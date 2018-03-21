СЕГОДНЯ 20:00 2018-03-21T19:55:08+03:00

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А. Челышев:

- Владимир Николаевич, давайте начнем, наверное, с главных впечатлений и от увиденных цифр, и от увиденного непосредственно на участках.

Владимир Сунгоркин: Преемник появится из тумана где-то за год до следующих выборов 00:00 00:00

В. Сунгоркин:

- Ну, самое, мне кажется, главное, что нужно сказать, - не было такого прогноза, по честному, что будет вот такое всенародное голосование с такими результатами именно в пользу действующего президента. Что-то ВЦИОМ говорил, что-то Фонд общественного мнения говорил, свои цифры называл, и они были высокие, но при всем при этом, так скажем, среди политологически озабоченной общественности всякие витали мысли и где-то вот кончалась такая оптимистическая самая цифра – вот 65 бы процентов… Напомню, что, когда самого президента спросили, а какая цифра вам кажется такой объективной, адекватной, президент сказал – меня устроит любая цифра по результатам выборов, которая позволит мне продолжать быть президентом. Ну, ясно, что эта цифра 51%, да. И вот когда случилось то, что случилось, конечно, первое – это немножко шоковая история, потому что это рекордная цифра в истории наших выборов. Второй пункт, на который я хотел бы обратить внимание наших слушателей, - это то, что, пожалуй, в новейшей истории нормальных демократических стран никогда не было такого, чтобы человек, идущий на четвертый срок, получал такие результаты. Потому что, ну, что такое четвертый срок? Понятно, усталость обывателя, он же избиратель. Чего-то хочется свеженького… В общем, дайте нам чего-нибудь новенького. Плюс у нас было много проблем внутри – кризис экономический. Плюс вышло 8 человек на выборы президента. Из них 7 человек находятся в оппозиции. Ну, шесть, ладно, Титов является сотрудником администрации президента и одновременно вышел от предпринимателей. Но, тем не менее, шесть человек и даже Титов, они все критиковали курс действующего президента. Ну, обычай такой, да. И при всем при том мы получаем такой интересный результат. И вокруг этого можно порассуждать. Ну, там есть банальные ответы, типа, народ сплотился благодаря Терезе Мэй, которая обзывалась, благодаря Олимпийским играм, которые нас унизили, сплотился вокруг лидера. И все это правда. Я бы добавил еще, что же привело к такому результату, - это еще и доверие к выборам. Все-таки очень многое делалось именно в последней кампании этой, чтобы люди поверили в то, что им есть смысл идти на участки. И я бы обратил внимание на некоторые вещи такие, которые, мне кажется, подтвердили, что это была очень прозрачная кампания. Мне кажется, там можно даже цифрами это подтвердить. Например, все, кто ходил на выборы, наверняка заметили – большинство точно заметило, - что народу было гораздо больше, чем в предыдущие годы. А по цифрам получилось, что народу было не гораздо больше, если сравнивать цифры официальные, и получилась очень анекдотическая ситуация – получилось 5%. Но визуально люди – где ж там пять процентов, когда был полупустой в это же время участок, а сейчас он полный. А еще люди в очередях стояли… Я думаю, как ни странно, эти итоги показали, в частности, что выборы были честными. Потому что похоже на то, что в целом ряде территорий в прошлый раз были, видимо, приписки, вбросы – все это было более безнаказанно тогда – и цифры содержали в себе энную часть мертвых душ на тех выборах. А вот сейчас все было по-честному… Вот это главное наблюдение от того, что было. Ну, может, наши слушатели не знают – а что, собственно, случилось насчет прозрачности выборов? А насчет прозрачности выборов случилось следующее – введены уголовные наказания за подтасовку результатов, введено огромное количество технологических новшеств, огромное количество наблюдателей – у нас порядка 150 тысяч наблюдателей вышли на участки от самых разнообразных сил. Мы запустили иностранных наблюдателей с 86 стран.

