Новый VOLVO XC60: тест-драйв и первые отзывы

СЕГОДНЯ 21:33 2018-03-21T21:42:17+03:00

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Обсуждая претензию шведского кроссовера на лидерство в рейтингах популярности, критики сравнивают его не с Lexus, Infiniti или Cadillac. «Нет, ну какой же он конкурент BMW или Mercedes?» - вот типичная реакция в России. Апелляция к «немецкой тройке» уже сама по себе свидетельствует, что претензия небеспочвенна. А обойти в России люксовых японцев, славящихся надежностью и богатством комплектации, уже неплохо для марки, несопоставимой по объемам продаж с тем же Lexus.

ВСЕ ДЕЛО В ИМИДЖЕ

Главная причина успеха, конечно, работа дизайнеров. Компании стоит соорудить для них золотую клетку и ни в коем случае их не выпускать. Эти люди создают новый облик Volvo, не разрушая, но совершенствуя. Посмотрите на японцев! Они делают хорошие и надежные машины, но как ни мечутся в поисках новых образов, - только разочаровывают клиентов. Стоит купить японскую машину, как ты уже вынужден объяснять знакомым, почему у тебя «старый» автомобиль. Каждое новое поколение «японок» начисто отвергает предыдущее, делая его морально устаревшим.

Volvo же, наоборот, не предает свои «квадратные танки». В компании помнят заветы гения маркетинга Джека Траута. Еще в 70-е годы он говорил о том, что Volvo удалось обыграть Mercedes и превратить имя бренда в синоним безопасности. По всему миру (кроме Германии, конечно). И Volvo продолжает «изобретать себя заново», понимая, что это ключ к успеху. Хороший пример – флагманский кроссовер ХС90, ставший символом возрождения бренда. От нового XC60 все ждали, что он будет его младшим братом. Так и получилось - в профиль XC60 очень похож на топовую модель. Хоть и меньше, но построен на общей с XC90 платформе SPA. Благодаря этому Volvo XC60 - такой же классически угловатый Volvo с узнаваемым строгим и простым дизайном.

От нового XC60 все ждали, что он будет младшим братом XC90. Так и получилось.Фото: Сергей ДОМУЩИЙ

ВНЕШНОСТЬ

Зато компактность и особая утонченность некоторых деталей делает XC60 даже более привлекательной в сравнении с XC90. Элегантный передок украшен более яркой, в сравнении с XC90, хорошо выраженной решеткой, образующей общую композицию с капотом, бампером и фарами. Оптика выполнена в традиционной для кроссоверов бренда стилистике «Молота Тора». Разница в том, что в месте примыкания решетки фары более узкие. Сзади фонари повторяют форму кузова и заходят на боковины, благодаря чему XC60 кажется шире. Кстати, кроссовер действительно шире в сравнении с предыдущим поколением. Длина кузова 4688 мм, ширина 1902 мм, и высота -1658 мм при колесной базе 2865 мм.

Благодаря новым габаритам и дизайну новое поколение XC60 выглядит приземистым и основательным. При этом в дизайне нового кроссовера угадывается одновременно сходство со старшим братом и предыдущим поколением XC60.

Это не случайность. Предыдущее поколение XC60 завоевало титул самого продаваемого среднеразмерного кроссовера в Европе. Зачем радикально экспериментировать с внешностью бестселлера?

ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ

В интерьере есть отличия от XC90, но даже в базовой версии Momentum вы получаете абсолютно узнаваемый по стилю премиальный салон с элегантной отделкой тканью и винилом.

После двух дней за рулем ХС60 могу сказать, что салон не только великолепно выглядит, но в нем еще и приятно находиться. Место водителя практически идеально - все органы управления под рукой, все приборы читаются. Недаром шведы считаются ведущими специалистами в промышленном дизайне. Можно посетовать на некоторую сложность в меню планшета и мелкий шрифт. Но к этому привыкают. Кроме того, радио, климат, массаж и многое другое может настроить система Sensus в автоматическом режиме. Проанализировав привычки водителя, она создает индивидуальный профиль, после чего некоторые настройки остается только немного скорректировать. А если в семье появится еще один кроссовер Volvo, профиль можно будет в него экспортировать.

Cалон не только великолепно выглядит, но в нем еще и приятно находиться.Фото: Сергей ДОМУЩИЙ

Как и любой робот, Sensus несовершенен. Система справилась с настройками климата без проблем, а вот найти в памяти музыку Баха не смогла. Были и смешные моменты. Тест-драйв проходил в Лапландии. А куда там отправиться? Конечно в деревню Йелопукки - резиденцию финского Деда мороза. Но когда я ввел это название голосом, машина подумала и предложила маршрут в Йеллоустонский национальный парк - в США. Впрочем, авто с идеально работающим голосовым помощником мне еще не попадались.

Если говорить о комфорте, то четверо взрослых вполне могут поместиться в ХС60, не мешая друг другу. Сзади ширина на уровне плеч 1430 мм и 965 в ногах. Высота потолка 980 мм. Этого достаточно, чтобы мужчина ростом в 180 см не скрючивался, сидя за человеком такого же роста и не толкался локтями с соседом. В этом, кстати, отлично помогает широкий подлокотник.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда-то Джек Траут назвал узурпацию понятия безопасности главное причиной успеха Volvo. На самом деле, решения компании часто оказывались пионерскими. Вспомните, хотя бы, революционный трехточечный ремень! В дизайне ХС60 идея самого безопасного автомобиля получила новое развитие.

Система City Safety дополнена функцией автоматического подруливания. Она позволяет избежать лобового столкновения. В паре с ней работает и система мониторинга слепых зон (BLIS), снижая риск столкновения при перестроении. Опционально доступна система полуавтономного вождения Pilot Assist, способная управлять автомобилем при скорости до 130 км/ч. Правда, только на дорогах с читаемой разметкой.

