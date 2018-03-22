«Семью под Томском атаковала нечистая сила»: в этом уверены священники и полицейские

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-22T01:08:51+03:00

Главный герой истории - Игорь Яковлев и его опекунша Наталья Жукова. Сначала пенсионерка увлеченно рассказывала, как подростку в лоб прилетело яйцо. А потом замолчала. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

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Истерический рапорт участкового Артамонова из отдела МВД по Колпашевскому району Томской области наделал шороха.

«…12.02.18 в ОМВД поступило сообщение от Жуковой Натальи Викентьевны, прож. п. Маракса, о том, что в доме происходит что-то странное, по дому летают предметы, в том числе ножи. На указанный адрес был направлен ПА-31, а также осуществлен выезд ответственного от руководства и врио начальника отдела.

<…> Жильцы дома рассказали, что в течение двух суток в доме происходит необъяснимое: летают книги, столовые приборы, падают шкафы.

Рапорт с которого все началось. На адрес последовательно выехали три (!) наряда полиции, включая врио начальника Колпашевского ОМВД, потому что оставшиеся в отделе никак не верили тому, что уехавшие докладывали им по рации.

Во время нахождения сотрудников полиции на адресе в спальной комнате упал шкаф (в непосредственной близости от сотрудника), после из навесной полки выпали книги, из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка».

В Мараксу с воплем «Даешь полтергейст!» ринулись журналисты, в Колпашево поехала проверка из главка (сама видела, как проверяющих встречали на служебной «Ниве»), а проживающие в «нехорошем доме» пенсионеры Жуковы сначала рассказывали, как находящемуся у них под опекой 14-летнему подростку Игорю Яковлеву «в лоб прилетело яйцо», а потом замолчали.

И только Колпашевская епархия не отступилась: вещи в деревенском доме двигались, священник сам это видел. Шевеление предметов - проявление темных злых сил.

НЕДОБРАЯ ЖЕНЩИНА

Колпашево - двухэтажные деревянные бараки, 300 километров от Томска.

В этом доме завелась нечистая сила.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Хозяйка полтергейстного дома встречает меня чем двери закрывают:

- Идите-идите отсюда, у нас все хорошо, еще бы журналисты не ходили! Что? С хозяином поговорить хотите? Я ревнивая! У меня скалка есть!

Хозяин Александр Иванович виновато пожимает плечами: кабы не разгневанная фурия под боком... У Натальи Викентьевны одутловатое землистое лицо и очки с толстыми стеклами, в доме бедно, но ничего не двигается. Я бормочу:

- Хорошо, что у вас все закончилось, другие мучаются по пять лет.

Жукова в ответ кричит:

- Пусть мучаются, я никого не пожалею!

Ах, добрая женщина.

Мы задали пресс-службе МВД по Томской области конкретные вопросы: их ли сотрудники писали скандальный рапорт, можем ли мы взять у них интервью...

Это надо уметь ответить так, чтобы ничего не ответить!

МАЛЬЧИК С ДИАГНОЗОМ

- То, что за Игорем она не следила, - говорит хозяйка магазина, - это факт. Если ребенок идет 1 сентября в школу, а у него рукава по локоть, брюки по колено, все пуговицы разные - как это называется? Деньги за опеку эта Жукова получает (форма устройства в семью - возмездная опека. - Ред.), а хоть 50 рублей на карман ребенку дать, чтобы он не побирался…

- А что, Игорь побирается?

- Да, и сегодня в магазине был: «Теть Ир, надо вам снег сбросить с крыши?» Каждый день ищет калым. Он же не первый у Жуковых: сначала были брат и сестра Банниковы, потом Яковлевы... Способ заработка такой: берут детей из интерната под опеку, 18 исполняется - в тот же день вылетают из-под крыши. Своя дочка в золоте ходила, с цепочкой на ноге, а этим, интернатским, самые дешевые пельмени с капустой брали в моем магазине. И ведь дают сирот таким родителям…

Вот это поворот! До сих пор власти характеризовали семью положительно: непьющие, воспитали двух своих и восемь приемных ребятишек, мама, Наталья Викентьевна, когда-то работала учительницей, подопечный Игорь прекрасно поет, победил на епархиальном конкурсе.

Но в Мараксе говорят, что Жукова работала не в школе, а как раз в том самом интернате, откуда берет детей.

Учительница Ольга Сухушина:

- Ребенок особенный, неразвитый: ему 14, развитие где-то на 12, мы таких отправляем на комиссию... Приходит - ручки нет, линейки нет: я уже приношу в школу свои, он берет - не возвращает. У ребенка нет сотового телефона самого простенького, на песенный конкурс пришел в таких ботинках, что директор клуба поехал и за свои деньги обувь купил! А в опеке говорят: «Ребенок обеспечен по сезону». У Жуковой очень хорошие отношения с опекой, раз они столько сирот ей дают! Мне и увольнением уже грозили, но сил же нет: восьмой ребенок к нам приходит от этих Жуковых! И сиротить второй раз детей жалко, и накипело!