А. Челышев:

- В два раза больше было, чем в прошлый раз.

В. Сунгоркин:

- Я был, честно говоря, на четырех участках и – куда ни зайдешь, везде сидит такой рядок наблюдателей, которые глазами туда-сюда зыркают… Был же некий тренинг – это выборы губернаторов, после которых было 12 уголовных дел в стране возбуждено. Что еще происходило? Как только на некоторых участках обнаруживались вбросы, тут же эти участки опечатывались, все признавалось на них недействительным и начинались разборки. Административные протоколы оформлялись, наверное, будут и уголовные дела, но, во всяком случае, ЦИК работала очень жестко и оперативно, сразу реагируя, к сожалению, одним способом. Но другого я и не представляю… участок просто сразу же закрывался, урны опечатывались и никакого участия в голосовании люди не принимали. Вот это было новое, чего у нас в стране с ее тысячелетней историей – вот можно поздравить наших современников, они увидели в воскресенье такое действо, которого никогда не было.

А. Челышев:

- Давайте почитаем несколько сообщений. А как вам такая точка зрения? «Избиратель опять поверил, что от его голоса что-то зависит и он сможет изменить жизнь в стране к лучшему?».

В. Сунгоркин:

- Вы знаете, вот огромное количество людей – они себя считают страшно умными, они говорят, что от нас ничего не зависит и мы с дивана не слезем. Но вот волшебным образом такие люди, которые так думают, они почему-то действительно устроили свою жизнь так, что и в других вещах от них ничего не зависит. Вот здесь есть какая-то пассионарность человека. Поэтому для меня это уже признак – если он сидит и рассуждает – ну, глупый он человек, когда он так рассуждает…

А. Челышев:

- Владимир Николаевич, давайте поподробнее остановимся на цифрах, которые мы получили в Москве и Петербурге. Я не помню, чтобы в Москве была такая явка и чтобы в Москве так много из тех, что пришли на участки, выбрали Путина.

В. Сунгоркин:

- Это действительно впервые случилось. Я вот сижу с вами, а сам читаю – «возможен ли этот прорыв, который Путин сейчас сулит стране, с этой властной элитой, этими засидевшимися чиновниками?» Вы знаете, я вот такую вещь скажу, возможно, неприятную для целого ряда наших диванных аналитиков… Мы всегда готовы говорить – эта элита, эти заворовавшиеся, засидевшиеся чиновники… И все аплодируют… Слушайте, на самом деле, все, кто знаком с чиновниками, с их реальной жизнью и работой, они нам, думаю, подтвердят, что все это такая мифология. Сидит вот элита зажравшаяся, икру жрет, шампанским запивает, ничего не делает – я имею в виду чиновника. Чиновник работает с одним выходным, в том числе и московская мэрия. Субботы у них все рабочие, сидят они до девяти вечера. Почему мы все время так охотно и весело их оскорбляем? Как ни странно, у нас идет нормальный процесс улучшения жизни. Это всегда неприятно слышать нашим демократически таким истовым людям, но, я думаю, это и есть причина голосования в Москве. Все, кто живет в Москве, когда они чуть-чуть задумаются, осмотрятся, вспомнят, что было 4 года назад, не хотя себе признаваться, но признают – и парк стал почище, и дорога пошире, и развязку построили, и дома ремонтируют… и эти проклятые широкие тротуары, которые понастроили – по ним как-то и гулять спокойнее стало… и реновация идет… И сейчас мы получим еще, я уверен, проклятия от части наших слушателей – он живет не с народом, в другой Москве, в другой стране… Но в Москве существуют МФЦ, существует куча сейчас всяких развлечений для москвичей – от дешевых до самых дорогих. Поэтому, конечно, ругаться на власть привычно, мы всегда ее не любим, мы всегда ругаемся, у нас всегда все плохо, но на самом деле, то, что случилось в Москве в этом году – беспрецедентное голосование за Путина – я считаю, что это аплодисменты в адрес мэра Собянина, который, как всегда, у нас виноват во всем… Я думаю, что это и победа Собянина – что город стал лучше. Был бы город хуже – а Собянин все же ставленник Путина, Собянин бывший глава администрации Путина, народ бы, выходя на голосование, голосовал бы по другому. Вот мой ответ. Он абсолютно не популярный, но мне он кажется правильным.

