Пенкин, наш Принц серебряный - дворником работал.

- Как будете отмечать?

- Концертом, как водится. Леня Агутин, красавец, специально летит из тура, с Дальнего Востока. Я не все даты отмечаю широко, но эту, конечно же, буду. С Женькой Маргулисом, Шнуром, Сергеем Мазевым, Колей Расторгуевым, «Би-2», группой «Секрет» - все прилетят. И Валерия, и Коля Басков обещали заглянуть - но это уже после.

- Говорят, что для мужчины очень важно удачно жениться. Вы, по моему, так можете про себя сказать. Вы со своей супругой Виолой, по моему, очень много лет вместе…

- В этом году праздновали 25-летие. Удачный брак на самом деле - это работа, нужно уметь уступать, слушать друг друга, молчать вдвоем. Смотреть не друг на друга, а в одну сторону. И тогда все будет нормально.

ДОСЬЕ «КП»

Валерий Сюткин родился в Москве в 1958-м году. В 11 лет увлекся музыкой, услышав музыкальную заставку к телепередаче. После школы отдал долг стране, отслужив в Дальневосточном военном округе. После дембеля работал грузчиком, затем проводником. Первой его группой стал коллектив «Телефон», затем была работа в группе «Зодчие», где так же работал Юрий Лоза. В 89-м году вместе с группой «Фэн-о-Мэн» выступал на разогреве у Михаила Боярского. С 1990-го по 1995-й год был солистом в «Браво!». Затем ушел из группы из-за творческих разногласий с Евгением Хафтаном. Успешно занимается сольной карьерой. Был женат трижды - от первого брака - дочь Елена (1980 г.р.), от второго - сын Максим (1987). С 1993-го года женат на Виолетте Сюткиной, в этом браке родилась дочь, Виола (1996).

Главные хиты:

«7 тысяч над землёй»

«Московский бит»

«Как жаль»

«Я то, что надо»

«Вася»

«Добрый вечер, Москва»