В опеке действительно категорически отвергли наветы местных жителей, но меня больше заинтересовали слова «Ребенок особенный, мы таких отправляем на комиссию».

- Игорь со справкой, он даже питается бесплатно, - без обиняков сообщила одноклассница мальчика Диана Деева. - Иногда ходит грязный, ребята его унижают. Рассказывал в школе, что папа добрый, а мама его бьет…

Окей, ситуация понятна: семья оказалась со скелетами в шкафу, ребенок - с диагнозом.

Могло Игорю почудиться, что он стал объектом потусторонних сил?

ЗАПРЕТИЛИ ГОВОРИТЬ

С утра дежурю в магазине: узнав, что в деревне журналист, Жуковы привозят и отвозят подопечного в школу на машине.

На первой перемене дверь распахивается:

- Здрасте, теть Ир! - хозяйке магазина.

Мальчик невысокий, коренастый, в теплом свитере (после скандала с полтергейстом у Игоря появилась новая одежда) и отнюдь не выглядит мечтателем.

Хватаю за колючий рукав:

- Поговорим в подсобке, пока нас не засекли?

Игорь соображает:

- А вы журналист? Ой, значит, мне пора.

Я, хозяйка магазина, одноклассник мальчика и таксист хором кричим в шерстяную спину:

- Игорь! Пожалуйста! Будь человеком!

Бесполезно.

- Видимо, его в опеке застращали, что, если будет болтать, его в интернат вернут, - предполагают местные.

ИГОРЬ ЯКОВЛЕВ ПРИЗВАЛ БЕСА ВИММОНА

На странице Игоря Яковлева черный коридор с черными дверями, подпись «Только ты выбираешь свой путь». Это аватар (скрины - на kp.ru).

Зло не дремлет, оно пьет кофе с печеньками (один из статусов).

Страшный, идущий сквозь пламя демон с горящими глазами и оскалом-ухмылкой - картинка.

Перепост из сетевой игры: «Игорь Яковлев призвал персонажа беса Виммона». Страшновато звучит в свете событий.

Игорь Яковлев призвал беса Виммона

«Кем бы ты был из магов? Гарри Поттером» - тест-опрос.

Срины со страницы Игоря Яковлева: Кто ты из волшебников? Гарри Поттер.

Вывод: магия и потустороннее интересуют мальчика, как всех в этом возрасте…

Всех ли?

«Зло не дремлет, оно пьет кофе с печеньками» - статус…

Могли родители пойти на поводу у заблудившегося ребенка или, наоборот, воспользоваться его странностями? Широко объявлялось: вещи летят только в присутствии Игоря, в сторону Игоря, потому, мол, мальчика сначала отправили к родственникам, потом в приют и вернули домой, только когда все затихло…

«У Жуковых, наверное, скандал был, вот они этот погром полтергейстом и прикрыли», - популярная в Мараксе версия.

Увы, священник Тогурского храма Алексей Постников САМ видел движение предметов, когда был в доме Жуковых, и стоит на этом по заповеди «не солги».

Тогурский храм Воскресения Христова.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

И это же видели сотрудники опеки, дочери Жуковых с мужьями и три (!) экипажа ППС, один за другим приезжавшие на адрес, потому что в отделении никак не могли поверить тому, что докладывали по рации.

- Я с кем только не говорила, - свидетельствует журналистка ТВ Колпашево Ирина Богданова, - неофициально двадцать человек мне подтвердили: «Да, это было». Одного сотрудника полиции я даже записала…

Колпашевское отделение полиции отказывается от комментариев. Именно на его сотрудников упал шкаф.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В сюжете измененный голос говорит: «Все происходит, когда отворачиваешься: отвернулся - на тебя шкаф упал, из комнаты выходишь - следом за тобой палка вылетает, шкаф ставишь - он падает, ставишь - падает! Как он не должен падать ни по каким законам физики…»

Официально МВД и опека не дали комментариев ни одному СМИ. По моим данным, Колпашевской епархии тоже пытались заткнуть рот...

И не смогли.

Ключарь Тогурского храма Воскресения Христова Алексей Постников - единственный, кто не отступился: «Это злой дух, нечистая сила».Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

НЕ ОТСТУПИВШИЙСЯ

Батюшка Алексей Постников добрый и молодой. Так получилось, что насмерть перепуганная некрещеная Наталья Жукова стала звонить по телефону в епархию, а в епархии ремонт, и администрация временно переехала в его храм в Тогуре.