А. Челышев:

- Означает ли это, что на грядущих выборах мэра Москвы победа Собянина так же предопределена, как была предопределена победа Путина на президентских выборах?

В. Сунгоркин:

- Вообще мне, как журналисту, как главному редактору «Комсомольской правды», очень не хочется, чтобы была предопределена победа. Потому что от этого скучно жить. Всегда нам нужна интрига. Пусть они борются, выходят во второй тур… И это хорошо, я считаю. Выборы должны быть выборами. Но вот как-то так получилось в итоге, что, скорее всего, у Собянина не будет какой-то альтернативы, которая предложит что-то более убедительное, более приятное для широких народных масс, которые скажут – нет, Собянин это ерунда, вот мы как сейчас пойдем за Хакамадой все… Условно. Народ наш за последние годы повзрослел, обещания, понимает, что надо делить на два и на три, и в последний раз вот такие страстные выборы – помните, «Голосуй сердцем» было – они привели к тому, что получилась полная ерунда в стране. Поэтому сейчас народ наш очень вдумчиво, со всеми претензиями к Путину, к Собянину, к власти, при всем при том, когда наступает момент Х, он идет и голосует так, как получилось. Потому что он поумнел, так скажем.

А. Челышев:

- Давайте примем телефонный звонок. Иван, здравствуйте.

Иван:

- Здравствуйте. Вы знаете, конечно, такой кампанией немудрено набрать такие голоса. А вот в 2012 году почему-то даже для набора голосов отвергли такие кандидатуры, как генерал-полковник Ивашов… даже на пушечный выстрел не подпустили к выборам…

В. Сунгоркин:

- Давайте поспорим с вами. Я не помню, честно говоря, что получилось с Ивашовым, я с ним знаком, это действительно достойный человек. Но у нас в роли Ивашова было, собственно, семь кандидатов… Вот я, кстати, участвовал в нескольких областях, я был доверенным лицом Путина и в качестве доверенного лица выступал на дебатах. Причем, знаете, по три раза в день. Кстати, вот насчет диктатуры, несложно победить и т.д. Вы представляете, что такое дебаты? Ну, везде мы их видели, хотя пассионарности там было мало, но – чисто в цифрах. 8 кандидатов. Из них 7 несут на Путина… Я доверенное лицо Путина, я один отбиваюсь от семерых, понимаете. У меня одна восьмая часть времени на дебатах… И вот я один, а их семеро… они несут на Путина, как на мертвого, Путин виноват в том-то и том-то… Я только успеваю открывать рот… Они мне – страна лежит в руинах… Я говорю – слушайте, да не лежит она в руинах! Вы ничего не знаете, вы живете в Москве… Страна лежит в руинах, Путин разрушил все вообще в стране… Все разрушено Путиным. Это к вопросу о диктатуре, о том, что вот Ивашова когда-то не пустили… И это творилось на всех дебатах по всей стране. И вот что интересно – взросление общества – спокойно, и власть, и все начальники спокойно это пережили… Я прошел три области с дебатами… Что такое дебаты? Это в 9 утра на России-1, потом на России-24, потом в Вестях… И все это – огромная аудитория. И каждый говорит, что ему в голову взбредет, и никто его не прерывает, никто не разоблачает, кроме меня в мои 42 секунды, которые там остаются… Это вот к вопросу о том – дайте нам федеральные каналы и мы перевернем страну! Дали им федеральные каналы. Ни-че-го. Сейчас вот Макаревич сказал – народ отзомбирован. А мне кажется, что народ просто поумнел, а не отзомбирован.

