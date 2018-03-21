Алексей Панин: «О том, что суд меня лишил водительских прав и запретил выезд за границу, я узнал из прессы!»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-03-21T21:07:47+03:00

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Около двух миллионов рублей актер Алексей Панин задолжал государству. Информация об этом есть в открытом доступе, на сайте судебных приставов. Более миллиона рублей артист должен столичному ГИБДД. Плюс ко всему у Алексея накопились и другие долги на сумму с шестью нулями.

Недавно власти сделали Панину еще одно предупреждение. Если актер не погасит миллионные долги, его имущество (квартира в Москве, дом во Владимирской области, автомобиль BMW пятой серии 2012 года - Ред.) выставят на торги.

А 21 марта Гагаринский районный суд Москвы закрыл актеру выезд из России и лишил водительских прав. СМИ тут же написали, что Панину каким-то образом удалось умыкнуть в отпуск в Италию.

Однако сам Алексей в интервью «Комсомолке» заверил нашего корреспондента, что находится в России и новости о себе узнает только из прессы.

- Журналисты пишут ахинею: то моя дочка живет в порнографии (артист не скрывает, что предпочитает отдыхать на нудистских пляжах - Ред.), то ребенок якобы мне за пивом бегает, хотя я не пью уже три года, - возмущается Панин. - То пишут, что моя машина арестована за долги, а я на ней езжу каждый день. Сегодня прошла новая новость, что якобы моя машина в розыске. Выглянул в окно - машина по-прежнему около дома стоит (смеется.). Если раньше я возмущался, пытался что-то объяснять людям, то сейчас я просто развожу руками. Ездил в Челябинск на гастроли, звонит мне организатор концерта : «Леша, тут все СМИ пишут, что ты уехал из страны!» У меня нет больше сил комментировать бред.

Сегодня мне позвонили журналисты, сказали, что суд лишил меня водительских прав и закрыл выезд за пределы России. Почему я это узнаю из прессы? Про суд я ничего не знал, документы мне никто не прислал. Я много лет живу во Владимирской области, возможно, бумаги приходили на мой старый московский адрес. В любом случае мои юристы будут подавать апелляцию, оспаривать эти штрафы, лишение прав и запрет на выезд из страны.