- Сказали: «Нам надо очень срочно освятить дом», - ну, я поехал. Сотрудники полиции и опеки как раз уходили: Наталья их вызвала, потому что ребенок под опекой, если с ним что-то случится, подумают на нее. Мне объяснили: с воскресенья в доме что-то творится: падают вещи, падают книги. Я сразу понял: злой дух, нечистая сила…

Отец Алексей говорит это радостно и обыденно. За что я люблю священников - они не устраивают паники из-за такой мелочи, как бесы: каждый день иметь на службе дело с Духом Святым - поневоле привыкнешь к чудесному. Ангелы, падшие и не падшие, для служителей церкви - как для меня герои статьи: каждодневная реальность. Станки, станки…

На самом деле, если скрупулезно изучать интервью, события начались в доме Жуковых за две недели до того: мигал и выключался свет, хозяева вызывали электриков, те ничего не находили. В школе на физкультуре мяч вырвался из рук Игоря и угодил в голову девочке...

Но вещи полетели, да, 11 февраля.

Отец Алексей:

- Они показали мне нож, воткнутый в стену на кухне, сказали, пролетел мимо Игоря… Вмятину на скороварке: дочь пекла на сковородке блины, съемная ручка сама отскочила и ударила по кастрюле. Картинки со стены, разбросанные по полу… Это то, что я сам видел. Приготовил все к чину освящения дома - стул упал на пол. Я говорю: «Ну что же? Будем молиться!» Игорю: «Не бойся». Пошел на каждение: весь дом с кадилом обходишь - в ванной белье свалено на пол. А до этого я так же ходил и кропил святой водой - белье лежало аккуратной стопкой, и в ванную никто не заходил, все со свечами молились. Стал собираться уходить - Игорь стоит в проходе из зала в коридор, и вдруг из серванта в зале детские энциклопедии его посыпались. Игорь: «О, опять началось!» Я поднял книги, на место поставил, Игорь к себе в спальню пошел. Я смотрю: шкаф к нему подвинулся и наклоняться начал… Вот, это я тоже видел. Этот шкаф у них все время падал, а на полу электрический обогреватель: они боялись, что замыкание будет…

Спрашиваю:

- Они были очень напуганы?

- Все время повторяли: «Как в кино! Как в кино!» Кто напугался, так это полицейские: некоторые из них по сей день спокойно спать не могут. А я почему-то страха не испытывал. При встрече с нечистым духом страх должен быть, а у меня только волнение… Уже встречался с такими проявлениями: в первом своем приходе освящал магазин, и женщину, продавщицу, стало трясти…

- А в ком же здесь нечистый дух?

- Игорь светлый ребенок, победил в православном конкурсе, был награжден житием старца Федора Томского; скрытности или двуличия я в нем не увидел. На Сретение, то есть через три дня после происшествия, мальчика и Наталью крестили, перед храмом был большой наряд полиции, но все прошло тихо. Что-то начиналось, только когда ребенок входил в дом…

- И прекратилось? Или они испугались нашествия журналистов и скрывают теперь?

…Этот вопрос повис без ответа. Известно, что у Игоря сломался нательный крест, не продержался даже месяца и что Наталья Жукова внезапно отменила особый молебен на изгнание нечистого духа, который запланировали в ее доме священники: именно в этот день почувствовала себя плохо и вызвала «Скорую» (у женщины диабет).

А КАК ЖЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ?

Хорошо знаю, что детективы с участием нечистой силы принято писать только с разоблачением: я должна была найти ниточки, за которые дергал неуравновешенный подросток, или уличить опекунов во вранье, а я вместо этого нашла свидетеля - священника.

С другой стороны, доказательств у этого свидетеля нет, одни слова.

Ситуация «веришь не веришь».

Зато я точно знаю, почему Колпашевская епархия спокойно признала существование недоброго чуда, хотя обычно Русская православная церковь не подтверждает даже мироточения.

Потому что правящий архиерей Колпашева епископ Силуан в 2002 году был игуменом Богородице-Алексиевского монастыря города Томска, и к нему приводили такого же страдающего от полтергейста 11-летнего мальчика Егора Воронова.

В том и проблема, что этот полтергейст в Томске не первый.

ВЕРИШЬ НЕ ВЕРИШЬ

Что происходило в Мараксе (со слов свидетелей):

1. Падал шкаф на включенный обогреватель и на сотрудника полиции

2. Из серванта сами собой сыпались книги

3. Из комнаты, где никто не находился, вылетела палка

5. Нож просвистел в воздухе и вонзился в стену возле 14-летнего Игоря Яковлева

6. В лоб Игорю прилетело яйцо

7. Картошка из ведра на кухне «обстреливала» ребенка

8. Шкаф двигался к мальчику

9. Стул упал сам собой

10. Ручка от сковородки сама ударила скороварку

11. Шкаф поднимался в воздух и зависал, как на воздушной подушке

12. В пустой ванной белье было скинуто на пол.