Оптика выполнена в традиционной для кроссоверов бренда стилистике «Молота Тора».Фото: Сергей ДОМУЩИЙ

НА ТРЕКЕ

Небольшим курьёзом фетишизм Volvo по части сохранения жизни своих пассажиров обернулся на ледовом полигоне «Белый Ад» фирмы Nokian. Катание по льду, конечно же, очень далеко от обычных условий. Здесь не нужны электронные помощники. Наоборот, систему стабилизации лучше отключить, насколько это допускает автомобиль.

Если в BMW или Jaguar система отключается одной кнопкой, то в Volvo необходимо залезать глубоко в меню настроек интерфейса, что весьма непросто. Отключить ЕSP удалось лишь частично, и управлять автомобилем в заносе было довольно трудно. Когда маневр требовал увеличить тягу, система стабилизации не давала это сделать, и автомобиль уныло замедляется в вершине поворота. Пройти его в дрифте, так как на Jaguar или BMW, на Volvo практически невозможно.

Второй неприятный сюрприз - работа преднатяжителей ремней безопасности. Выглядит это так: вы движетесь по прямой, входите в занос, и машина начинает разворачиваться. Когда вы при помощи педали газа и руля пытаетесь предотвратить занос, «перепуганный» ассистент начинает душить вас ремнем, спасая от травм и увечий при столкновении. Причем, душить это не преувеличение - сила натяжения такова, что пассажиры начинают попискивать, а водитель забывает крутить руль. Слабонервные и хилые люди в этот момент оказываются на грани потери сознания.

Казалось бы, неприятная особенность. Однако нужно помнить, что в реальной жизни 99% владельцев никогда не отключают ESP. Желающих проходить поворот в управляемом заносе будет ничтожно мало. А вот людей, которым нужна моментальная остановка с целью сохранить жизнь пешеходов и пассажиров, – наоборот, будет очень много. И стиль работы ESP, который можно охарактеризовать как «хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается», в этом случае будет весьма кстати. Предположение подтверждают результаты тестов EuroNCAP: 98% по безопасности водителя и взрослых пассажиров, 87% - детей, 76% - пешеходов. Эффективность работы электронных систем безопасности заслужила оценку 95%.

НА ДОРОГЕ

Трек треком, но каков XC60 на ходу в обычной жизни? Если описать это одним словом, то он - интеллигентен. Как были до него почти все Volvo. Не зря же эти машины так любили и любят американские профессора и домохозяйки.

Для XC60 у нас в России доступны четыре двухлитровых четырехцилиндровых двигателя: два дизельных и два бензиновых. Дизель D4 развивает 190 л. с. Второй дизельный агрегат, D5 с технологией PowerPulse, обладает мощностью 235 л.с. Бензиновый T5 развивает 254 л.с. Топовый T6 с турбиной и механическим нагнетателем выдает 320 л. с. и 400 Нм крутящего момента.

Сочетание турбины и компрессора нивелирует недостатки малого объема двигателя. Кроссовер динамично разгоняется, начиная с самых низких оборотов, и сохраняет динамику разгона при скорости 100 км/ч.

Для всех версий и комплектаций 8-ступенчатый автомат и пневматическая подвеска входят в стандартное оснащение. Предусмотрено три режима движения, меняющих жесткость подвески и высоту кузова. В режиме Eco при скоростях свыше 70 км/ч автомобиль «приседает» на 20 мм для улучшения аэродинамики и снижения расхода топлива. В режиме Dynamic подвеска становится более жесткой, что обеспечивает машине спортивную реакцию. В режиме Off Road дорожный просвет увеличивается на 40 мм.

Мы тестировали версию с бензиновым T5 мощностью 249 л. с., затем вариант с 320-сильным Т6, и наконец, модификацию с дизелем D5. Какой из них предпочтительнее, зависит скорее от бюджета. Но даже самый младший бензиновый агрегат отлично разгоняет XC60 с разрешенных 100 до 140 км/ч, необходимых для уверенного обгона.

К сожалению, самый большой лапландский город Рованиеми - не самый оживленный в Европе. На площади в 8 тыс. кв. км здесь живет всего 60 тыс. жителей, и проверить машину в российском режиме городской езды с резкими ускорениями и перестроениями поводов не было. Но ощущения от спокойной европейской езды с разрешенными 50 км/ч в городе - самые приятные.

За городом большая часть пути пролегала по отличным дорогам, на которых, несмотря на суровый климат, не было ни одной выбоины. Но те мелкие неровности, что нам попались, подвеска ХС60 отработала прекрасно.

Машина, может быть, и разочарует поклонников спортивной жесткости, но не заставит жаловаться на валкость или недостаток управляемости. Поначалу излишне легким может ощущаться руль, хотя для пересевших на Volvo с одной из японских машин, он покажется по-европейски тяжелым.

РЕЗЮМЕ

В итоге, два дня, которые мы провели в обществе Volvo в Лапландии, возможно, не дали представления обо всех особенностях ХС60. Однако, можно с уверенностью сказать, что шведам опять удалось достичь успеха в сочетании комфорта, функциональность и стиля. В дополнение к этому – большое количество ультрасовременных электронных ассистентов и отличные ходовые качества. Что же до излишнего контроля машины над спортивными амбициями водителя, то это следует расценивать как особый подход бренда, ставящего во главу угла безопасность.

Так что, настоятельно советуем изучить этот кроссовер тем, кто хочет приобщиться к миру премиальных автомобилей, и желает при этом казаться человеком интеллигентным и оригинальным.