А. Челышев:

- Да, вот по поводу Макаревича, который назвал всех тех, кто смотрит, видимо, телевизор, слушает радио, читает газеты, в общем, подвергается пропаганде, - назвал всех «злобными дебилами». Мы решили спросить у наших слушателей – кого вокруг вас больше? Злобных дебилов или нормальных людей? В общем, с преимуществом 65 на 35 нормальные люди победили.

В. Сунгоркин:

- Значит, у 35% вокруг больше злобных дебилов? Ну, выражаем соболезнования этим 35%. А у нас тут идет лента наших слушателей – всем спасибо, тут, конечно, кто во что горазд, обзываются многие… Но сущностные вопросы. Значит, народ интересуется – а через шесть лет Путин снова будет президентом? Нет, через шесть лет Путин президентом не будет – это мое оценочное суждение. Я так с большой долей уверенности говорю, потому что Путин все-таки, каким бы его у нас ни рисовали, но Путин много раз доказывал, что он с большим почтением относится к Конституции и он Конституцию не будет переписывать. Хотя при его результатах голосования, конечно, его поддержали бы и в этом акте реформирования. Как, например, переписали Конституцию во многих странах в пользу вечного президента. Ну, ладно Казахстан – там можно по-разному относиться, но мы всегда с придыханием говорим про Китай. Вот Китай – молодцы. Китайцы молодцы! Недавно, буквально на днях они приняли решение, что Си Цзиньпин их может править до конца своих дней. Вот тебе и китайцы! Итак, мое глубокое убеждение, что Путин не будет через 6 лет президентом. Дальше тут начинается – он, наверное, преемника скоро начнет готовить. Имеет право! Будет готовить!

А. Челышев:

- А когда?

В. Сунгоркин:

- Зная новейшую историю, которая не случайно новейшая, я думаю, Путин будет готовить преемника так. Мы преемника не увидим в ближайшие два-три года. Ну, чтобы он не сгорел. Потому что любой преемник, любой кандидат в президенты будет окружен не только заботой и любовью по разным причинам… но и будет огромное количество желающих его сожрать. Все люди, все живые, и достанется это у преемнику – мало не покажется! Поэтому, я думаю, преемник из тумана появится, по нашим обычаям, за год примерно. Можно по этому поводу ругаться, но, слушайте, все равно выбирать его будет народ. Нравится преемник – выберете. Не нравится, пожалуйста, будет все равно много желающих, я так подозреваю, человек 8 снова будет. Но если говорить про преемника, то он будет вот так идти – думаю, в последний год. Если у нас все будет хорошо и все будут живы и здоровы. Путин постареет через шесть лет. Да, и вы постареете через шесть лет. Это естественный процесс… Преемник будет тот, за кого проголосует Россия.

«Что будет делать с экономикой Путин?». Я думаю, что для Путина это будет важнейшим вопросом предстоящие шесть лет – экономика. Я уверен, что Путин знает всю ситуацию с экономикой лучше, чем мы с вами. Так получалось, что внешнеполитические задачи все время выбивали экономические и, я думаю, что все-таки следующие шесть лет должны быть годами экономики. Путин об этом однозначно совершенно говорил в последние дни, что рывок в экономике – это будет самой главной задачей. Поэтому я тоже с большим интересом, как и все наши слушатели, надеюсь и смотрю, кто станет премьером. Тут есть две версии. 50 на 50 – или Медведев или не Медведев. Но мне кажется, что все-таки Путин должен сильно обновить правительство, но это нам надо ждать… После 7 мая мы узнаем о новом правительстве. До 7 мая мы ничего про новое правительство не узнаем, потому что должна быть сначала инаугурация, а потом будет нам новое правительство.

Вот тут пишут – «Через шесть лет Путин будет монархом». Ну, если народ захочет, чтобы Путин был монархом, там есть тоже какие-то процедуры… наверное, должен быть Земский собор… ну, наверное, в Кострому все должны поехать короновать… Ну, ради бога!

А. Челышев:

- Да, лишь бы отряд поляков не пришел… Хотя, если придет, у нас, думаю, найдется новы Сусанин.

В. Сунгоркин:

- Ну, мы не пустим их на этот раз. Еще тут нам пишут: «Не нужно быть Вангой – следующий Дмитрий Анатольевич Медведев!». Ну, можно сейчас тотализатор быстренько нам нарисовать… В любом случае, я уверен, что даже если на какой-то срок останется снова Медведев, я думаю, что Медведев будет окружен другими вице-премьерами и другими министрами. Мне так кажется…

А. Челышев:

- «Как вам такая точка зрения? – пишет Юстас. – Такой результат на выборах стал возможен, благодаря высоким избирательным технологиям, вернее, технологиям формирования конечных результатов голосования, ведь у нас есть цель создать цифровую Россию и вот сказка становится былью». Шельмец, как ловко замаскировал этот камень за пазухой…

В. Сунгоркин:

- А попроще нельзя?

А. Челышев:

- Непонятно. То ли русские хакеры вмешались в русские выборы, то ли все дело…

В. Сунгоркин:

- Вы знаете, в день выборов – можно такие маленькие тайны открывать – были хакерские атаки на Ростелеком, были хакерские атаки на сайты ЦИК, их отбивали… причем, они шли из Америки, из других западных стран. Шли очень мощные дидос-атаки. И они были все отбиты, потому что к этому специально готовились. Но тут был более такой прямо поставленный вопрос – а не существуют ли технологии, которые подделывают результаты во всяких этих КАИБах? Понимаете, если так рассуждать, - технологии всегда создают люди. Все устремления штабов Путина, все устремления администрации президента, все устремления ЦИК были нацелены на то, чтобы создать в народе доверие к этим технологиям. Для того, чтобы они, значит, везде все подчеркивалось… губернаторов запугивали и вице-губернаторов, что, ребята, кого поймаем за какие-то нарушения, значит, вам не сносить головы. Вполне серьезно шла такая накачка в последние месяцы перед выборами. Потому что все понимают, что Путин должен быть легитимен. Поэтому, если бы такие технологии были, да обязательно если за хорошие американские деньги убежит какой-нибудь очередной у нас «Родченков», все сдаст и расскажет – ну, кому это все надо? И потом, зачем? Путин достаточно популярен. Получилось, что народ выдал нам гораздо больше цифр, чем Путину нужны для продолжения правления. Что, вы думаете, что так все подрихтовали? Все было в точности до наоборот в этом году. У нас в 2012 году Чечня, Дагестан, Ингушетия традиционно дали такие «туркменские» результаты – ну, или советские результаты – тогда, в 2012-м. Значит, обратите внимание, что у нас в этом году они дали? Значит, их смогли убедить – ребята, перестаньте баловаться во все это дело.

А. Челышев:

- Да, сегодня очень информативный разворот вышел с результатами голосования по каждому региону РФ.

В. Сунгоркин:

- Да, давайте посмотрим, Чечня у нас что дала? Вот, смотрю, Москва дала 70% за Путина – это, конечно, очень сильно, потому что москвичи не дадут тут уж очень сильно баловаться. Ингушетия дала за Путина 83% нынче. Чечня дала все-таки 91%...

А. Челышев:

- Еще одно слово про организацию выборов. Мне кажется, почему-то постоянно мы забываем сказать – удобство. ЦИК сделал все для того, чтобы проголосовать было удобно, вне зависимости от того, где ты находишься. Я, например, москвичом стал относительно недавно, пришел на выборы, жена есть в списке избирателей, меня нет. Ну, все, думаю, не исполню гражданский долг. Идите вон за тот столик, прохожу, две минуты заявление – в паспорте штамп есть? Есть. На, иди голосуй! Все.

В. Сунгоркин:

- А, может, ты пятый раз уже голосуешь? Тут не было никакого контроля за тобой?

А. Челышев:

- Почему? Мои фамилию, имя, отчество записали, паспортные данные записали и выдали бюллетень – все.

В. Сунгоркин:

- А потом ты пойдешь на соседний участок и скажешь, что…

А. Челышев:

- А на соседнем мне не дадут, потому что у меня в паспорте стоит адрес – Каширское шоссе, 84.

В. Сунгоркин:

- А, ты можешь только здесь?

А. Челышев:

- Да. Приходил замглавы ЦИК – я до сих пор помню этот эфир – и вот такое количество звонков с вопросами у нас было только на программе Леонида Ольшанского, народного адвоката. Тогда уже было понятно, что, по крайней мере, с явкой будет все в порядке…

В. Сунгоркин:

- То есть, нормальные люди сообразили, что от них много чего может зависеть. За что им спасибо.

А. Челышев:

- Да, и оценили, что им действительно дали возможность сделать все без этой волокиты с открепительными.

Владимир Николаевич, давайте поговорим о том, что будет с другими кандидатами. Как вам третье место Жириновского? И вот будущее ЛДПР в связи с этим?

В. Сунгоркин:

- Думаю, что будущее ЛДПР довольно печально, потому что это партия вождя, это, скорее, театр одного актера, поэтому ничего хорошего. Ну, опять же, чисто по возрастным причинам. Ну, такое бывает…

Собчак наверняка создаст новую партию, так скажем, праволевых либералов – то есть, всех, которые Путина не любят и всех, которые за все хорошее и всех, которые очень шибко умные, так скажем. Но так как шибко умные страшно не любят объединяться, они все постоянно мерятся, кто умнее, поэтому они будут между собой постоянно собачиться, разоблачать Собчак – и это будет такая свара, такая Воронья слободка, но партия, я думаю, будет, потому что Собчак на глазах растет и – пожелаем ей успеха.

У Грудинина, мне кажется, достаточно печальное ближайшее будущее, потому что по ходу этой кампании вскрылось много нарушений финансовых, налоговых и сейчас, я думаю, налоговая инспекция начнет внимательно задавать ему вопросы, где выплата налогов за все эти ваши счета, как вы их легализовали и т.д. Поэтому Грудинин, скорее всего, погрузится в разборки, будет крики везде раздаваться его болельщиков, что это месть за 11%, за поползновения и т.д. Но дальше, надеюсь, что он выкрутится, он все-таки директор процветающего хозяйства… Тоже надо ему пожелать успеха.

Явлинский вернется к преподаванию.

Сурайкин будет дальше морочить голову старушкам, петь с ними «Интернационал», но никакого политического будущего, к счастью, у него не будет. Потому что нам той эпохи боевой с пулеметами и бронепоездом уже хватило.

Титов будет «Абрау-Дюрсо» развивать… И опять ему надо пожелать успеха, потому что он там увеличит производство шампанских вин…

Вообще поход в президенты в России – это такое занятие хорошее, потому что ты получаешь кучу бесплатного времени в СМИ, ты получаешь невероятную рекламу. Бесплатно! Собери 100 тысяч подписей, подбери какую-нибудь фальшивую, созданную когда-то при царе Горохе, партию – и ты будешь знаменитым.

Но надо сказать, что кампании они все провели достаточно бездарные, кроме, может быть, Собчак. И в ближайшие шесть лет все, кто собирается в президенты, должны сделать вывод, что они должны подумать о своем пиаре уже завтра. Потому что нельзя за полгода – скорее, скорее, скорее – в этот поезд заскочить… Это несерьезно. Надо завтра, кандидаты в президенты, ребята, приходите в «Комсомолку», на радио «КП», начинайте рассказывать, какие вы хорошие, дискутируйте, дебатируйте… Это надо делать все шесть лет. Я думаю, кстати, так как у Путина последний срок и действительно вполне серьезно, что он не будет играть во всяких там монархов наследных и менять Конституцию, вот с завтрашнего дня – надо готовиться к кампании 2024 года. Шесть лет пролетят быстро! Надо готовиться завоевывать народную любовь. У нас не диктатура, у нас есть возможности.

А. Челышев:

- Про компартию мы не сказали.

В. Сунгоркин:

- Ну, я ж сказал, что Грудинин будет сейчас отбиваться от налоговой и дальше, наверное, у нас выборы губернатора Московской области… Хотя в Московской области те же самые среднестатистические проценты взяли… ну, его совхоз голосовал за него – это факт, да.

А. Челышев:

- А почему о Грудинине говорят, как о кандидате на пост губернатора Подмосковья? Вообще о его губернаторстве говорят как о свершившемся факте.

В. Сунгоркин:

- Нет, о его претензии на губернаторство. Ответ очень простой. Потому что он работает в Московской области и много раз ходил на выборы именно в Московской области. Он там был депутатом районного совета, и у него есть амбиции руководить чем-то большим, чем совхоз. Ну и все-таки за него проголосовало порядка, по-моему, 10 миллионов – и это хороший актив, чтобы Грудинину продвигаться. Ему надо просто отбиться, сделать выводы, ну, «курс молодого бойца» он уже прошел, пройти еще какие-то курсы и – почему бы дальше не двигаться? Но ему надо очень серьезно сделать такой перезапуск себя. Шесть лет впереди. Он может все снова сделать – за одного битого двух небитых дают.

А. Челышев:

- Компартия продолжит свое существование абсолютно автономно, а о связях Грудинина с коммунистами мы скоро забудем?

В. Сунгоркин:

- Да, связь с коммунистами была такая ситуативная совершенно, такая какая-то тактическая игра, я не думаю, что он вступит в партию, станет лидером партии. В компартии полно народу, который претендует на лидерство, стать преемником Зюганова и т.д. Я думаю, он пойдет каким-то своим путем.

А. Челышев:

- Владимир Николаевич, очень много говорилось о роли внешнего фактора на результаты выборов. Это давление не на Россию, а на Путина лично, оно ослабнет после того, как он получил такие цифры? Дескать, вот цена всех ваших усилий, да?

В. Сунгоркин:

- Я думаю, оно ослабнет ровно в тот момент – это, безусловно, способствует ослаблению давления, эти результаты. Но больше гораздо будет влиять и ослаблять в тот момент, когда начнется хороший уверенный экономический рост в стране. Потому что любая Америка, любая Германия, любая Англия они всегда считаются силой, а сила все-таки в экономике, а не в нравственном стержне. В общем, не с Махатмой Ганди им хочется иметь дело. И если у нас экономика пойдет в рост, то они тут же «заткнуться». Это было всегда, есть и будет… Ну, как с Китаем. Что, Китаю кто-то предъявляет какие-то претензии? Или Саудовской Аравии? Никаких претензий… И на Китай никто бочку не катит, потому что, если Китай захочет, он просто раздавит экономически Америку… Путин отлично это все понимает. Путин будет заниматься сейчас экономикой, у него все козыри на руках – и он об этом уже заявление сделал. Кстати, он сразу после инаугурации будет делать прямую линию, у него ближайший такой большой разговор с народом, где все эти вопросы ему точно так же зададут, напрямую.

А. Челышев:

- В общем, впереди, несмотря на то, что, казалось бы, выборы это такая глыба и махина, впереди еще столько всего интересного и важного, что журналистам работать и работать, а вам, дорогие радиослушатели, – слушать и читать «Комсомольскую правду»!

В. Сунгоркин:

- Да, всем спасибо огромное!